Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Thứ hai, 10:48 22/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Lãnh đạo xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.

Chia sẻ trên NLĐO, ông Trần Nguyên Hòa (Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/9, bé T.Q.A chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc. Chỉ 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu, đã lập tức tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan công an.

Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An - Ảnh 1.

Bé T.Q.A mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m. Ảnh: T. Lộc

Công an xã Trung Lộc phối hợp với chính quyền địa phương và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành rà soát các tình huống có thể xảy ra, thông báo rộng rãi sự việc trên hệ thống thông tin đại chúng, đồng thời huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Trên VietnamNet, lãnh đạo xã Trung Lộc cho biết, gia đình bé gái A có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau sự việc, người mẹ ngã quỵ trong đau đớn bởi hôm nay cũng đúng 4 năm ngày mất của chị gái bé này.

"Gia đình nạn nhân có 4 người con, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Cách đây 4 năm, một người con gái đã tử vong do đuối nước. Đau xót thay, đúng ngày giỗ của người chị, gia đình lại phát hiện thi thể người em cũng tử vong vì đuối nước", lãnh đạo xã Trung Lộc chia sẻ.

Vị này cho biết thêm, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số.

L.Vũ (th)
