Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn

Theo VTV, sau khi bão số 1 suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cơ quan khí tượng nhận định mùa bão năm 2026 có thể có số lượng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh, diễn biến bất thường vẫn hiện hữu.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, trong năm 2026, hoạt động áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 8-12/2026, số lượng áp thấp nhiệt đới, bão, hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 9,3 cơn, ảnh hưởng hoặc đổ bộ vào đất liền khoảng 3,9 cơn).

Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn cực đoan và nước biển dâng.

Bên cạnh đó, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino và được dự báo sẽ duy trì với cường độ mạnh trong khoảng 3-6 tháng tới, thậm chí xác suất xảy ra El Nino rất mạnh có thể lên tới 63% trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Với diễn biến trên, dự báo áp thấp nhiệt đới và bão tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ; tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

Thông tin trên VTC News, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông báo cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng công viên thống nhất, từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng. Dự án vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành 31/12/2026.

Phường Hai Bà Trưng sẽ thiết kế quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang. Khu vực này có thể sử dụng linh hoạt tổ chức gian hàng hội chợ khi có sự kiện.

Phường Hai Bà Trưng sẽ xây đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng, lắp đặt các trụ đèn trang trí dọc 2 bên sân sự kiện.

Phối cảnh quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông trước Công viên Thống Nhất.

Trong thiết kế, phường Hai Bà Trưng xây dựng bể nước ngầm để phục vụ đài phun nước, trụ uống nước công cộng và các gian hàng của hội chợ.

Đồng thời, phường sẽ tháo dỡ toàn bộ gạch lát hè bằng gạch block hiện trạng và thay mới bằng đá granite, thay thế bó vỉa, bó bồn cây, tấm đan rãnh có kết cấu bê tông hiện trạng bằng kết cấu đá granite.

Tường rào 2 bên cổng được tháo dỡ, trồng bổ sung dải cây trang trí, lát gạch tạo chỉ giới và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đèn led dọc tuyến tường rào sau hạ giải.

Dự án cũng bổ sung đất màu trồng cây dày trung bình 30cm, trồng mới dải cây xanh và lắp đặt mới bó bồn cây bằng đá (phạm vi vỉa hè phố Trần Nhân Tông và vị trí hạ giải tường rào tiếp giáp hai bên cổng công viên). Dự án cũng phá bỏ nhà vệ sinh cổng công viên; cải tạo sửa chữa nguyên trạng cổng công viên.

Công trình được lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng và biển màn hình led cho cổng công viên, hệ thống camera.

Xe buýt TP.HCM phục vụ hơn 1,6 triệu lượt khách sau 6 ngày miễn phí vé

VOV cho biết, ngày 7/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tổ chức họp với các đơn vị vận tải để đánh giá kết quả sau một tuần triển khai chính sách miễn phí vé.

Theo Trung tâm, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và du khách, đồng thời được các cơ quan báo chí và nền tảng truyền thông lan tỏa rộng rãi. Từ 1 – 6/7, 134 tuyến xe buýt được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1/7 đến 6/7/2026, 134 tuyến xe buýt được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2025 (hơn 1,2 triệu lượt khách), sản lượng toàn hệ thống đạt 133%, cho thấy chính sách miễn phí vé đã nhanh chóng thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 1,6 triệu lượt khách.

Lượng hành khách tăng ổn định qua từng ngày. Cụ thể, ngày 1/7 đạt 273.944 lượt khách; ngày 2/7 đạt 277.297 lượt; ngày 3/7 đạt 282.995 lượt; ngày 4/7 đạt 246.458 lượt; ngày 5/7 đạt 241.331 lượt.

Đáng chú ý, ngày 6/7 - ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ - toàn hệ thống phục vụ 281.721 lượt hành khách với 17.474 chuyến xe được khai thác, bình quân khoảng 16,1 hành khách mỗi chuyến. So với cùng ngày năm 2025 (172.912 lượt khách), sản lượng tăng tới 163%, mức tăng cao nhất kể từ khi triển khai chương trình miễn phí vé.

Thêm nhiều trường hợp được xét tuyển viên chức

Theo Báo Thanh niên, một trong những điểm mới nổi bật của nghị định là mở rộng các trường hợp được xét tuyển và tiếp nhận vào viên chức, tạo cơ chế linh hoạt hơn trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, ngoài các trường hợp được xét tuyển theo quy định của pháp luật, các đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp nhận vào làm viên chức đối với những người có năng lực, trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung cơ chế tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, người đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; người từng là cán bộ, công chức, viên chức sau đó chuyển sang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Chính phủ mở rộng diện xét tuyển, tiếp nhận vào viên chức nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao. Ảnh: TN

Ngoài ra, người có tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, nghề truyền thống; người đang ký hợp đồng làm công việc của vị trí viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc diện được tiếp nhận nếu đáp ứng điều kiện và có nguyện vọng.

Đây được xem là bước đi nhằm thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao tham gia các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc đang thiếu nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, nghị định tiếp tục quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đồng thời làm rõ nguyên tắc cộng điểm ưu tiên trong cả thi tuyển và xét tuyển để bảo đảm công khai, minh bạch.

Đặt cảnh báo chỉ cách 50 mét khi xe gặp sự cố trên cao tốc, một người tử vong

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phát đi khuyến cáo về việc xử lý phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc sau vụ tai nạn xảy ra đêm 6/7 trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết làm một người tử vong, một người bị thương. Qua xác minh ban đầu, một trong những hành vi vi phạm được xác định là điều kiện dẫn đến vụ tai nạn là xe gặp sự cố chỉ đặt vật cảnh báo cách phía sau khoảng 50 mét, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/7, tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô tải. Hậu quả, lái xe D.Q.H. tử vong, phụ xe bị thương, hai phương tiện hư hỏng.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu của các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định một xe ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên một phần làn đường xe chạy. Tuy nhiên, lái xe khai chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50 mét. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng ghi nhận thùng sơn nằm dưới phần đầu xe ô tô tải va chạm từ phía sau.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi xe gặp sự cố trên cao tốc, việc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách có thể khiến người phía sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.

Theo quy định hiện hành, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét để các phương tiện đang lưu thông từ phía sau có đủ thời gian phát hiện, giảm tốc độ và chuyển làn an toàn.

Trên đường cao tốc, nơi các phương tiện có thể lưu thông với tốc độ đến 120 km/h, khoảng cách 50 mét chỉ tương đương quãng đường xe di chuyển trong hơn một giây. Đây là khoảng cách quá ngắn để người điều khiển phương tiện phía sau phát hiện chướng ngại vật, đánh giá tình huống và xử lý an toàn, nhất là trong điều kiện trời tối hoặc tầm nhìn hạn chế.

Khởi tố 12 thành viên Ban quản lý Đền Bắc Lệ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức

Ngày 7/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can đều là thành viên Ban Quản lý Di tích đền Công đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn), gồm: Phùng Văn Quang, Trương Xuân Hữu, Hồ Minh Đức, Hà Văn Hưng, Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, các thành viên Ban Quản lý di tích đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc, thống nhất việc gom tiền công đức, tiền cung tiến đặt trên các bàn thờ và tại các cung trong đền nhưng không hạch toán vào sổ sách quản lý để chiếm đoạt, sau đó chia nhau.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức để trục lợi cá nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt.

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