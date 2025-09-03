Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Thông tin từ Báo Thanh niên, theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 17 giờ hôm nay 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân. Tổng số tiền là 10.700,3 tỉ đồng.

Vài ngày qua, người dân tại nhiều địa phương trên cả nước nô nức đi nhận quà Quốc khánh. Bộ Tài chính hướng dẫn, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Người dân hạnh phúc khi nhận quà Quốc khánh. Ảnh: Đan Thanh

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh rồi liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau kỳ nghỉ lễ, từ ngày 3/9, nhiệt độ ở gần như toàn miền Bắc tăng, trời nắng nhiều hơn. Nhiệt độ Hà Nội lên sát mức nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều là khoảng 34 độ C (nắng nóng là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên).

Miền Bắc liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9.

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giao thông TP.HCM ngày cuối lễ 2/9: Sân bay, bến xe khá thuận lợi

VOV cho hay, tại cửa ngõ phía Đông, các phương tiện vào Bến xe Miền Đông cũ, trong chiều 2/9 khá thuận lợi. Dù cầu Bình Triệu 2 bị thu hẹp một làn để phục vụ ô tô hướng từ trung tâm ra ngoài, dòng xe qua cầu vẫn di chuyển ổn định. Các xe khách từ miền Trung và Tây Nguyên vào bến trả khách nhanh chóng.

Cầu Bình Triệu 2 khá thông thoáng dù phải thu hẹp một làn đường.

Trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày học hôm sau, anh Hồ Lê Đăng, sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, cho biết, đi từ Bình Phước xuống rất thuận tiện, không có ùn tắc trên đường. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng không ghi nhận tình trạng quá tải. Dự kiến trong ngày 2/9, sân bay khai thác 725 chuyến bay với hơn 109.000 lượt hành khách, trong đó có 362 chuyến bay đến. Lượng khách đi và đến được phân bổ đều trong ngày, giúp tình hình tại nhà ga quốc nội và quốc tế luôn ổn định. Cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị 'nóng'

Theo VietnamNet, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với kết cấu hạ tầng giao thông tại các địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, mặc dù hệ thống pháp luật đã quy định đầy đủ về quản lý hành lang an toàn, song thời gian qua vẫn còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Điển hình là vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) ngày 30/8, gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng kết cấu công trình.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Bộ trưởng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp Hà Nội đánh giá ảnh hưởng vụ cháy và đề xuất giải pháp trước ngày 15/9.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát báo cáo toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 25/9.

Bộ Xây dựng khẳng định việc tuân thủ quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ là nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo an toàn công trình, phương tiện và người dân. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ tăng 50% mức đóng BHYT

Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, năm học 2025-2026, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên (HSSV) chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ ngân sách nhà nước. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NDD-CP của Chính phủ.

Theo quy định trước đó, mức hỗ trợ tham gia BHYT 30% trước đây vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có đông con. Việc nâng hỗ trợ lên tối thiểu 50% từ năm học mới không chỉ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh mà còn hiện thực hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo quy định mới, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm thêm gần 253.000 đồng so với trước.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt HSSV đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỷ đồng.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cho biết, Luật BHYT 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi, tăng hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia BHYT. Việc nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn tạo ra nhiều tác động tích cực, lâu dài.

Hơn 1.300 người được hỗ trợ y tế khi xem diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 2/9, Bộ Y tế có báo cáo nhanh về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo báo cáo tổng hợp của các đơn vị y tế tham gia phục vụ, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh đã được triển khai với lực lượng lớn, bảo đảm an toàn cho hàng vạn người tham dự. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 37 ca cấp cứu thường, 664 ca xử trí, trong đó có 75 trường hợp nặng/chuyển viện.

Người dân chào đón các khối diễu binh trên trục đường Hàng Khay - Tràng Tiền. Ảnh: Quỳnh Trang

Lực lượng quân y tiếp nhận 68 ca cấp cứu thường, 301 ca xử trí, 27 ca nặng/chuyển viện. Y tế công an ghi nhận 17 ca cấp cứu thường, 317 ca xử trí, trong đó 10 ca nặng/chuyển viện. Các Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức… cũng tiếp nhận một số trường hợp cấp cứu.

Trong số các trường hợp được xử trí có 12 đại biểu, 5 trường hợp thuộc khối phục vụ, 7 trường hợp thuộc khối đứng, và 2 dân sự. Để phục vụ tốt công tác hỗ trợ y tế, ngày 2/9 đã có tổng cộng 211 tổ y tế tham gia, với 1.097 nhân viên y tế và 134 xe cứu thương, đảm bảo tiếp nhận, điều trị kịp thời cho người dân, đại biểu và các khối phục vụ lễ diễu binh, diễu hành.