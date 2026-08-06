Tin sáng 6/8: Hủy kết quả, tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang; công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 10 ngày

Hủy kết quả, tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng (phải ảnh) chủ trì họp báo. Ảnh: Sỹ Điền

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời tổ chức thi lại tất cả các môn thi đối với các sinh tại điểm thi này.

Kế hoạch tổ chức thi lại dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19/8. Ban Chỉ đạo thi và Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh có năng lực thực chất, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh. Kết quả thi ngày 11 và 12/6 của các thí sinh tại điểm thi này sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi hợp lệ, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký.

Phạt 12,5 triệu đồng đối với người phụ nữ bình luận sai sự thật trên Facebook

Ngày 5/8, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, vừa tiếp nhận đơn phản ánh của chị B.Đ.H.M. (30 tuổi, ở phường Lang Biang – Đà Lạt) về việc một phụ nữ đã có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức tôn giáo.

Công an phường Lang Biang – Đà Lạt làm việc với chị B.Đ.M.K. Ảnh: CALĐ.

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt đã khẩn trương xác minh, làm rõ người đăng bình luận là chị B.Đ.M.K. (33 tuổi, cùng địa phương). Sau đó, lực lượng công an đã mời chị K. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, chị K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu kiềm chế khi sử dụng mạng xã hội.

Qua làm việc, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những hệ lụy của việc đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức tôn giáo trên không gian mạng.

Chị K. cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, công khai xin lỗi tổ chức tôn giáo và không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị K. số tiền 12,5 triệu đồng.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng 35 độ sau đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/8 đến ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có xu hướng giảm dần từ chiều 7/8.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài. Ảnh: Tuấn Anh

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong đó mưa tại Nam Bộ tập trung chủ yếu ở khu vực miền Đông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Từ đêm 7/8 đến ngày 15/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khoảng ngày 8-9/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Khởi tố vụ án sản xuất và buôn bán gạo giả ST25

Ngày 5/8, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án ''Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'' theo Điều 226 và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Tân Gia Minh do ông P.T.M.T (sinh năm 1997, ngụ tổ 7, khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông) làm chủ và Hộ kinh doanh Chí Cường do bà H.T.A (sinh năm 1971, ngụ tổ 3, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cả hai cơ sở, các nhân viên đang thực hiện việc sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhãn hiệu đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 22 tấn gạo mang nhãn hiệu ST25, trị giá hơn 440 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ hai hộ kinh doanh thừa nhận không có văn bản ủy quyền, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh được phép sử dụng nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan.

Công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 10 ngày

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án nghỉ đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Ảnh minh họa - nguồn ảnh Nam Thương

Theo phương án 1, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với thời gian nghỉ Tết nên được nghỉ bù theo quy định.

Theo phương án 2, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang thứ Bảy, ngày 27/2/2027.

Sau khi cân nhắc, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1. Theo Bộ, việc nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công chức, viên chức, nhất là những người làm việc xa quê, có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Trong khi đó, nếu lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tập trung trong thời gian ngắn, có thể làm gia tăng áp lực đối với hệ thống giao thông, vận tải, đặc biệt tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Đối với NLĐ trong khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để quyết định phương án nghỉ Tết phù hợp theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương án gồm: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Hình ảnh thiếu nhi trình diễn phản cảm không phải là nghi thức Đội

Những ngày gần đây, một số video ghi lại cảnh thiếu nhi mặc trang phục Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, vừa diễu hành vừa thực hiện những động tác nhún nhảy, uốn éo được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng đây là sự "biến tấu" Nghi thức Đội, làm mất đi tính trang nghiêm của tổ chức dành cho thiếu nhi.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương khẳng định, những hình ảnh đang lan truyền không phải hoạt động thực hiện Nghi thức Đội theo quy định của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Theo anh Quân, qua rà soát, Hội đồng Đội Trung ương xác định đây là hoạt động sinh hoạt hè do một số địa phương tổ chức. Tuy nhiên, việc để các em mặc đồng phục Đội, đeo khăn quàng đỏ và diễu hành với những động tác mang tính biểu diễn đã khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nghi thức chính thức của Đội.

"Nghi thức Đội không phải là những động tác biểu diễn mà là hệ thống các quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và các động tác của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh", anh Quân nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi khẩu lệnh, mỗi động tác đều mang ý nghĩa giáo dục, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, tác phong và niềm tự hào của đội viên. Chính vì vậy, Nghi thức Đội phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước và không được tự ý thêm bớt hay biến tấu.

Lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, không có giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hay cán bộ Đội nào hướng dẫn thiếu nhi thực hiện những động tác phản cảm trong khi thực hiện Nghi thức Đội. Việc một số địa phương tổ chức các hoạt động như vậy khi các em mặc trang phục Đội là không phù hợp và cần được chấn chỉnh.