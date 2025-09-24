Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (24/9), do ảnh hưởng của bão Ragasa nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rất to. Cảnh báo ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở miền núi có thể xảy ra.
Dự báo thời tiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Ragasa (bão số 9)
Theo dự báo thời tiết hôm nay, do chưa ảnh hưởng của bão số 9, buổi trưa khu vực Bắc Bộ vẫn có nắng mạnh, có nơi nắng nóng.
Tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Hòa Bình và phường Việt Trì của Phú Thọ, phường Yên Bái và phường Lào Cai của Lào Cai, phường Hà Giang 1 của Tuyên Quang có mức nhiệt nắng nóng 35 độ.
Theo tin bão mới nhất, cường độ của siêu bão Ragasa cũng giảm nhanh trong 1-2 ngày tới.
Vào lúc 16h ngày hôm nay (24/9), cường độ bão số 9 khoảng cấp 14, giật cấp 17.
Đến 4h sáng ngày 25/9, do tác động với không khí lạnh cường độ bão giảm còn cấp 10. Khả năng bão số 9 đi vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11
Tại vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh từ cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17.
Vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh từ cấp 6-7, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, mưa lớn tập trung ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Từ ngày 26/9, mưa lớn tập trung tại Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa.
Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng ngập úng đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.
Khi có tình huống khẩn cấp về sự cố thiên tai, tai nạn người dân có thể gọi số 112 (Tổng đài khẩn cấp Quốc gia) để được trợ giúp kịp thời.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
