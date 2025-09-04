Tin mới nhất vụ 2 nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.
Liên quan vụ hai nạn nhân mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc, lãnh đạo xã Ea Wer (Đắk Lắk) đã chia sẻ thông tin mới nhất của vụ việc.
Chia sẻ trên VietnamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền (Chủ tịch UBND xã Ea Wer) cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể 2 nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ đuối nước tại hồ Tuyệt Tình Cốc (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).
Theo đó, từ 5h30 đến 7h sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện thi thể anh T.A.T và B.Q.C nổi lên ở khu vực giữa hồ nên đã trục vớt và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Một lãnh đạo Công an xã Ea Wer cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã triển khai 2 tổ công tác với gần 30 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.
"Do hồ nước sâu gần 30m khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí một số cán bộ, chiến sĩ khi lặn xuống giữa chừng đã phải dừng lại vì áp suất quá lớn gây chảy máu mũi", lãnh đạo Công an xã Ea Wer nói về khó khăn trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Trước đó, khoảng 14h50 phút ngày 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú phường Buôn Ma Thuột (thuộc TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) vào chơi tại khu vực hồ.
Sau đó, anh T.T.T (21 tuổi) xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này, anh N.T.A (21 tuổi) và B.Q.C (21 tuổi) đã nhảy xuống cứu anh T nhưng sau đó cả ba cùng bị đuối nước.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm.
Khoảng 18 giờ cùng ngày (2/9), thi thể anh T.T.T được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, khu vực hồ "Tuyệt tình cốc" có độ sâu khoảng 30m, nước đục nên khiến việc lực lượng chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các cơ quan báo chíThời sự - 6 giờ trước
LTS: Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng toàn văn Thư cảm ơn của Bộ trưởng Phan Văn Giang:
Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tếThời sự - 18 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thépThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Đến 17 giờ hôm qua 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân; Từ hôm nay, nhiệt độ gần như toàn miền Bắc tăng, trời nắng nhiều hơn
Tiếp vụ loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy - Hà Nội: Cần có biện pháp xử lý?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô), sân bóng đá xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, các khu vực miền Bắc có nắng, tiết trời khô ráo. Mức nhiệt dao động trong ngày từ 32-35 độ.
Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Xã hội - 1 ngày trước
Tối 2/9, bầu trời Hà Nội rực sáng với pháo hoa tầm cao tại nhiều địa điểm. Hàng vạn người dân và du khách cùng theo dõi, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, hoành tráng.
Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9Xã hội - 1 ngày trước
Chiều tối 2/9 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 4 ngày), người dân ở khắp nơi trở lại Hà Nội làm việc khiến giao thông ở một số trục đường cửa ngõ ùn ứ.
Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.