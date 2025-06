Tin sáng 18/6: Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa; chưa xử phạt hộ kinh doanh trong thời gian đầu triển khai hóa đơn điện tử

Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/6 đến ngày 19/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), riêng đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo khu vực Bắc Bộ từ đêm 19 đến đêm 20/6 có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối và đêm, riêng thời kỳ từ ngày 20-22/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng. Ảnh internet

Chưa xử phạt hộ kinh doanh trong thời gian đầu triển khai hóa đơn điện tử

Theo báo Nhân dân, chiều 17/6, Chi cục Thuế Khu vực I (quản lý thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình) cho biết, trong giai đoạn đầu Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ, chưa làm quen với chính sách mới và công nghệ mới. Do đó, cơ quan thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên là tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh triển khai chính sách mới, chưa đặt ra vấn đề xử lý, xử phạt. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế Khu vực I cũng khẳng định, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP đang được hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng. Thực tế cho thấy, chính sách này không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, cũng không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh như một số ý kiến lo ngại.

Tính đến ngày 11/6/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 4.379 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trước tâm lý lo ngại của các hộ kinh doanh về khả năng bị truy thu phần thuế khoán cho thời gian trước nếu doanh thu thực tế khi sử dụng hóa đơn cao hơn, Chi cục Thuế Khu vực I khẳng định: Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, thuế khoán được xác định dựa trên dữ liệu của cơ quan thuế kết hợp với tờ khai của hộ kinh doanh.

Trường hợp, trong năm nếu có biến động doanh thu vượt quá 50% (tăng hoặc giảm), hộ kinh doanh có thể chủ động đề nghị điều chỉnh mức thuế. Sự điều chỉnh chỉ tính từ thời điểm có biến động trở về sau.

Hộ kinh doanh trong Chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu năm 2025

Vietnamnet đưa tin, năm 2025, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu gồm 5 thành viên được Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025.

Ngày 17/6, PGS.TS Nguyễn Cao Khang - giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam dự thi, cho hay, 4/5 học sinh đội tuyển Việt Nam giành được huy chương. Trong đó, 2 em giành được Huy chương Vàng là Nguyễn Trần Hiệu (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Lê Đăng Khoa (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM).

Học sinh giành Huy chương Bạc là Trần Nguyên Khải (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Em Cáp Kim Hoàng Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) giành Huy chương Đồng và Hà Tuấn Kiệt (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) nhận bằng khen.

Theo ông Khang, đây là thành tích tốt nhất của học sinh Việt Nam trong 7 lần tham dự sân chơi trí tuệ này. Trong 6 lần tham dự trước, Việt Nam mới chỉ giành được 3 Huy chương Vàng (đến nay có tổng cộng 5 Huy chương Vàng).

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2025.

Vụ hai người vùng cao bị thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi: Con gái của nạn nhân được điều trị miễn phí

Theo SK&ĐS, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, liên quan đến trường hợp bé G.T.S – con của một trong 2 nạn nhân bị ép trả gần 5 triệu đồng cho chuyến taxi và xe ôm tại Hà Nội, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị tích cực cho bệnh nhi.

Theo đó, bé G.T.S nhập viện gần nhất vào ngày 13/5/2025 trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, yếu cơ, khó đi lại. Trẻ đã được điều trị tích cực bằng kết hợp phương pháp nội khoa và ngoại khoa. Hiện tại, bệnh nhi đã tự thở và tiếp tục được chăm sóc, điều trị nội khoa bằng thuốc tiêm và thuốc uống.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, toàn bộ chi phí điều trị cho bé, bao gồm phẫu thuật và các kỹ thuật cao, đến nay đã được Quỹ Bảo hiểm y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm hỗ trợ chi trả thông qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện.

Cũng liên quan vụ việc trên, được biết chiều 17/6, cả hai nạn nhân đã lên xe và trở về Lào Cai sau khi hoàn tất thủ tục trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hai nạn nhân người vùng cao lên xe trở về Lào Cai. Ảnh: MXH

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả

Ngày 17/6, theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" của Lê Văn Hải (sinh năm 1996, ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan) là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé (có địa chỉ ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) thường xuyên đăng tải các video bán các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé"…

Tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé , lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ… Công ty này do Trần Đại Phúc (sinh năm 1990, ở thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là giám đốc, Lê Văn Hải là thành viên sáng lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé" xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.