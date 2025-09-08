Tin sáng 8/9: 'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại; Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7? GĐXH - Tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng; Hoàn lưu hậu bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ chiều và đêm ngày 9-11/9.

"Mưa đỏ" trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Ảnh: ĐPCC

Ngày 7/9, bộ phim cách mạng Mưa đỏ đã chính thức lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại phòng vé Việt Nam, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với con số vượt mốc 551 tỉ đồng (tính đến 17h ngày 7/9), bộ phim đã xuất sắc vượt qua kỷ lục trước đó của Mai và khẳng định một vị thế chưa từng có trong lịch sử điện ảnh nước nhà.

Mưa Đỏ cũng trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á (21 triệu USD) sau Tình người duyên ma (33 triệu USD) và Gia tài của ngoại (45 triệu USD), là 2 phim của điện ảnh Thái Lan.

Thành công của Mưa đỏ là một hiện tượng gây chấn động, khi một bộ phim lấy đề tài chiến tranh, lịch sử lại có thể chinh phục khán giả đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, vốn quen thuộc với các thể loại giải trí.

Thành công của bộ phim không chỉ đến từ sự đầu tư sản xuất mà còn từ cách tiếp cận đầy nhân văn và cảm xúc.

Thay vì tập trung vào những đại cảnh chiến đấu hoành tráng, Mưa đỏ đi sâu vào bi kịch và những hy sinh thầm lặng của người lính. Những chi tiết nhỏ như lá thư chưa kịp gửi về nhà hay tình đồng đội keo sơn đã chạm đến trái tim khán giả, giúp họ cảm nhận chiến tranh một cách chân thật và xúc động nhất.

Phim được đánh giá cao về mặt hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo, mang lại trải nghiệm xem phim chất lượng, không hề thua kém các tác phẩm quốc tế. Điều này xóa tan định kiến rằng phim về đề tài lịch sử thường khô khan và khó xem.

Đặc biệt, trong bối cảnh lòng yêu nước và sự tự hào về lịch sử đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ, Mưa đỏ đã trở thành cầu nối hoàn hảo, giúp thế hệ hôm nay hiểu và trân trọng hơn những giá trị của quá khứ.

Với tốc độ bán vé vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, Mưa đỏ được dự đoán sẽ tiếp tục xô đổ những kỷ lục của chính mình trong thời gian tới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho dòng phim lịch sử Việt Nam.

Không khí lạnh đến sớm, dự báo còn 5 - 7 cơn bão trên Biển Đông

Mưa bão còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Hình minh họa

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.

Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam. Theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.

Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm. Điều đó càng làm rõ nét tín hiệu cảnh báo cho một mùa mưa lũ phức tạp. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ".

Mùa mưa tại Trung Bộ năm nay dự báo sẽ tập trung nhiều vào các tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12/2025, trùng thời kỳ hoạt động mạnh của bão, ATNĐ cùng với dải thời tiết xấu đi qua Trung Bộ.

Đỉnh lũ trên các sông chính khu vực Bắc Bộ dự báo ở mức BĐ1 đến BĐ2; các sông nhỏ và thượng lưu đạt mức BĐ2-BĐ3; các sông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, trên một số sông nhỏ và thượng lưu các sông vượt mức BĐ3.

Đối với các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng các đợt lũ lớn khả năng tập trung trong tháng 10, 11/2025 và khả năng xuất hiện các đợt lũ muộn vào cuối năm trùng vào thời kỳ tích nước ở khu vực Trung Bộ.

Trên lưu vực sông Mekong, đỉnh lũ năm nay được dự báo tương đương trung bình nhiều năm (TBNN). Mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu và Châu Đốc (đầu nguồn sông Cửu Long) dự kiến ở mức báo động (BĐ)1, trong khi các trạm hạ lưu có thể đạt mức BĐ2-BĐ3, thậm chí vượt BĐ3.

"Bước sang cuối năm, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10/2025 và gia tăng cường độ, tần suất từ tháng 11/2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với TBNN cùng thời kỳ (khoảng từ nửa cuối tháng 12/2025). Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ", ông Hoàng Đức Cường nhận định.

Người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ năm 2026

Ảnh minh hoạ

Chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm 2026, lịch nghỉ lễ và cuối tuần của người lao động đã sớm trở thành chủ đề được quan tâm. Theo Bộ luật Lao động 2019, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết cố định, người lao động còn có thêm các ngày cuối tuần, nâng tổng số ngày nghỉ trong năm lên tới 115 ngày nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Gần nhất, sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngày nghỉ gần nhất tiếp theo sẽ là Tết Dương lịch 1/1/2026 (thứ Tư) và sau đó là dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết, người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết, cụ thể:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, Tết Âm lịch 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, ngoài 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định, thì trong năm 2026 sẽ có 52 ngày thứ Bảy và 52 ngày Chủ Nhật, tổng cộng là 104 ngày cuối tuần.

