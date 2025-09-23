Mới nhất
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

Thứ ba, 16:58 23/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của cơ quan khí tượng, lúc 15h chiều nay (23/9), vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.

Theo dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, so với thời điểm ghi nhận lúc 7h sáng nay bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu.

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa - Ảnh 1.

Hình ảnh bão Ragasa.

Khoảng 10h ngày 25/9, bão Ragasa (bão số 9) di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 22h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đến 10h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão số 9 Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.

Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh với lượng mưa 70-150 mm. Vùng tâm mưa tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa, với lượng mưa 150-250mm, cục bộ trên 450mm.

L.Vũ (th)
