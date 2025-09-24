Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão. Từ đêm nay (24/9) đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất, sáng nay (24/9) sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão Ragasa đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).
Hồi 07 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167–183 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão
Do tác động của bão
Trên biển:
• Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–12, vùng gần tâm bão cấp 13–15, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.
• Từ trưa ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.
Nước dâng: Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6m. Tầu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền: Từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11; sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.
Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong và trước khi bão đổ bộ, cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, gió giật mạnh.
