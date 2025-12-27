Tin sáng 27/12: Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1; chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết dương lịch 2026

Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3? GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.

Sự thật về đợt rét như 'kỷ băng hà' đầu tháng 1

Tin đồn về đợt rét "như kỷ băng hà" ở miền Bắc đầu tháng 1 là chưa có cơ sở.





Thông tin trên Báo SK&ĐS, theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1). Vì đang là tháng chính đông nên việc xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh cũng là việc bình thường.

Trên nhiều trang mạng xã hội đang có thông tin là trong hoặc ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khoảng từ ngày 3/1 - 7/1 (các bài đăng có sự khác nhau về thời điểm), miền Bắc sẽ có một đợt rét sâu, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống mức 7 độ C, là rét hại. Một số trang nói rằng đây sẽ là đợt rét kỷ lục sau khi miền Bắc có tháng 12 khá ấm.

Vậy có đúng là trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (coi là kỳ nghỉ 4 ngày, từ 1 - 4/1/2026), sẽ có không khí lạnh cực mạnh như vậy ở miền Bắc không?

Theo một chuyên gia về khí tượng thủy văn, có khả năng là những người đăng thông tin không tự bịa ra việc này, vì trong vài ngày vừa rồi, đúng là có những dự báo cho thấy không khí lạnh mạnh về miền Bắc vào khoảng 3 - 4/1 và đúng là đã từng có dự báo Hà Nội chạm mốc 7 độ C. Tuy nhiên, thời tiết chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố phức tạp nên liên tục thay đổi và vì vậy, độ chính xác của dự báo giảm đáng kể theo thời gian.

Trên thực tế, dự báo thời tiết ngắn hạn (1 - 3 ngày) có độ chính xác cao; nhưng dự báo cho khoảng 7 - 10 ngày hoặc hơn thì độ chính xác có thể chỉ là 50%.

Ngày 26/12, các mô hình dự báo lớn lại cho thấy có thể có không khí lạnh về miền Bắc vào khoảng 3/1 nhưng không mạnh, nhiệt độ giảm ít. Theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) thì khoảng 6 - 7/1, có thể có không khí lạnh mạnh về miền Bắc và nhiệt độ ở Hà Nội có thể có thời điểm xuống mức 8 độ C hoặc thấp hơn. Nhưng mô hình ECMWF của châu Âu lại cho thấy không khí lạnh đợt đó chỉ khiến nhiệt độ Hà Nội xuống đến khoảng 13 độ C. Việc dự báo xa như vậy (hơn 10 ngày) thì độ chính xác không cao.

Như vậy, theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1). Vì đang là tháng chính đông nên việc xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh cũng là việc bình thường. Nhưng còn việc Hà Nội rét 7 độ C vào khoảng 6 - 7/1 và miền Bắc có thể rét đến như 'kỷ băng hà' hay không thì chưa có cơ sở nào để khẳng định. Với các thông tin về thời tiết, người dân nên theo dõi bản tin từ các nguồn chính thống và các cơ quan chức năng.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm dịp Tết dương lịch 2026

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Tiền phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, cán bộ Thủ đô đón Tết Dương lịch năm 2026; hăng say thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026; tạo tâm thế, khí thế trách nhiệm cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển, hùng mạnh và thịnh vượng.

Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23 giờ 45 phút đến 00 giờ 00 phút ngày 1/1/2026.

Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô, gồm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới (phường Hoàn Kiếm); trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); tại khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng số đạn pháo hoa sử dụng gồm 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn ấn tượng.

Công an xác minh vụ một người xua chó cắn hàng xóm phải nhập viện

Thông tin trên Lao động, mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội) bất ngờ bùng phát thành ẩu đả, bị chó tấn công, một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu.

Người dân xóm Phạm Hồng Thái (xã Hồng Vân) cho biết, khoảng 16h ngày 25/12, giữa vợ chồng anh Phạm V.H. (sinh năm 1990) và bố con ông Trần N.H. (sinh năm 1967) cùng con trai Trần Q.L. (sinh năm 1988) xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Theo ông D.A. – người dân xóm Phạm Hồng Thái, gia đình ông N.H. từ lâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm. Nhà anh Phạm V.H. nằm sát bên, hai bên từng có tranh chấp kéo dài và đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương.

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Phạm V.H. cho biết, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi làm, vừa ra đến cổng thì bị ông H. và anh L. chửi bới, thách thức. Dù bị khiêu khích, anh H. không phản ứng mà định rời đi để tránh xung đột.

"Tôi thấy anh L. đang huấn luyện chó nên không nói gì, nhưng ông H. dù đã lớn tuổi vẫn rất hung hăng, lao tới đánh tôi. Tôi không phản kháng, chỉ ôm đầu chịu đòn", anh H. cho hay.

Theo lời anh H., sau đó anh L. dắt chó ra với ý định cho tấn công vợ chồng anh. Con chó đã cắn anh nhiều lần vào tay, người. Đỉnh điểm, anh L. còn đẩy con chó về phía vợ anh H., khiến chị bị cắn nhiều nhát vào vùng đùi, trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn kêu cứu.

