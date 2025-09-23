Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa
GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất của cơ quan khí tượng, lúc 15h chiều nay (23/9), vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.
Theo dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, so với thời điểm ghi nhận lúc 7h sáng nay bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu.
Khoảng 10h ngày 25/9, bão Ragasa (bão số 9) di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.
Đến 22h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Đến 10h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão số 9 Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.
Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh với lượng mưa 70-150 mm. Vùng tâm mưa tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa, với lượng mưa 150-250mm, cục bộ trên 450mm.
Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhấtThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểmThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.
Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to.
Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý YênThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ AnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.
Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão RagasaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão, bão Ragasa hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc GiangXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không chủ quan trước cơn bão Ragasa; Cục CSGT kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão RagasaXã hội - 2 ngày trước
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.