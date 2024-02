Tin sáng 18/2: Diễn biến mới vụ ăn hải sản hết 11 triệu; nhớ mẹ, cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương đi thăm

Tin sáng 17/2: Giá vàng bất ngờ lao dốc trước ngày vía Thần Tài; xôn xao clip chủ quán gom nước mía thừa bán lại cho khách GĐXH - Các doanh nghiệp vàng trong nước đã đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC trong phiên chiều 16/2; các nền tảng mạng xã hội lan truyền một clip "tố" một người bán nước mía lấy nước thừa của khách trước uống dở để bán lại cho khách đến sau.

Vụ du khách ăn hải sản gần 12 triệu ở Quảng Ninh: Chính quyền đã có báo cáo xác minh

Đoàn khách gọi nhiều món ăn khác nhau (Ảnh: NVCC)





Cụ thể, nhóm khách gồm 16 người dùng bữa tại nhà hàng vào tối mùng 6 Tết, tổng chi phí hơn 11,7 triệu đồng.



Nhóm trên đã gọi 7 loại hải sản khác nhau gồm: ruốc chân dài giá 850.000 đồng/kg, hàu sống và hàu mỡ hành 15.000 đồng/con, cá song hổ 750.000 đồng/kg, ốc hương to 750.000 đồng/kg, bề bề to rang muối 850.000 đồng/kg, ngao hoa 450.000 đồng/kg.

UBND phường đã cử Tổ công tác đến kiểm tra thực tế tại nhà hàng bị phản ánh. Ông Vũ Trí Cường, đại diện chủ cơ sở, cho biết nhà hàng đã cung cấp bảng niêm yết giá công khai. Hai bên thống nhất về giá đối với các mặt hàng mà nhóm khách yêu cầu.

"Mỗi mùa, giá hải sản lại có những thay đổi nhất định. Vào dịp lễ, Tết, giá cả tại nhà hàng tăng từ 8% đến 10% vì chi phí nhân viên phục vụ cũng bị đội lên", chủ quán giải thích.

Qua thực tế kiểm tra, nhà hàng đã cung cấp được bảng niêm yết giá các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sau khi kiểm tra và có biên bản, UBND phường Bãi Cháy đã gửi báo cáo lên UBND TP Hạ Long về vụ việc.

Trước đó, tài khoản có tên P.H.T bức xúc đăng tải trên mạng xã hội về bữa ăn của đoàn. Theo đó, đoàn của chị gọi 2 bát ruốc hết 2,1 triệu, đĩa bề bề hàng loại 5 hết 1,3 triệu. Lúc sau order thêm hàu phô mai nhưng nhà hàng lại mang hàu mỡ hành, ốc trứng muối bị hỏng phần sốt; các món khác như ngao, bề bề, ốc "bé tí, toàn loại sơ sinh".

P.H.T đăng tải kèm hình ảnh về đồ ăn, phiếu tính tiền sau khi dùng bữa. Theo hóa đơn, bữa ăn của đoàn khách dùng hết tổng cộng 13 món (bao gồm cả nước ngọt), trong đó có nhiều món hải sản như bề bề rang muối, hàu sống, cá song hổ, canh ngao hoa, ốc hương to... Tổng hóa đơn hết 11.785.000 đồng.

Vị khách nữ cho biết bản thân không muốn làm căng thẳng bởi tiền đã thanh toán, sự việc kết thúc xong xuôi rồi. Chị muốn chia sẻ lên mạng để mọi người biết và tránh những nhà hàng "chặt chém" không có tâm như vậy.

Xôn xao thông tin cô gái "tố" tài xế xe khách sàm sỡ

Thông tin "tố" tài xế xe khách đăng tải trên mạng xã hội





Sáng 17-2, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "tố" tài xế Nhà xe N.T (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sàm sỡ hành khách trên xe thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đăng tải, tài xế tên B. của xe khách N.T đã chui vào giữa 2 cô gái nằm rồi sàm sỡ. Khi cô gái phản ứng, quay lại clip thì tài xế chối cãi. Kèm theo thông tin đăng tải là đoạn clip cô gái quay lại sau khi xảy ra vụ việc cho rằng mình bị sàm sỡ ở mông rồi lần lên ôm…

Trao đổi với phóng viên, tài xế tên B. cho rằng mình đã 52 tuổi, già lắm rồi, đã có cháu và không bao giờ làm chuyện đó. Theo ông B. tối 16-2, ông cùng 1 tài xế chở khách từ TP Buôn Ma Thuột đi TP HCM. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe chạy tới địa phận tỉnh Đắk Nông thì ông vào đường luồng nằm ngủ.

