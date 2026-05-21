Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Đáng chú ý, nhiều hành vi lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ sai quy định có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng.

Theo dự thảo, thành phố đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt đối với 24 hành vi vi phạm, tập trung vào 5 nhóm chính gồm: dừng đỗ xe trái quy định; sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm môi trường; đón trả khách sai quy định; chở quá tải, cơi nới thành thùng xe.

Trong đó, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc; rửa xe; đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Một số hành vi khác cũng được đề xuất tăng mạnh mức xử phạt như:

Đỗ xe không sát lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề quá 0,25m: phạt 1,6-2 triệu đồng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô. Ảnh: Bảo Loan

Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông: phạt 8-12 triệu đồng.

Đón, trả khách không đúng nơi quy định; để xe chở khách mở cửa khi xe đang chạy; chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng xe… cũng thuộc diện tăng mức phạt.

Theo UBND TP Hà Nội, việc đề xuất tăng mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự đô thị, giảm ùn tắc giao thông và xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè kéo dài tại nhiều tuyến phố.

Dự thảo nêu rõ, mức tiền phạt áp dụng tại Hà Nội sẽ cao hơn nhưng không vượt quá 2 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định đối với cùng hành vi vi phạm.

Chi tiết 24 hành vi vi phạm được đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt:

