Tin sáng 13/5: Bé gái 12 tuổi xin bố mẹ đi chơi rồi mất tích; Sẽ phát hành thống nhất mẫu phôi sổ đỏ trên cả nước

Bé gái 12 tuổi xin bố mẹ đi chơi, mất tích 2 ngày chưa về

Chiều 12/5, chị Nguyễn Ngọc Anh (trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị vừa trình báo cơ quan chức năng việc bé gái 12 tuổi nghi mất tích. Thông tin trên VTC.

Theo nội dung trình báo của gia đình, khoảng 17h ngày 11/5, cháu Nguyễn Hoàng Ánh (sinh năm 2012, tên ở nhà là Bánh Bao) xin phép gia đình đi chơi. Bé gái xuất phát từ ngõ 135 Phương Mai, quận Đống Đa, khi đi cháu mặc đồng phục của trường THCS Phương Mai, dép màu hồng, tóc để xoã, tinh thần hoàn toàn bình thường.

Bé Nguyễn Hoàng Ánh trước khi bị mất tích.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bé gái vẫn chưa về nhà. Gia đình trình báo tới Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Ai có thông tin của cháu Nguyễn Hoàng Ánh xin liên hệ anh Hà, bố cháu bé, số điện thoại 0975238009, hoặc chị Ngọc Anh, số điện thoại 0853220000.

Sẽ phát hành thống nhất mẫu phôi sổ đỏ trên cả nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Các trang: VTC, Dân Trí, Thanh Niên... đồng loạt đưa tin.

Theo đó, ự thảo nêu rõ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước với mọi loại đất, tài sản khác gắn liền với đất.

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: VGP)

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm; bao gồm các nội dung theo quy định như: Quốc hiệu; Quốc huy; mã QR code; tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ.

Trên giấy ghi rõ thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"; thông tin thửa đất"; Thông tin tài sản gắn liền với đất"; ghi chú"; sơ đồ thửa đất"; địa danh, ngày tháng năm ký và cơ quan ký giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải trang 1; nội dung lưu ý với người được cấp giấy chứng nhận.

Trang 2 của giấy chứng nhận gồm các nội dung: Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

Theo Bộ TNMT, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai có trách nhiệm xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi giấy chứng nhận; tổ chức việc in ấn, phát hành phôi giấy chứng nhận cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai và văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương sử dụng. Cơ quan này cũng có trách nhiệm lập và quản lý sổ theo dõi phát hành phôi giấy chứng nhận; Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận ở các địa phương.

Các Sở TNMT có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương gửi về Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai trước ngày 31/10 hàng năm; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận ở địa phương. Đồng thời tổ chức tiêu hủy phôi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ; báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương về Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai trước ngày 25/12 hàng năm.

Theo Bộ TNMT, ngày 5/3, Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 phân công các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó, Bộ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

"Từ những lý do nêu trên, việc ban hành về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính để quy định chi tiết các nội dung được giao tại khoản 5 Điều 130 và khoản 2 Điều 134 của Luật Đất đai là cần thiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", Bộ TNMT nhấn mạnh.

SJC phải báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê giao dịch mua bán vàng

Ngày 12/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm việc với UBND TP.HCM triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng. Thông tin trên VietnamNet.

Tham dự buổi làm việc, ngoài lãnh đạo NHNN và UBND TP.HCM còn có đại diện một số đơn vị như: Công an TP, Cục Quản lý thị trường, Sở TT&TT TP.HCM,...

Để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, tại cuộc họp, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng thống nhất một số nội dung, cụ thể: Phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ - nhất là Nghị định 24 - để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả thị trường vàng, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá;...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng;





Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng;...

Đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị để ổn định ngay thị trường vàng; phối hợp, có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thị trường vàng; thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.

NHNN khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu thị trường.

NHNN cũng khuyến cáo trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.

Công an Bình Dương tìm bị hại của 'phó giám đốc' nổ cho vay được 5 triệu USD

Ngày 12/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Nguyễn Thị Thanh Phước thực hiện trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông tin trên tờ Người Lao Động.

Để phục vụ điều tra, cơ quan này cũng thông báo tìm bị hại và những người liên quan.

Đối tượng Phước

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979, thường trú tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được tạm hoãn thi hành án, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra, Phước đưa thông tin cá nhân gian dối là phó giám đốc một công ty có khả năng duyệt vay vốn với số tiền vay là 5 triệu USD, lãi suất 0,03%/tháng.

Với thủ đoạn như trên, Phước chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Trước đó, ngày 19/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Phước về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những ai là bị hại của bị can Nguyễn Thị Thanh Phước liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra.

Ngăn chặn hàng loạt vụ giả danh 'con gái' lừa chuyển tiền

Chiều 11/5, Công an xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ , (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập tài khoản Facebook giả mạo "con gái" của nạn nhân rồi nhờ chuyển tiền. Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, ngày 10/5, bà L.T.M. (SN 1972, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ), nhận được cuộc gọi từ Facebook có ảnh đại diện giống Facebook của con gái mình là V.T.T.H.

Kẻ giả danh con gái bà M. gọi điện khoảng 30 giây, sau đó ngắt kết nối rồi nhắn tin thông báo điện thoại bị rơi không nghe được.

Công an xã Đức Lạng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Sau đó, người giả danh cho biết đang làm thêm dịch vụ chuyển tiền quốc tế cho nhiều người đang ở Đức có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam. Khi chuyển 10 triệu đồng thì sẽ nhận " hoa hồng " khoảng 1 triệu đồng. Vì không đủ tiền nên nhờ bà M. mượn tiền để chuyển cho khách rồi cuối tuần chuyển lại.

Vì tin đó là con gái mình nên bà M. đã đi vay 90 triệu đồng để chuyển vào số tài khoản mà kẻ giả danh gửi. Tuy nhiên, khi người thân thấy bà M. mượn số tiền lớn, lo sợ bị lừa đảo nên báo với Công an xã Đức Lạng.

Sau khi nắm bắt thông tin và xác minh, cán bộ Công an xã Đức Lạng khẳng định đây là vụ lừa đảo trên không gian mạng và giải thích, hướng dẫn giúp bà M. không chuyển tiền.

Trước đó, trong 2 ngày 8/5 và 9/5, Công an xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê cũng đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ giả danh “con gái” lừa đảo chuyển 180 triệu đồng cùng với một chiêu thức là nhận chuyển tiền và sẽ được nhận "hoa hồng" 1 triệu đồng.