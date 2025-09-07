Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?

Phim "Mưa đỏ" đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, "ẵm" ngôi vương phòng vé Việt

Mưa Đỏ cán mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng. (Nguồn: Box Office Vietnam).

Theo thống kê của Box Office Vietnam tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng.

Với thành tích này, phim "Mưa Đỏ" được dự đoán sẽ sớm vượt mặt phim Mai của Trấn Thành (551 tỷ đồng) trong những ngày tới, đồng nghĩa trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại phòng vé Việt.

Đây là điều chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh và cũng là điều bất ngờ với khán giả trước khi phim ra mắt, bởi thông thường, dòng phim giải trí thường có thế mạnh về doanh thu hơn dòng phim chiến tranh.

Dù đã qua kỳ nghỉ lễ, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma...

Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu. Theo thống kê, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp. Vào 2 ngày lễ 1/9 và 2/9, "Mưa Đỏ" ghi nhận doanh thu tới 50 tỷ đồng/ngày, vượt qua Mai của Trấn Thành (gần 44 tỷ đồng trong ngày 14/2/2024) để trở thành tác phẩm có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt. Sau 10 ngày công chiếu bộ phim cán mốc 300 tỷ đồng.

"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?

Miền Bắc sắp có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7.

Trên VietnamNet, đánh giá của chuyên gia khí tượng cho biết, cường độ mạnh nhất của bão khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13 và thời gian đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc vào khoảng sáng và trưa ngày 8/9.

Các chuyên gia nhận định, đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành là ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, điểm hình thành bão này là khá cao và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía Bắc. Trong khi đó, khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ đã bắt đầu lệch xuống phía Nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dù bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, nhưng sau đó lại trôi theo hướng Tây, về phía nước ta. Do đó, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khoảng từ chiều và đêm ngày 9-11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Phim "Mưa Đỏ" trở thành "tiết học lịch sử" sống động

Thầy trò Trường THCS Vân Đồn đi xem phim "Mưa Đỏ".

Theo NLĐO, sau lễ khai giảng năm học mới hôm 5/9, Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) đã tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 8 và 9 cùng thầy cô đến rạp chiếu phim thưởng thức tác phẩm "Mưa Đỏ".

"Mưa Đỏ" là tác phẩm điện ảnh tái hiện những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, khắc họa hình ảnh thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua câu chuyện bi tráng ấy, các em học sinh có dịp nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của dân tộc.

Theo chia sẻ của các giáo viên, đây là hoạt động ngoại khóa mang ý nghĩa đặc biệt, vừa tạo không khí đầu năm học đầy hứng khởi, vừa giúp học sinh tiếp cận lịch sử dân tộc thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Nhiều phụ huynh cũng đồng tình rằng việc nhà trường lựa chọn hoạt động xem phim ngay trong ngày khai giảng thể hiện sự đổi mới trong phương pháp giáo dục khi gắn kết tri thức với trải nghiệm thực tế.

Hy hữu: Người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân

Hình ảnh người đàn ông bị mắc kẹt ở lỗ thông gió (ảnh cắt từ clip).

Theo VietnamNet, Công an phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) đang làm rõ vụ việc một người đàn ông chui qua lỗ thông gió của một hộ gia đình và bị mắc kẹt hai chân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cởi trần mắc kẹt ở lỗ thông gió của căn nhà tại phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa). Phần thân người ở bên trong, còn hai chân thò ra ngoài.

Phát hiện sự việc, gia đình đã báo công an để hỗ trợ giải cứu. Người đàn ông sau đó được đưa xuống an toàn.

Công an phường Hải Bình xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 5/9. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và phối hợp đưa người đàn ông ra ngoài.

Vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát khu vực phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đang làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Cũng theo Công an phường Hải Bình, thông tin trên mạng xã hội cho rằng người này "trộm cắp tài sản" là chưa chính xác, hiện chưa phát hiện dấu hiệu dịch chuyển tài sản.

Tạm đình chỉ công tác nữ công chức ở Lâm Đồng liên quan vụ hành hung

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại (ảnh cắt từ clip).

Theo TPO, UBND phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà P.B.T, công chức đang làm việc tại phường, để phục vụ công tác xác minh liên quan vụ hành hung bà V.T.H.H xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27/8, Công an phường B'Lao đã tiếp nhận đơn trình báo của bà V.T.H.H (trú tại tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B'Lao) về việc bị hành hung ngay trước cửa nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đơn trình báo của bà H, những người trực tiếp đánh bà là bà P.B.T và ông V.L.H (chồng bà H), đều đang công tác tại phường B'Lao. Sau đó, bà H được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng thăm khám và theo dõi sức khỏe.

Toàn bộ sự việc kéo dài gần 5 phút, có sự chứng kiến của nhiều người dân và đã được camera an ninh ghi lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Lần đầu tiên ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công tại Côn Đảo

Các bác sĩ tiến hành mổ nội soi ngay tại Trung tâm Quân - Dân y Côn Đảo.

NLĐO đưa tin, chiều 6/9, Trung tâm Y tế quân - dân y Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm cho bệnh nhân nam, 36 tuổi, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật cao này được triển khai ngay tại Đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, xét nghiệm và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

BSCKII Lý Bảo Duy, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang công tác tại Côn Đảo, đã hội chẩn trực tuyến với Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và được chỉ định phẫu thuật.

Với sự hỗ trợ của hệ thống máy phẫu thuật nội soi hiện đại vừa trang bị, ca mổ được tiến hành lúc 16 giờ cùng ngày, diễn ra thuận lợi và thành công.

Đây là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên của chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện lớn TP HCM đến công tác tại Côn Đảo. Thành công này mở ra bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, giảm áp lực chuyển tuyến và đảm bảo cấp cứu kịp thời ngay tại chỗ.