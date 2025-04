Tin sáng 21/4: Thông tin mới nhất về khối không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc; sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 19/8 và 2/9

Thông tin mới nhất về khối không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc

Hôm nay và ngày mai, miền Bắc nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-37°C.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết từ nay tới 23/4.

Theo đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây; từ khoảng ngày 21-22/4 rãnh áp thấp này bị nén và dịch dần xuống phía Nam, sau đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và lấn về phía Tây, sau có cường độ ổn định.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới (21-30/4) có những chuyển biến, đặc biệt khi miền Bắc đang nắng nóng lại đón không khí lạnh gây mưa giông hạ nhiệt. Cụ thể:

Bắc Bộ từ ngày 24-25/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 26-27/4 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 24/4 nắng nóng có khả năng dịu dần. Phía Bắc từ chiều tối 24/4 đến ngày 25/4 và ngày 28/4 đến ngày 29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 19/8 và 2/9

Các nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, tại công văn số 2620 về việc chuẩn bị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính giao UBND TP Hà Nội chủ trì xây dựng đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm và Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tổ chức tốt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; lập danh sách mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu, khách mời trong nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp xây dựng kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình được giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp xây dựng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, an toàn cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, nhân dân dự lễ kỷ niệm; các hoạt động kỷ niệm và các nhiệm vụ có liên quan.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cho Đoàn Ngoại giao, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội; xây dựng Kế hoạch mời đại biểu quốc tế và phóng viên báo chí nước ngoài dự Lễ kỷ niệm.

Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm tốt công tác y tế; có phương án chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng được giao cho Bộ Nội vụ.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ cháy Vườn Quốc gia Ba Vì

Lực lượng PCCC khẩn trương dập lửa. Ảnh: CAHN





Công an TP Hà Nội đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra vào tối 19/4 tại khu vực thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì).

Theo Công an TP Hà Nội, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực thôn Lặt. Sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Minh Quang, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP điều động 3 xe chỉ huy, 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì, Công an xã Minh Quang, dân quân tự vệ và người dân địa phương để triển khai dập lửa.

"Vụ cháy xảy ra trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió lớn, địa hình đồi núi hiểm trở khiến xe chuyên dụng không thể tiếp cận gần khu vực cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp dụng phương châm 4 tại chỗ, sử dụng các phương tiện thủ công như máy thổi gió, dao phát, bàn dập lửa… để khoanh vùng và ngăn chặn đám cháy lan rộng", Công an Hà Nội thông tin.

Sau hơn 1h triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực rừng lân cận.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục túc trực và theo dõi hiện trường suốt đêm để phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực rừng phòng hộ và rừng tái sinh.

Ông Đỗ Hữu Thế – Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết: Khu vực xảy ra cháy nằm tại khoảnh 1 và 2, tiểu khu 7, thuộc phân khu phòng hộ sinh thái, ở độ cao khoảng 200m, thuộc địa giới hành chính xã Minh Quang.

Loại rừng bị cháy là rừng đặc dụng, gồm rừng trồng, cây tái sinh, cây gỗ nhỏ, dây leo và bụi rậm, trong đó có các loài như sa mộc và re gừng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành đo đạc, xác định diện tích rừng bị thiệt hại cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ cháy.

Đi máy bay không cần giấy tờ, chỉ cần VNeID mức 2

Tính năng "Dịch vụ hàng không" trên VNeID cho phép người dùng có tài khoản mức độ 2 thực hiện các thao tác như mua vé, check-in, qua cửa an ninh và lên máy bay hoàn toàn không cần giấy tờ bản cứng, không chạm.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với các đơn vị hàng không triển khai thí điểm tại một số sân bay về việc sử dụng định danh điện tử (VNeID) và sinh trắc học thay cho giấy tờ truyền thống khi làm thủ tục đi máy bay.

Theo đó, người dân chỉ cần tài khoản VNeID mức độ 2 là có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ mua vé, làm thủ tục trực tuyến, qua cửa kiểm soát an ninh đến lên máy bay – hoàn toàn không chạm, không giấy tờ bản cứng. Dự kiến từ tháng 7, hệ thống sẽ được nhân rộng toàn quốc tại các sân bay, bến cảng và cửa khẩu.

