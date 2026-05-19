Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 10-40mm. Cục bộ có những nơi mưa rất to ở khu vực vùng núi có thể trên 100mm. Trong mưa dông nguy cơ cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa nhiều về đêm và sáng. Từ trưa hội tụ gió tạm suy yếu nhiều nơi của Bắc Bộ trời tạnh mưa, hửng nắng.

Sau mưa bầu không khí khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác trong khu vực phổ biến từ 31-34 độ. Kết hợp với độ ẩm trong không khí khá cao trên 60%.

Dự báo từ đêm nay, vùng hội tụ gió ở mực 1500m đến 5000m sẽ hoạt động mạnh, đồng thời có thêm cả gió Đông Nam ở ngoài biển đẩy một lượng ẩm lớn vào trong đất liền gây mưa lớn ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ sau đó lan xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ đêm nay đến ngày thứ Năm, khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa lớn mấy ngày nay khiến nền đất đá vùng núi Bắc Bộ bở rời cộng với dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra rất cao.

Thời tiết tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa nhiều. Dự báo từ chiều tối mai khu vực từ Hà Tĩnh trở vào Lâm Đồng cũng như khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông rải rác. Cục bộ có những điểm mưa to với lượng có thể vượt 80mm.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trước khi có mưa dông, thời tiết sẽ có nắng khá mạnh. Tại Nam Bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ tại TP Đồng Nai với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Các nơi khác nhiệt độ dao động từ 32-33 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 19/5 đến ngày 20/5:

- Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 28/5:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Từ đêm 20-21/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm 21/5 ngày 22/5 Bắc Bộ vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Khoảng từ ngày 23-24/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Từ đêm 20/5-21/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 22-23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Từ đêm 20-21/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau giảm mưa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.