"Mấy ngày qua, dịp Tết, xe chạy quay đầu liên tục nên tôi rất mệt. Lúc đó, tôi nằm ngủ mơ rồi quơ tay đụng phải chứ không có ý gì. Tôi làm nghề mấy chục năm rồi, nếu có máu vậy bà chủ đuổi lâu rồi. Cháu gái đó mới 17, 18 tuổi, còn nhỏ hơn con tôi mà" - ông B. phân trần.

Đại diện Nhà xe N.T cho biết vừa nắm bắt thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Do tài xế đang chạy từ TP HCM về Đắk Lắk nên chưa làm việc trực tiếp được.

"Tôi có gọi điện hỏi thì ông B. nói khi đó ngủ mơ, quơ tay trúng chứ không cố tình. Mấy ngày nay xe chạy quay đầu nên tài xế mệt, chắc trong lúc ngủ mơ quơ tay trúng thôi" - đại diện nhà xe nói.

Nhớ mẹ, cậu bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương đi thăm

Chiếc xe mà em Bảo đạp đi thăm mẹ (Ảnh: CACC)





Tối 16/2, lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bàn giao cháu Võ Thái Bảo (SN 2014, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc) cho gia đình.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, Công an thị xã Đông Hòa tiếp nhận thông tin của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1968, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu ngoại của bà là Bảo đi lạc, không rõ tung tích.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thị xã đã huy động đồng bộ các lực lượng, biện pháp để hỗ trợ tìm cháu Bảo.

Đến 18h40 phút cùng ngày, Công an phường Hoà Hiệp Nam phát hiện cháu Bảo đang đạp xe trên QL29 (thuộc khu phố Đa Ngư, phường Hoà Hiệp Nam) nên đưa về trụ sở Công an phường, cho ăn cơm và đã bàn giao cho gia đình.

Theo trình bày của Bảo, do mẹ đi làm ăn xa, không về ăn Tết được nên Bảo nhớ mẹ. Lúc 16h chiều nay, Bảo nói với bà Tuyết rằng "nhớ mẹ, muốn được gặp mẹ" nên tranh thủ lúc bà Tuyết không để ý đã tự mình đạp xe đi về hướng Nam, cụ thể là tỉnh Bình Dương, nơi mẹ Bảo đang làm việc để thăm mẹ.

Chủ quán gom nước mía uống thừa bán cho khách tại đền Trần

Xe nước mía cùng chủ quán bị quay clip tố cáo hành vi kinh doanh nước mía 'bẩn'. Ảnh chụp màn hình.





Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, với cảnh chủ quán nước mía có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực đền Trần (xã Tiến Đức, H. Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), đang khiến dư luận bức xúc.

Ông Bùi Viết Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang xem xét xử lý hành vi bán nước mía không đảm bảo vệ sinh của người bán tại đền Trần.

Vụ việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội, gây bức xúc.

Ngay sau khi clip xuất hiện, lực lượng Công an xã Tiến Đức cùng cán bộ chính quyền xã này đã xử lý, tạm đưa xe bán nước mía của người bán bị phản ánh về trụ sở công an xã, đồng thời triệu tập chủ quán đến làm việc.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu người này không được bán nước mía tại khu vực đền Trần, ông Tuấn thông tin.

Đại uý Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức, cho hay, làm việc với công an, chủ quán nước không thừa nhận hành vi rót lại nước mía thừa bán tiếp cho khách. Nhưng hình ảnh từ clip quá rõ ràng, không thể chấp nhận được.

Phía công an xã đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động vĩnh viễn quán nước mía trên. "Đây là bài học cho các hộ kinh doanh khác. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở hàng quán tại khu vực đền Trần phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm", đại uý Thành chia sẻ.

Trước đó, ngày 16/2, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh chủ quán nước mía tại khu vực cổng đền Trần (Thái Bình) có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quán nước mía là phụ nữ mặc áo hoa màu tím nhạt, đầu đội nón lá.

Hình ảnh được một người đứng trên cao quay lại. Người bán hàng rót nước mía từ một chiếc ca lớn ra cốc nhỏ, sau đó mang ra cho khách.

Theo miêu tả của người quay clip, cốc nước mía chủ quán mang ra cho khách uống chính là cốc nước được gom từ hai cốc nước mía cũ mà các vị khách trước đó đến quán uống thừa.

