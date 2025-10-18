Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều tối mai 19/10, Biển Đông đón cơn bão số 12 trong năm 2025. Do tác động của bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5m, biển động rất mạnh.
Tin bão mới nhất - cơn bão số 12 Fengshen
Theo tin bão mới nhất, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.
Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.
Do tác động của bão
- Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5m, biển động rất mạnh.
Trong khoảng 20–22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13.
- Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Tin không khí lạnh miền Bắc và cảnh báo mưa lớn ở miền Trung
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do tác động của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, phía Nam cục bộ mưa to. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát, từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.
Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, khu vực này trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, thời tiết Hà Nội lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.
Trên biển, từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.
Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ ngày 19/10, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc. Khu vực này sẽ có mưa rào, nền nhiệt giảm rõ rệt, lạnh về đêm và sáng.
Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?Xã hội - 7 giờ trước
GĐXH - Dự báo áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khoảng đầu tuần tới sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025; Hà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.
Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèoXã hội - 17 giờ trước
Chỉ sau gần 8 tháng triển khai, Đắk Lắk đã xây dựng và sửa chữa 8.915 căn nhà cho người nghèo, người có công, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng kinh phí gần 698 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
Thành phố Huế có tân Chủ tịchXã hội - 17 giờ trước
Ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?Xã hội - 18 giờ trước
Hà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.
Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/thángThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế từ 2026 là 15,5 triệu đồng/tháng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc đón rét sớm, mùa Đông năm nay có rét kỷ lục?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi trời rét vào đêm và sáng. Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.
Hủy quả bom nặng 340kg sót lại sau chiến tranhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh.
Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98Thời sự
GĐXH - Từ đêm 18/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-21/10; Khám xét nhà Ngân 98, Công an TP.HCM thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng 2 ô tô...