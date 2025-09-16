Tin sáng 16/9: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công; xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, liên quan đến dự án, theo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm (số 7101/QĐ-STC ngày 17/6/2025 của Sở Tài chính TP. Hà Nội), dự án gồm 5 gói thầu với tổng giá trị 20.870.375.844 đồng (gần 21 tỷ đồng). Trong đó: Gói thầu số 1: "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công" có giá 146.315.624 đồng;

Gói thầu số 2: "Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp" có giá 74.665.821 đồng; Gói thầu số 3: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" có giá 295.847.393 đồng;

Gói thầu số 4: "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" có giá 20.103.809.083 đồng; Gói thầu số 5: "Kiểm toán" có giá 249.737.923 đồng.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được xây dựng. Ảnh: Đức Sơn

Theo tìm hiểu của PV, gói thầu "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" do Liên danh CSC-TVX-647-KB thực hiện. Cụ thể, theo Quyết định số 16/QĐ-BQLDAĐTHT ngày 11/8/2025 của Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng UBND phường Hoàn Kiếm, đơn vị trúng thầu là Liên danh CSC-TVX-647-KB (mã số thuế: 0100105172, 0103139998, 0108303232), với giá trúng thầu hơn 19.313.212.000 đồng. Hợp đồng được ký theo hình thức trọn gói, thời gian thi công trong vòng 40 ngày, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách quận Hoàn Kiếm.

Như vậy, dự án Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – đang được triển khai với sự tham gia thi công của Liên danh CSC-TVX-647-KB. Dù còn tồn tại những ý kiến trái chiều, nhưng khi hoàn thành, quảng trường này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của trung tâm Thủ đô.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo VOV, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng dự báo vùng áp thấp ở khu vực phía đông giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo sáng hôm nay 16-9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ đồng hồ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Truy nã hotgirl Ly 'Meo' liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về

Thông tin trên VietnamNet, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo hay Ly "Meo", quê xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, ngụ phường Đông Hoà, TPHCM) về tội "không tố giác tội phạm".

Trước đó, cuối tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Ly về tội danh nói trên nhưng không thực hiện được lệnh bắt tạm giam vì đối tượng này đã bỏ trốn.

Ly "Meo" trước đây vốn kiếm sống bằng buôn bán online, là một hot girl trên mạng xã hội. Nhưng người này bị cáo buộc có liên quan mật thiết đến đường dây ma túy quy mô từ Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM triệt phá hồi tháng 2/2024.

Đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly, còn gọi là Meo hay Ly "Meo". Ảnh: Fb

Về đường dây ma túy này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đồng thời, công an thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng có liên quan.

Trong đó, những mắt xích quan trọng tại Việt Nam của đường dây ma túy nói trên là Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.

Nỗ lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo TTXVN, chiều 15/9, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã tiếp nhận 18 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trong số này có 10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam.

Hiện một bệnh nhân đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị, một trường hợp nặng xin về.

Bác sĩ Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho hay, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực để xử lý. Ban Giám đốc bệnh viện trực tiếp có mặt, chỉ đạo phân luồng, tiếp nhận và huy động các bác sỹ giỏi tham gia cấp cứu với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.

Nạn nhân người nước ngoài gặp nạn được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam (Nguồn: Nhân Dân)

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội – Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm liên hoàn. Ô tô limousine biển kiểm soát 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.xx đang tưới cây ở làn 1. Ngay sau đó, xe khách 29K-043.xx tiếp tục va chạm với ô tô limousine, mất lái lao qua lan can, rơi xuống lề đường bên phải. Cùng lúc, một xe bán tải 98C-270.xx cũng va chạm với ô tô limousine.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do các lái xe thiếu quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Lâm Đồng: Lũ cát đỏ ào ạt tràn xuống QL1, giao thông tê liệt nhiều giờ

Báo Thanh niên cho hay, chiều 15/9, tại Km 1651+100 trên QL1 (thuộc thôn Lương Đông, xã Lương Sơn), một dòng lũ cát đỏ từ đồi cát cao theo mưa lớn chảy ào xuống, tràn phủ toàn bộ mặt đường. Khối lượng cát trải dài gần 100 m trên QL1, dày khoảng nửa mét khiến các phương tiện hai chiều buộc phải dừng lại. Sự việc khiến giao thông tê liệt hoàn toàn trong khoảng 1 giờ.

Ngay khi xảy ra sự cố, Công an xã và Cảnh sát giao thông đã có mặt để chặn các xe cố tình đi qua, đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương khẩn trương huy động xe múc, xe ben đến dọn dẹp lớp cát dày đặc.

Hiện trường vụ lũ cát tràn xuống đường. Ảnh: Q.H

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, một phần đường hướng Bắc - Nam đã được khơi thông, cho phép phương tiện lưu thông trở lại. Hướng còn lại vẫn phải phong tỏa để tiếp tục cào dọn do lớp cát bám chặt với khối lượng lớn. Các lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hiện chính quyền địa phương đang khảo sát khu vực đồi cát để có giải pháp ngăn chặn, tránh tái diễn tình trạng "lũ cát" uy hiếp tuyến QL1 huyết mạch này.

Bộ GD&ĐT mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia dạy học bậc phổ thông

VTC News cho biết, đây là nội dung chính trong văn bản vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được mời phải có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín và có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

4 nhóm chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được ưu tiên mời bao gồm:

- Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

Bộ GD&ĐT mời nghệ sĩ, vận động viên tham gia dạy học bậc phổ thông. (Ảnh minh hoạ)

- Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

- Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

- Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Bộ yêu cầu trước khi thực hiện, trường học phải khảo sát nhu cầu của học sinh, phụ huynh và được đồng thuận, thống nhất nội dung, chương trình, nội quy. Kinh phí được lấy từ ngân sách nhà nước theo dự toán, đồng thời huy động xã hội hóa.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức tập huấn kỹ năng sư phạm cơ bản cho chuyên gia, nghệ sĩ trước khi tham gia giảng dạy; đồng thời xây dựng chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, thể thao.