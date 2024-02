Tin sáng 17/2: Giá vàng bất ngờ lao dốc trước ngày vía Thần Tài; xôn xao clip chủ quán gom nước mía thừa bán lại cho khách

35 phút cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp sau tai nạn giao thông

Các bác sĩ can thiệp mạch vành cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp sau chấn thương.

Bệnh nhân nam tên T.P.T (21 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị tai nạn giao thông và nhập viện tuyến trước với nhiều vết thương đầu mặt, đau ngực. Bệnh nhân bị đa thương, tình trạng trở nặng nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 9h ngày 8/2/2024 (ngày 29 Tết Giáp Thìn).

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ nghĩ đến khả năng nhồi máu cơ tim cấp (mặc dù bệnh nhân trẻ tuổi, không có yếu tố nguy cơ về tim mạch) do cơ chế tổn thương mạch vành sau va đập dập vùng ngực trái. Tình huống này thách thức lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân, vì bệnh nhân vừa có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim cấp, vừa có nguy cơ xuất huyết do chấn thương nhãn cầu và đụng dập vùng ngực, tràn khí màng phổi, dập phổi sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân đã được nhiều chuyên khoa hội chẩn: Tim mạch can thiệp, Nội Tim mạch, Ngoại Lồng mạch máu, Ngoại thần kinh, Mắt... Sau đó, bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Kết quả ghi nhận tắc từ lỗ động mạch vành liên thất trước (động mạch vành trái), tổn thương dạng bóc tách. Can thiệp thành công sang thương bằng một stent phủ thuốc với thời gian 35 phút. Chụp kiểm tra dòng chảy tốt, chuyển khoa Tim mạch can thiệp chăm sóc và điều trị.

Hiện bệnh nhân tỉnh, không đau ngực, tình trạng sức khỏe ổn định, đã xuất viện về nhà theo dõi.

Ngày 5/3 xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm

Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

TAND TPHCM cho biết, nơi đây đã có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Theo đó, thời gian xét xử từ ngày 5/3 đến ngày 29/4.

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) là chủ tọa phiên tòa. 10 kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xử. Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có 5 luật sư.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ tại SCB, là cổ đông chính đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản gửi của người dân và khách hàng. Thiệt hại tính đến ngày 17/10/2022 với số tiền đặc biệt lớn (dư nợ của các tổ chức, cá nhân thuộc nhóm Trương Mỹ Lan là 677.286 tỷ đồng).

Cáo trạng cũng cho biết, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, SCB mất không chỉ số tiền gốc mà phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất.

Ngoài vụ án này, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu và "Rửa tiền". Vụ án này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Xôn xao clip chủ quán gom nước mía thừa bán lại cho khách

Mạng xã hội lan truyền một clip "tố" một người bán nước mía lấy nước thừa của khách trước uống dở để bán lại cho khách đến sau.

Sáng ngày 16/2, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền một clip "tố" một người bán nước mía lấy nước thừa của khách trước uống dở để bán lại cho khách đến sau.

Trong đoạn clip, người phụ nữ này sau khi dọn cốc đã giữ lại phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy cốc nước cũ đổ dồn thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại.

Đoạn clip trên sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Sự việc được cho là diễn ra ở quán bán nước mía đền Trần Thái Bình.

Công an xã Tiến Đức đã xác minh thông tin và yêu cầu chủ quán nước tạm dừng hoạt động. Đồng thời, thu hồi chiếc xe nước mía cũng như các vật dụng bán hàng về trụ sở công an xã để làm rõ.

Xác minh thông tin nhóm du khách tố nhà hàng ở Hạ Long 'chặt chém' ngày Tết

Một người trong nhóm thực khách đăng bài phản ánh kèm hình ảnh lên Facebook.

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài viết với nội dung tố một nhà hàng có địa chỉ tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) "chặt chém" khi phải bỏ ra số tiền gần 12 triệu đồng cho bữa ăn tối tại đây.

Theo nội dung phản ánh, nhóm thực khách tới nhà hàng Vua Hải Sản 3 ăn 2 bát ruốc giá 2,1 triệu đồng, 1 đĩa bề bề hàng loại 5 giá 1,3 triệu đồng, khi gọi hàu phô mai lại mang hàu mỡ hành, ngao và ốc toàn loại nhỏ. Hóa đơn thanh toán bữa ăn của nhóm thực khách này hết 11.785.000 đồng.

Thông tin cũng được nhiều trang mạng xã hội đưa lại khiến nhiều người bức xúc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, vào lúc 21h ngày 15/2, một nhóm khách 16 người vào đặt đồ ăn tại nhà hàng. Trong quá trình trao đổi, mua bán hàng và phục vụ khách, nhà hàng đã cung cấp bảng niêm yết giá và thống nhất với khách về giá đối với các mặt hàng mà nhóm khách yêu cầu.

Đồng thời, trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách không có phản ánh gì.

Qua thực tế kiểm tra, nhà hàng đã cung cấp được bảng niêm yết giá các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sau khi kiểm tra và có biên bản, UBND phường Bãi Cháy đã gửi báo cáo lên UBND TP. Hạ Long về vụ việc.

Giá vàng bất ngờ lao dốc trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh ở phiên chiều 16/2.

Sau phiên sáng 16/2 tăng vọt lên 79 triệu đồng/lượng, giá vàng trong phiên giao dịch chiều cùng ngày bất ngờ được phần lớn doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh, có doanh nghiệp giảm tới 800.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 600.000 đồng/lượng vàng miếng SJC ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết buổi sáng. Hiện giữ giá mặt hàng này ở mức 76,2 - 78,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty Vàng Mi Hồng và Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) xu hướng vàng giảm giá cũng diễn ra. Mức giảm dao động trong khoảng từ 50.000 - 800.000 đồng/lượng so với phiên sáng cùng ngày.

Trong đó, mức giảm mạnh nhất lên đến 800.000 đồng/lượng được ghi nhận tại Công ty Vàng Mi Hồng. Doanh nghiệp này niêm yết ở mức 76,9 - 77,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tương tự trong chiều 16/2, giá vàng tại Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 76,15 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm 550.000 đồng/lượng, về mức 78,35 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mặt hàng này chỉ điều chỉnh 100.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra. Hiện giá vàng miếng tại đây vào mức 76,6 - 78,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước ngày Vía Thần Tài, giá vàng miếng có dấu hiệu "nhảy múa" thì giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại lại ít biến động hơn. Cuối ngày, giá vàng nhẫn, vàng trang sức được giao dịch quanh 63,5 - 64,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng 16/2.