Với hình thức này, hành khách sẽ không còn lo quên giấy tờ tùy thân, không phải xếp hàng dài chờ kiểm tra thủ công. Mỗi bước trong hành trình đều được xác thực tự động qua hệ thống nhận diện sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực cho lực lượng an ninh sân bay. Ngoài việc nâng cao độ an toàn và chính xác trong quản lý, giải pháp còn góp phần tạo trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân khi đi lại.

Đây là một bước tiến quan trọng, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển, người lớn tuổi hoặc không rành công nghệ thì chỉ cần kích hoạt VNeID đúng cách, mọi thao tác sẽ được hệ thống tự động hỗ trợ.

Xử lý 2 người bình luận tiêu cực liên quan vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh

Ngày 20/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện 2 chủ tài khoản Facebook có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, gây phẫn nộ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an - sau khi một phóng sự phản ánh quá trình bắt tội phạm ma túy ở Quảng Ninh được đăng tải trên trang Facebook "BEAT LẠNG SƠN".

Tại phần bình luận của bài viết, trong khi mọi người đều đồng cảm, bày tỏ sự tiếc thương thì 2 tài khoản Facebook "Hoàng Thương", "Hoàng Hiếu" lại có các bình luận sai sự thật, thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, gây phẫn nộ trên không gian mạng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác minh và làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook là H.V.T (SN 1992) và H.T.Q.H (SN 1990) cả hai đều trú huyện Chi Lăng(Lạng Sơn).

Tại buổi làm việc cả 2 trường hợp trên thừa nhận do bản thân nhận thức chưa đầy đủ, không tìm hiểu các thông tin liên quan đến phóng sự nên đã bình luận với nội dung phản cảm và nhận thức rõ đây là hành vi sai trái, đồng thời chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Tháp đưa 6 con thuộc 'loài chim cao nhất biết bay' từ Thái Lan về Tràm Chim

Đàn sếu được đưa về nuôi ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Ngày 20/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Chương trình đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực phục hồi loài chim quý hiếm này theo đề án "Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032".

Theo đó, Đồng Tháp tiếp nhận 6 con sếu đầu đỏ (khoảng 7 tháng tuổi) từ Thái Lan, được chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không ngày 10/4.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chia sẻ: "Sếu đầu đỏ về với Đồng Tháp trong những ngày tháng Tư lịch sử và trong bối cảnh Đồng Tháp chuẩn bị có một không gian phát triển mới. Tôi nghĩ đây là điềm lành, tín hiệu tốt để chúng ta tiếp tục tin tưởng, kỳ vọng đề án bảo tồn, phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ thành công".

Tại chương trình, 6 con sếu đã được đặt tên. Trong đó, có một sếu trống được Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đặt tên là Tha Vi.

"Tha" là từ viết tắt của từ "Thái" (Thái Lan), "Vi" là cách viết ngắn gọn của từ "Việt" (Việt Nam). Tha Vi (Thái Việt) vừa thể hiện quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa 2 nước, lại có phát âm gần giống một từ trong tiếng Thái có nghĩa là "tăng lên" hoặc "nhiều hơn".

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội kêu gọi tất cả các bên cùng chung tay trong công cuộc khôi phục và phát triển loài sếu đầu đỏ, biểu tượng của sự may mắn và hy vọng.

Sếu đầu đỏ với dáng vẻ kiêu hãnh, chiều cao đến 1,8m và có màu đỏ đặc trưng trên đầu, được coi là biểu tượng của hòa bình, may mắn, và sự phát triển bền vững. Đây là loài chim cao nhất biết bay, hiện được xếp vào danh mục các loài dễ bị tổn thương.

Đồng Tháp từ lâu đã là nơi sinh sống quen thuộc của sếu đầu đỏ. Có năm hàng nghìn con sếu di cư về Tràm Chim để sinh sống.

Vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, được công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam; nơi đây là hệ sinh thái đất ngập nước còn sót lại của Đồng Tháp Mười xưa, có tính đa dạng sinh học rất cao.