Thấy vợ bị tấn công, anh H. cố kéo con chó ra nhưng bị bố con ông H. ngăn cản, tiếp tục lao vào đánh, khiến anh không thể can thiệp ngay. "Khi tôi kéo được con chó ra thì mọi người đã đưa vợ tôi đi cấp cứu. Hiện cả hai vợ chồng tôi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Dù bản thân còn đau nhưng tôi vẫn được công an mời lên làm việc để lấy lời khai", anh H. chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Đặng – Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, khi nhận được tin báo từ người dân, ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. "Tôi cùng bà con đưa vợ anh H. đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan công an đã đến và mời bố con ông H. về trụ sở làm việc", ông Đặng nói.

Cũng theo ông Đặng, nguyên nhân sâu xa của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình, do những khúc mắc trước đó chưa được giải quyết dứt điểm nên đã bùng phát thành xung đột nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Hồng Vân xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ du khách Hồng Kông (Trung Quốc) xúc động khi được Công an Đà Nẵng giúp đỡ

Một chiến sĩ chui xuống cống để tìm điện thoại cho du khách.

Thông tin trên báo Văn hóa, trong thời gian du lịch tại TP Đà Nẵng, một nữ du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước sâu (khu vực ngã tư đường Lý Tự Trọng và Trần Phú, phường Hải Châu), miệng cống hẹp khiến bản thân không thể tự lấy lại.

Giữa lúc lúng túng và lo lắng, du khách đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hải Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bê tông nặng hàng chục ký, tiếp cận khu vực chiếc điện thoại bị rơi.

Sau một thời gian nỗ lực, chiếc điện thoại đã được tìm thấy và trao trả tận tay cho người đánh mất trong tình trạng vẫn còn hoạt động tốt.

Nhận lại tài sản, nữ du khách Hồng Kông không giấu được sự xúc động, liên tục cúi chào và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh: "Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Công an Đà Nẵng! Tôi thực sự bất ngờ vì sự nhanh chóng và tận tâm của các bạn. Tôi cảm thấy rất an toàn và được chào đón khi ở đây".

Hành động hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm và đầy nhân văn của lực lượng Công an phường Hải Châu cùng Cảnh sát PCCC-CNCH không chỉ thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng là "thành phố đáng sống", an toàn, thân thiện và hiếu khách trong mắt du khách quốc tế.

Suýt mất 50 triệu vì cuộc gọi giả danh Công an, may được ngăn chặn kịp thời

Công an phường làm việc với bà T.





Thông tin trên VTV, vào hồi 15h ngày 23/12/2025, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang về việc phát hiện giao dịch có dấu hiệu lừa đảo qua mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó vào sáng cùng ngày, bà T (SN 1962, trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo bà liên quan đến một vụ án "rửa tiền". Đối tượng yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để kiểm tra, xác minh và hứa sẽ hoàn trả nếu không phát hiện vi phạm. Do lo sợ, bà T đã đến Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Đức Giang để chuyển số tiền 50 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng nhận thấy khách hàng có nhiều dấu hiệu bất thường. Do được Công an phường Việt Hưng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cán bộ ngân hàng đã nâng cao cảnh giác, chủ động báo ngay cho Công an phường để ngăn chặn kịp thời, không để người dân bị thiệt hại về tài sản.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền đến gia đình, người thân, bạn bè về thủ đoạn tội phạm trên, tránh mắc bẫy lừa đảo của đối tượng xấu, nhất là đối với trẻ em, học sinh và những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Thực hư thông tin hơn 50 cháu nhỏ trường mầm non bị khói đen bao trùm

Nam thanh niên kịp thời bế cháu nhỏ thoát khỏi khu vực khói đen bao trùm.

Lãnh đạo Công an xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên khẳng định thông tin hơn 50 cháu nhỏ trường mầm non bị khói đen từ vụ hỏa hoạn bao trùm là không đúng sự thật.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 11h ngày 25/12, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà cấp 4 chứa nguyên liệu thuốc bắc. Khói đen từ vụ cháy nhanh chóng bao trùm một số nhà hàng xóm xung quanh.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, thông tin trên mạng nói vụ cháy làm ảnh hưởng tới trường mầm non có hơn 50 cháu nhỏ bên trong là không đúng. Thực tế căn nhà 3 tầng gần đám cháy bị ảnh hưởng và bên trong ngôi nhà này có khoảng 3-4 cháu nhỏ. Nghe tiếng hô hoán, người dân khu vực nhanh chóng tiếp cận và đưa các cháu đến nơi an toàn để tránh nguy cơ bị ngạt khói.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cách hiện trường vụ việc khoảng 2km cũng có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trong năm 2025, toàn quốc xảy ra 3.060 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 93 người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 786,78 tỷ đồng và 251,35 ha rừng. Cả nước xảy ra 28 vụ nổ làm chết 19 người, bị thương 36 người. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tham gia 1.349 vụ cứu nạn cứu hộ. So với năm 2024, tình hình cháy giảm trên 3 tiêu chí về số vụ cháy, số người chết, thiệt hại về tài sản.