- Đối với người lao động chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần, thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày chủ nhật + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 63 ngày.

- Đối vớii người lao động được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày Chủ nhật + 52 ngày Thứ bảy + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 115 ngày.

Như vậy, năm 2026 người lao động sẽ có lịch nghỉ khá thuận lợi, đặc biệt với nhóm được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật thì tổng số ngày nghỉ lên tới 115 ngày (chưa bao gồm ngày nghỉ phép hàng năm). Đây không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn là cơ hội để mỗi người lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, sum họp gia đình hay phát triển bản thân.

Nhóm học sinh, sinh viên được giảm 50 - 70% học phí năm 2025

Ngoài 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí, Chính phủ quy định một số nhóm khác được giảm từ 50-70%. (Ảnh minh hoạ)

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó, quy định chi tiết 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí (Xem: Tại đây.)

Ngoài 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí, Chính phủ quy định một số nhóm khác được giảm từ 50-70%.

Nhóm đối tượng được giảm 50% học phí: Học sinh, sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định những đối tượng được hỗ trợ học phí gồm:

- Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.

Công an làm việc với người đàn ông đăng thông tin xúc phạm ngành điện

Ngày 7/9, thông tin trên SK&ĐS, Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã mời làm việc với một công dân do đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và uy tín ngành điện.



Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cho rằng thời tiết tháng 8 đã bớt nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện giảm nhưng hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 của một số hộ dân vẫn cao hơn nhiều so với tháng 7.

Đáng lưu ý, một số thông tin này được nhiều trang cá nhân, hội nhóm chia sẻ với số lượng lớn, trong khi chưa được kiểm chứng, thiếu tính chính xác, các bình luận mang tính quy chụp, ám chỉ, miệt thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Ninh Bình nói riêng.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đông Hoa Lư phát hiện tối ngày 6/9/2025, trên Facebook cá nhân N.T đăng tải bài viết chia sẻ lại hình ảnh, bài viết trên trang Fanpage "Thổ địa Ninh Bình" kèm theo nội dung chia sẻ ám chỉ, xúc phạm ngành điện lực.

Bài viết đã nhận được một số lượt thích và lượt bình luận. Nhận thấy bài viết có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh người đăng bài viết để làm rõ thông tin.

Qua xác minh được biết, đây là công dân N.V.T, sinh năm 1984, trú tại thôn Yên Bắc, phường Đông Hoa Lư. Ngay trong buổi tối cùng ngày, Công an phường Đông Hoa Lư đã mời người này lên trụ sở làm việc.

Tại buổi làm việc, N.V.T thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, nội dung mang tính ám chỉ, xúc phạm ngành điện là sai, gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và cá nhân liên quan. Sau đó, N.V.T đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết đã chia sẻ trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.

Công an phường Đông Hoa Lư tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán cứu em 2 tuổi rơi xuống mương

Bé trai 2 tuổi được cứu lên bờ, sau khi người anh hô hoán người lớn tới cứu.

Ngày 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại tình huống bé trai 4 tuổi ở Nghệ An đã giúp cứu sống em trai bị rơi xuống mương nước. Vụ việc xảy ra vào tối 5/9, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung đoạn video, khoảng 19h12 tối 5/9, bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) cùng em họ Nguyễn Anh Huy (2 tuổi) ra đường chơi. Ít phút sau, Huy không may sẩy chân xuống mương nước thải, nước sâu hơn 1 m.

Thấy vậy, Quân nhanh trí hô hoán, chạy vào nhà nơi người lớn đang chuyện trò gần đó gọi cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu của Quân, bà nội của Huy cùng một vài người nữa chạy tới, thấy Huy bị chìm, chỉ nổi cánh tay. Sau đó, người thân nhanh chóng chạy ra kéo Huy lên bờ an toàn.

Nhiều bình luận khen ngợi hành động nhanh trí của bé trai 4 tuổi khi kịp thời hô hoán tìm người lớn cứu sống cậu em 2 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng người lớn cần lưu ý không để trẻ nhỏ chơi gần sông, suối, ao hồ, mương nước khi thiếu sự giám sát, bởi chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến tai nạn thương tâm.