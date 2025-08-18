Mới nhất
Hầm xuyên núi cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày thông tuyến

Thứ hai, 10:55 18/08/2025 | Xã hội
GĐXH - Hầm Đèo Bụt, hạng mục trọng điểm của cao tốc Vũng Áng - Bùng (Hà Tĩnh), với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị thông xe ngày 19/8.

Hầm đường bộ Đèo Bụt dài gần 1 km, có cửa phía Bắc tại xã Kỳ Hoa và cửa phía Nam ở xã Kỳ Lạc. Công trình gồm hai ống hầm, ống trái dài 716 m, ống phải 840 m, rộng 15m, cao 8m, tim hầm trái cách tim hầm phải 45 m. Đây là gói thầu quan trọng nhất thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công.

Hầm xuyên núi cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày thông tuyến- Ảnh 1.

Bên trong ống hầm Đèo Bụt được đầu tư hoàn thiện.

Những ngày qua, hàng trăm kỹ sư, công nhân bám sát công trường, thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thiện các hạng mục cuối. Bên trong hầm, hệ thống điện chiếu sáng được vận hành thử. Bên ngoài, nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có robot, được huy động để tăng tốc tiến độ.

Hầm xuyên núi cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày thông tuyến- Ảnh 2.

Hầm Đèo Bụt là hạng mục quan trọng nhất thuộc cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Dự kiến ngày 19/8 sẽ là mốc thông tuyến toàn bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng, kết nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị. Vì vậy, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Hầm xuyên núi cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày thông tuyến- Ảnh 3.

Hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Theo ông Đỗ Hoài Dương, Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt, công trình từng gặp nhiều khó khăn do địa chất rời rạc, nước ngầm phức tạp. “Ngay từ đầu chúng tôi phải tăng cường kết cấu chống đỡ, thi công vòm ngược và làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ”, ông Dương nói.

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng nối Hà Tĩnh với Quảng Trị dự kiến thông tuyến đúng kế hoạch, đánh dấu bước quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷCận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.


Nguyễn Sơn
