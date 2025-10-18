Mới nhất
Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng?

Thứ bảy, 12:06 18/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều tối mai 19/10, Biển Đông đón cơn bão số 12 trong năm 2025. Do tác động của bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5m, biển động rất mạnh.

Tin bão mới nhất - cơn bão số 12 Fengshen

Theo tin bão mới nhất, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Bão số 12 đang tiến vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão

- Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng 20–22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13.

- Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tin không khí lạnh miền Bắc và cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, phía Nam cục bộ mưa to. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát, từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, khu vực này trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, thời tiết Hà Nội lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấuTin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu

GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

L.Vũ (th)
