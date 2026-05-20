Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ trong đó Quảng Ninh vẫn là khu vực cảnh báo thiên tai do mưa lớn.

Hình thế gây mưa là vùng hội tụ gió vẫn ở khu vực Đông Bắc Bộ và hoạt động mạnh gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Trong đó đêm nay và ngày 21/5 sẽ mưa to hơn.

Dự báo tổng lượng mưa từ nay đến 21/5 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.

Do mưa lớn cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất rất dễ xảy ra.

Thời tiết hôm nay từ Hà Tĩnh trở vào đến Lâm Đồng ban ngày trời oi nóng, mức nhiệt cao nhất từ 30-34 độ. Chiều tối có mưa rào và dông.

Tại khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 21/5.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 21/5:

- Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/5 đến ngày 29/5:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ đêm 21/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 23-26/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Từ khoảng ngày 23-27/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Đêm 21/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau giảm mưa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

