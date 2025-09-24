Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 9

Theo tin bão mới nhất, hồi 15h ngày 24/9, tâm bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo diễn biến bão (24 - 48 giờ tới):

Đến 13h ngày 25/9: bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên đất liền phía Đông Quảng Ninh. Sức gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11.

Đến 13h ngày 26/9: bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Cường độ < cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Do ảnh hưởng của bão số 9 phía Tây Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng cao 7–9m; biển động dữ dội.

Phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sóng cao 2–4 m; vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng 3–4,5 m; biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6 m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sâu trong đất liền gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ:

▪ Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ đạt mức BĐ2–BĐ3.

▪ Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung?

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngay sau hoàn lưu mưa kết thúc do bão số 9, dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng 50% ảnh hưởng vào nước ta.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng nay, Tây Bắc Thái Bình Dương đón cơn bão thứ 20 năm 2025, tên quốc tế là Bualoi (tên do Thái Lan đặt, tên địa phương là Opong). Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng 3 ngày nữa. Dự kiến Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia sẽ phát tin đầu tiên về bão Bualoi trong sáng 25/9.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão di chuyển vào khu vực Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Trước đó, báo Lao động dẫn tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, vào hồi 10h ngày 23/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc, 135,6 độ Kinh Đông, cách khu vực miền Đông Visayas khoảng 1.075km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt 55 km/h, giật 70 km/h, áp suất trung tâm 1006 hPa. Phạm vi gió mạnh trải rộng ra tới 160km từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực dự báo của Philippines (PAR) và được đặt tên quốc tế là Opong. Sau đó, Opong sẽ tiếp tục hướng Tây Tây Bắc, tiến gần khu vực Đông Visayas - Nam Luzon vào ngày 26/9 và có thể quét qua vùng Bicol - CALABARZON - MIMAROPA trước khi rời PAR vào tối 27/9 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.