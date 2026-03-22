Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng

Đại úy công an Khánh Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy quét, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên khu vực sông Cái đoạn qua địa bàn xã Diên Lâm, Đại úy Nguyễn Xuân Hải (cán bộ công an xã đã anh dũng hy sinh).

Vào lúc 00h40 ngày 21/3, Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm: Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (31 tuổi) trong quá trình tuần tra, phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an, các đối tượng khai thác cát trên bè đã kéo bè ra giữa sông rồi bỏ chạy. Mặc dù trong đêm tối, địa hình lòng sông cao, dốc, nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã lao xuống bơi theo để giữ phương tiện vi phạm, trong lúc bám vào bè ra giữa sông thì bị mất tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 7h37 cùng ngày, đã phát hiện thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Công an tỉnh Khánh Hoà phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải; đồng thời, đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ chính sách đối với Đại úy Hải theo quy định của lực lượng công an nhân dân.

Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố 'thiếu hợp tác'

Xe bán tải đỗ chắn đường ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trên TPO, lãnh đạo Công an xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đang xác minh vụ việc một tài xế xe bán tải đỗ xe chắn ngang lối đi, gây cản trở giao thông, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, xe bán tải mang BKS 37C-136.xx đỗ giữa lòng đường tại khu vực khối 12, xã Quỳ Hợp vào chiều 20/3, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Khi một người phụ nữ điều khiển ô tô con không thể đi qua và nhờ hỗ trợ, chủ xe bán tải được cho là không hợp tác, nhiều lần từ chối di chuyển với lý do "đang bận", thậm chí có lời lẽ thách thức.

Người dân phải vào tận nhà đề nghị nhưng chủ xe vẫn thờ ơ, ngồi ở hiên nhà, nói 'lùi xe mà đi'.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi dừng, đỗ xe thiếu ý thức và thái độ bị cho là kém văn minh của người lái xe.

Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng

Người chơi may mắn trúng thưởng Vietlott.

Mới đây, tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số #1477 trị giá hơn 35,2 tỷ đồng đến ông N.V.H – người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Tấm vé trúng thưởng với bộ số: 02 – 04 – 08 – 15 – 17 – 28 được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5 (phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh).

Theo ông N.V.H, bộ số mang lại may mắn cho ông không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Ông H đã chọn bộ số tham gia dự thưởng dựa trên ngày sinh của cháu nội và ngày sinh của chính mình – những con số mang ý nghĩa gia đình đặc biệt. Với ông, chơi xổ số của Vietlott chỉ đơn giản là niềm vui nhỏ mỗi ngày nên thường chỉ mua 1–2 vé để giải trí.

Theo quy định, ông N.V.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Mùa nắng nóng năm nay đến sớm hơn so với quy luật thông thường

Theo chuyên gia khí tượng, mùa nắng nóng năm nay đến sớm hơn so với quy luật thông thường.

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa (Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian qua ghi nhận nhiều hình thái đáng chú ý, trong đó nổi bật là nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm và sự xuất hiện của các hiện tượng cực đoan cục bộ.

Không khí lạnh hoạt động không nhiều, chỉ xuất hiện 2 đợt vào các ngày 3/3 và 9/3, chủ yếu gây rét và mưa rải rác ở khu vực Bắc Bộ.

Đáng chú ý, nền nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn từ 1–3 độ C; các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 0,5–1 độ C. Điều này cho thấy xu hướng ấm lên rõ rệt ngay từ cuối mùa đông – đầu xuân.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết thêm, trong suốt thời kỳ từ 21/2 đến 20/3, nắng nóng chưa xuất hiện diện rộng, chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, việc ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục tại một số trạm, cùng với nền nhiệt trung bình cao hơn bình thường, được đánh giá là dấu hiệu cho thấy mùa nắng nóng năm nay có thể đến sớm hơn so với quy luật khí hậu thông thường.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có quyết định công nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.

Dưới đây là danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025:

1. Lê Kiến Thành (SN 2007, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) – Lĩnh vực Học tập.

2. TS. Đặng Thị Lệ Hằng (SN 1993, Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh -Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.

3. TS. Phạm Anh Tuấn (SN 1991, Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH - Thụy Điển) – Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.

4. Nguyễn Chí Đông (SN 1996, Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) – Lĩnh vực Lao động sản xuất.

5. Phạm Chí Nhu (SN 1991, Giám đốc điều hành Coolmate) – Lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp.

6. Đại úy Đoàn Văn Chí (SN 1997, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) - Lĩnh vực Quốc phòng.

7. Đại úy Trần Quốc Khánh (SN 1994, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) - Lĩnh vực an ninh trật tự.

8. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004, tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) - Lĩnh vực Thể dục thể thao.

9. Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa – Hòa Minzy (SN 1995) - Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

10. Mùa A Thi (SN 1999, trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – Lĩnh vực Hoạt động xã hội.

Sản phụ hạ sinh con ở tuổi 60

Sản phụ 60 tuổi đã sinh con thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi – một thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao với nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Sản phụ nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng mang theo nhiều yếu tố nguy cơ đáng lưu ý: tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hàng ngày, cùng tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm mổ mở chửa ngoài tử cung (GEU) và mổ tách dính buồng tử cung (BTC).

Đặc biệt, sản phụ có tiền sử hai lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn, đòi hỏi từng thao tác phải đủ chắc chắn, đủ tinh tế và gần như không có chỗ cho sai số.

Trước giờ mổ, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định với huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết duy trì bằng insulin.

Và rồi khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến, khi em bé nặng 2,8kg cất tiếng khóc to, phản xạ tốt. Điều trùng hợp đầy ý nghĩa là em bé chào đời đúng vào ngày 20/3/2026 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc.