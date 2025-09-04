Mới nhất
Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc

Thứ năm, 11:36 04/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.

Liên quan vụ hai nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc, lãnh đạo xã Ea Wer (Đắk Lắk) đã chia sẻ thông tin mới nhất của vụ việc.

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền (Chủ tịch UBND xã Ea Wer) cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể 2 nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ đuối nước tại hồ Tuyệt Tình Cốc (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).

Theo đó, từ 5h30 đến 7h sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh T.A.T và B.Q.C nổi lên ở khu vực giữa hồ nên đã trục vớt và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tin mới nhất vụ hai nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân đuối nước tại khu vực hồ Tuyệt tình cốc. Ảnh: T.N

Một lãnh đạo Công an xã Ea Wer cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã triển khai 2 tổ công tác với gần 30 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.

"Do hồ nước sâu gần 30m khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí một số cán bộ, chiến sĩ khi lặn xuống giữa chừng đã phải dừng lại vì áp suất quá lớn gây chảy máu mũi", lãnh đạo Công an xã Ea Wer nói về khó khăn trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 14h50 phút ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (thuộc TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) vào chơi tại khu vực hồ.

Tin mới nhất vụ hai nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể nạn nhân mất tích. Ảnh: NH

Sau đó, anh T.T.T (21 tuổi) xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này, anh N.T.A (21 tuổi) và B.Q.C (21 tuổi) đã nhảy xuống cứu anh T nhưng sau đó cả ba cùng bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Khoảng 18 giờ cùng ngày (2/9), thi thể anh T.T.T được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, khu vực hồ "Tuyệt tình cốc" có độ sâu khoảng 30m, nước đục nên khiến việc lực lượng chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Người đàn ông mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy ở núi Hoàng Ngưu SơnNgười đàn ông mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Sau 6 ngày tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của anh N.B.K.C., người bị mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).

L.Vũ (th)
