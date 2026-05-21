Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Thứ năm, 07:00 21/05/2026 | Thời sự
Trà My (t/h)
GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...

Nắng nóng tăng mạnh từ cuối tuần

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 23-28/5, nắng nóng mở rộng ở Trung Bộ và Bắc Bộ, miền Trung nhiệt độ có nơi vượt 40°C.

Theo đó, khoảng 22/5, Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38°C, có nơi cao hơn.

Từ 23/5, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học ở Sa Đéc

Bệnh viện Sa Đéc, nơi 27 người ở trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn bán trú. Ảnh: Thanh Mai

Theo Lao Động, chiều 20/5, Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên của Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện điều trị do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.

Theo báo cáo, từ 9h ngày 19/5 đến 9h ngày 20/5, có 27 trường hợp nhập viện, gồm 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên.

Trong đó, 25 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Tất cả trường hợp trên đều sử dụng suất ăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng vào ngày 18/5.

Thực đơn buổi sáng gồm cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống và chuối cau; buổi chiều có bánh su. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, buồn nôn và tiêu chảy trong khoảng từ 14h30 đến 23h ngày 18/5, sau đó được theo dõi tại nhà.

Từ 9h ngày 19/5 đến 4h ngày 20/5, các trường hợp này lần lượt nhập viện điều trị. Trong đó, có 2 học sinh xuất hiện dấu hiệu co giật. Theo thống kê, số trường hợp nghi ngộ độc gồm 25 học sinh trong tổng số 505 học sinh ăn bán trú tại trường ngày 18/5 và 2 người nhà giáo viên.

Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành đột xuất về an toàn thực phẩm đối với Trường Tiểu học Kim Đồng. Đồng thời, Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với địa phương tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc đã tiếp nhận, theo dõi và điều trị kịp thời cho các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Xôn xao clip nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện

Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Q. Phong

Ngày 20/5, ông Lang Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để họp hội đồng kỷ luật xử lý các em học sinh vì liên quan đến vụ việc đánh bạn, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trên đường vắng. Qua đoạn video cho thấy, nữ sinh này bị một nhóm khoảng 5 người liên tục đánh, đạp vào người, đầu. Do quá đông người, nữ sinh bị đánh không thể phản kháng.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 10/5, tại xã Quế Phong. Nữ sinh bị đánh là em L.N.L. (lớp 8, học sinh trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong, Nghệ An).

Được biết, sau khi bị bạn đánh đập, L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Khi gặng hỏi, người thân mới biết được L. bị bạn đánh đập nên đã đưa đến Trung tâm Y tế Quế Phong để cấp cứu và thăm khám. Tại Trung tâm Y tế, L. bị xây xước da vùng mặt, tay chân và xuất hiện tình trạng nôn mửa.

Người thân em L. sau đó đã trình báo sự việc lên Công an xã Quế Phong đề nghị vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Quế Phong đã có báo cáo ban đầu gửi Trường THCS Kim Sơn. Cụ thể, chiều 10/5, em N.T.B.N. (học sinh lớp 9, trú xã Quế Phong) cùng 4 nữ sinh khác (học lớp 6,7,8 của trường THCS Kim Sơn) đã dùng tay, chân đánh vào đầu của em L.N.L.. Các nữ sinh đã có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Theo ông Lang Văn Thắng, nguyên nhân bước đầu được xác định giữa các em học sinh có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau để "nói chuyện" và xảy ra vụ việc trên.

Bên cạnh việc xử lý các học sinh vi phạm, nhà trường cũng phối hợp với công an địa phương, giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh để em ổn định tâm lý, sớm quay trở lại trường học.

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa cầu cứu: Địa phương vào cuộc

Khu vườn của ông Chìa là nơi trú ngụ của hàng ngàn con chim. Ảnh: VTC News

Ngày 20/5, ông Lê Văn Chìa (80 tuổi, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết trên VTC News, trong vài ngày trở lại đây, tình trạng bắn chim hoang dã trong vườn của ông đã chấm dứt.

Theo ông Chìa, hiện nay, vườn chim của ông đang có khoảng 5.000 - 6.000 con chim cư trú bao gồm: cò ốc, sáo, vạc, cò trắng, quắm đen, còng cọc... Trong đó, cò ốc là loài chiếm số đông với khoảng hơn 2.000 con. Đây là loài chim quý hiếm thuộc họ Hạc, được ghi nhận và bảo vệ nghiêm ngặt trong sách đỏ.

Thông tin về nguồn thức ăn cho chim, ông Chìa chia sẻ, chim chủ yếu ăn ốc. Thời điểm này, giá ốc bươu đang rẻ, mỗi ngày ông mua từ 10 – 15 kg ốc cho chim ăn, hết tổng cộng hơn 100.000 đồng.

Ông Hà Văn Thanh Khương, Chủ tịch UBND xã Trà Côn cho biết, địa phương đã phân công lực lượng hỗ trợ bảo vệ vườn chim của ông Chìa.

Theo ông Khương, trước đây, một số người dân đã sử dụng ná cao su để bắn chim mang về ăn. Mặc dù số lượng chim bị bắn không nhiều nhưng chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động người dân không bắn chim.

Ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành liên quan cũng đã đến làm việc với gia đình ông Lê Văn Chìa liên quan đến việc bảo vệ đàn chim tự nhiên sinh sống tại vườn nhà ông.

Ông Chìa chia sẻ, ông có đề xuất đến cơ quan chức năng với mong muốn nạn săn bắn chim được chấm dứt. Ông mong được các cơ quan chức năng hỗ trợ lắp camera quan sát xung quanh vườn chim cũng như làm thêm hàng rào kiên cố để bảo vệ chim được tốt hơn.

Đĩa mây bao trùm đỉnh núi cao nổi tiếng ở thành phố Đồng Nai

Hình ảnh núi Chứa Chan sáng 20/5. Ảnh: Hải Đình

Ngày 20/5, đỉnh núi Chứa Chan tại phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai lại xuất hiện nhiều tầng mây trắng toát, xếp chồng lên nhau trông như chiếc đĩa đặt trên đỉnh núi, sau đó tỏa ra tạo nên nhiều hình thù khác, có khoảnh khắc lại giống như linh vật "Kim Quy" trông rất lạ, đẹp mắt, thông tin trên Lao Động.

Hiện tượng này đã thu hút nhiều người dân quay phim, chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, hiện tượng trên ít khi xuất hiện, thời gian ngắm mây đẹp nhất là vào lúc sáng sớm, bầu trời trong xanh.

Núi Chứa Chan có độ cao 837m so với mực nước biển, được mệnh danh là Đệ nhị Thiên sơn vùng Nam bộ, sau núi Bà Đen tại Tây Ninh.

Nơi đây cũng đang được triển khai các dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan và Khu đô thị hồ Núi Le, định hướng phát triển theo mô hình sinh thái - tâm linh - nghỉ dưỡng chất lượng cao gắn với thương mại, dịch vụ.