Những viên đá lạnh từ cốc nước cũ vẫn không được đổ bỏ. Ống hút được chủ quán nhúng vào trong chiếc xô nước có màu đục để phía sau xe nước mía. Cô gái cho hay, chủ quán trước đó đã nhúng chiếc khăn lau bàn vào xô nước này.

Lỡ chuyến xe khách vì ăn cơm, gọi đường dây nóng cầu cứu giám đốc công an

Ngày 17-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, số điện thoại đường dây nóng 0919.69.75.75 của Giám đốc Công an tỉnh sau một tháng công bố đã nhận được rất nhiều thông tin có giá trị liên quan công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND).

Cụ thể, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cảm ơn, động viên, thăm hỏi, phản ảnh tình hình liên quan ANTT. Trong đó, 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự, 13 tin liên quan bảo đảm giao thông trật tự, 10 tin liên quan ma túy, 6 tin liên quan môi trường,…

Nhiều thông tin đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và người dân trong việc cùng lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.

Trong quá trình tiếp nhận thông tin, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã nhanh chóng chỉ đạo tổ giúp việc "Đường dây nóng" trực 24/24 giờ tham mưu, phối hợp công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt xác minh, xử lý, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ người dân.

Điển hình như ngay khi tiếp nhận tin thông qua đường dân nóng của người dân phản ảnh về các đối tượng nghi vấn tụ tập đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện A Lưới xác lập chuyên án, phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Bá Mẫn (SN 1976; trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cầm đầu cùng 10 đối tượng khác có hành vi đánh bạc, tạm giữ 50 triệu đồng.

Cũng qua đường dây nóng nhận tin báo của một người dân ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, do sơ hở bị kẻ gian cạy cốp xe lấy mất ba triệu đồng, Công an thị xã Hương Trà khẩn trương vào cuộc bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người dân...

Cảm động hơn là anh Nguyễn Định Chính do sơ suất trong lúc xuống xe khách để ăn trưa tại tỉnh Hà Tĩnh đã bị lỡ chuyến, trong khi hành lý và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng còn ở trên xe. Qua tiếp nhận thông tin của anh từ "Đường dây nóng" của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT Công an TThừa Thiên - Huế trên Quốc lộ 1 phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, hướng dẫn liên lạc với nhà xe để lấy lại hành lý.

Chia sẻ với báo chí tại buổi gặp mặt cuối năm 2023, ông Tuấn cho biết số điện thoại 0919.69.75.75 kết nối 3 nền tảng mạng xã hội là Zalo, Viber, WhatsApp trên cả điện thoại di động và máy tính của Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Khi người dân điện, trong trường hợp ông Tuấn không thể nghe máy thì sẽ nhắn tin lại hoặc chỉ huy Phòng Tham mưu nghe máy.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng nghe người dân phản ánh được càng nhiều thì càng tốt.

"Thực tế làm nhiều chắc chắn có những cái chưa chuẩn, chưa đúng. Mình cũng vậy và anh em cũng vậy nên quan trọng nghe được để điều chỉnh, để sửa. Vậy nên đường dây nóng vừa tiếp nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự và cả tin liên quan đến công tác xây dựng lực lượng ngành công an" – ông Tuấn chia sẻ.

Thu thập mống mắt, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước từ 1/7

Thủ tướng giao Bộ Công an đề xuất giải pháp thu thập các thông tin về mống mắt, ADN, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước

Bộ Công an đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Nội dung này được đề cập trong Quyết định Thủ tướng vừa ban hành về Kế hoạch thi hành triển khai Luật Căn cước.

Trong quyết định này, Thủ tướng yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

"Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò chủ trì của Bộ Công an trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước", Thủ tướng yêu cầu.

Những nhiệm vụ chính nhằm triển khai thi hành Luật được lãnh đạo Chính phủ định hướng gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố cũng được giao rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý Nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Công an trong tháng 6, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết nội dung trong Luật Căn cước, gồm Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, được giao hoàn thành để ban hành trước 1/7, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước… cũng được yêu cầu ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (1/7).

Để triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác. Yêu cầu đề ra là bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý để triển khai thu nhận mống mắt; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, căn cước điện tử và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thu thập, khai thác, sử dụng thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói theo quy định của Luật; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Công an để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Luật Căn cước được Quốc hội thông qua sáng 27/11/2023, gồm 7 chương, 46 điều, trong đó chốt việc đổi tên Luật Căn cước và thẻ căn cước. Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7.

