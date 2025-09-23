Mới nhất
Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất

Thứ ba, 20:11 23/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Theo đó, Chủ tịch  UBND TP Hà Nội điện, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã không được lơ là chủ quan, tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với  siêu bão Ragasa và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ;

Rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa để bảo đảm an toàn - Ảnh 1.

Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bĩa Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Ảnh: KTTV

Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,…

Rà soát, triển khai sớm nhất các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do thiên tai. 

Sẵn sàng phương án đảm bảo  vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh khi có mưa, lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích sẵn sàng phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát, chủ động phương án vận hành công trình tiêu nước đệm và các phương án phòng chống úng ngập ngoại thành, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra; 

Chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; chủ động kịp thời triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố…

Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa để bảo đảm an toàn - Ảnh 3.Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa để bảo đảm an toàn - Ảnh 4.Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão Ragasa

GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.

Hà Nội ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa để bảo đảm an toàn - Ảnh 5.Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

BẢO LOAN
