Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?

Bệnh viện Chợ Rẫy được trao giải Nhất Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho Cơ sở y tế đạt giải Nhất. Ảnh: Trần Minh

Sáng 25/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.

Cuộc thi này nhằm tôn vinh nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; Bệnh viện trực thuộc các trường Đại học.

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 12 giải Tư cho cho các cơ sở y tế có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Giải Nhất thuộc về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giải Nhì thuộc về 3 bệnh viện là: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Giải Ba gồm 4 bệnh viện: Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh; Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Giải Tư thuộc về 12 bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai; Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng; Bệnh viện Đa khoa Thái Bình; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; Bệnh viện Quân - Dân y Đồng Tháp; Bệnh viện Quân Y 175; Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương; Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình; Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Từ 1/1/2026, người làm hộ chiếu (passport) không được giảm 50% mức thu lệ phí

Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC. Ảnh minh họa: TL

Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Tại Điều 1 Thông tư quy định kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được quy định bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo quy định nêu trên, đến hết ngày 31/12/2025, khi làm hộ chiếu (passport) người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Thường khi đối tượng đang lẩn trốn trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn tại 1 nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thường là nghi phạm trong vụ dùng kéo gây thương tích cho vợ giữa đường.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 23/12, ngay sau khi nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị tấn công gây thương tích, bất tỉnh tại khu vực trên đường Trường Chinh (phường An Khê), Công an phường lập tức cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Qua xác minh nạn nhân được xác định là chị T.T.L (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ).

Sau 2 ngày truy xét, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường khi đang lẩn trốn trong một nhà hoang trên bán đảo Sơn Trà.

Cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại trong quán nước ven đường Trường Chinh ra tay tấn công vợ mình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Hơn 6.700 học sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026

Thí sinh dự thi học sinh giỏi. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, ngày 25/12, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước.

Các thí sinh dự thi ở 13 môn học. Số lượng thí sinh từng môn cụ thể như sau: Toán: 679 em; Vật lý: 676 em; Hóa học: 662 em; Sinh học: 678 em; Tin học: 642 em; Ngữ văn: 709 em; Địa lý: 682 em; Lịch sử: 673 em; Tiếng Anh: 689 em; Tiếng Nga: 98 em; Tiếng Pháp: 248 em; Tiếng Trung Quốc: 197 em; Tiếng Nhật: 117 em.

Kì thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi. Đề thi được vận chuyển thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ tới tất cả các Hội đồng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày 25/12/2025, thí sinh tham gia các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi.

Ngày 26/12/2025, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Từ 1/1/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển đường vành đai 3 trên cao

Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế ôtô tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 giờ cao điểm. Ảnh minh họa: TL

Theo Cổng thông tin UBND TP Hà Nội, từ 1/1/2026, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ôtô tải có khối lượng từ 10 tấn trở lên, xe container và xe đầu kéo lưu thông trên tuyến đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 theo hướng đi về đường Vành đai 3 trong khung giờ cao điểm, thực hiện các giải pháp giải quyết 5 điểm nghẽn lớn trên địa bàn, trong đó có tình trạng ùn tắc giao thông.

Cụ thể, trên đường Hồ Tùng Mậu (QL32): Cấm xe tải trên 10 tấn và xe container lưu thông theo hướng đi Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Trên đại lộ Thăng Long: Cấm xe tải trên 10 tấn và xe container lưu thông từ đại lộ Thăng Long lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long đến nút giao đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến (nút Trung Hòa).

Các phương tiện hướng từ Vành đai 3 trên cao xuống đại lộ Thăng Long và từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Hồ Tùng Mậu sẽ được lưu thông bình thường. Xe tải trên 10 tấn và xe container vẫn được phép lưu thông trên đại lộ Thăng Long và QL32 nhưng không được đi qua phạm vi hai nút giao nêu trên trong giờ cao điểm.

Thời gian thí điểm được triển khai từ ngày 1/1/2026 - 31/3/2026, trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h và chiều từ 16h - 20h.