Tin sáng 24/1: Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại vùng lõi Hoàn Kiếm; nhiều đường bay du lịch cháy vé dịp 30/4-1/5

Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại vùng lõi từ 1/7
Theo dự thảo của UBND TP Hà Nội vè đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong vành đai 1.
Giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến ngày 31/12, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm.
Cụ thể, vùng phát thải thấp giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.
Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000 người.
Khu vực vùng đệm có chu vi 5,5km với diện tích 1,65km2. Khu vực này gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ.
Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h đến 24h thứ sáu, từ 6h đến 24h thứ bảy, chủ nhật. Xe môtô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.
Các loại ôtô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ôtô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ôtô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.
Ôtô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ôtô tham gia giao thông đường bộ (quy chuẩn). Phương tiện này bị cấm lưu thông từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày.
Xe buýt, xe đưa đón học sinh, khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải phải đạt mức 4.
Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam gồm 3,6km2 với chu vi 8,3km và dân số khoảng 136.947 người.
Vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.
Thành phố Hà Nội sẽ đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm khoảng tháng 10-12/2027.
Giai đoạn 3 từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1 với diện tích 26,07km2, chu vi 25km và dân số khoảng 625.000 người.
Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.
Việc xây dựng đề án vùng phát thải thấp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57/2025 của HĐND về thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, trong đó xác định lộ trình thực hiện tại vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.
Nhiều đường bay du lịch cháy vé dịp 30/4-1/5
Theo khảo sát mới nhất, vé máy bay dịp lễ 30/4 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu di chuyển tăng nhanh ở cả hai đầu Hà Nội và TP.HCM. Trong các ngày đầu kỳ nghỉ, đặc biệt từ 25 đến 27/4 và 29 đến 30/4, lượng đặt chỗ trên các đường bay du lịch ghi nhận mức tăng rõ rệt so với thời điểm giữa tháng.
Thống kê đến ngày 22/4 cho thấy, tỷ lệ đặt chỗ trên mạng bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam tăng nhanh so với ngày 15/4/2026. Nhiều chặng bay du lịch trọng điểm đã đạt tỷ lệ lấp đầy từ 80% đến 100%. Trong đó, các đường bay từ TP.HCM đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku hay từ Hà Nội đi Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Đồng Hới đều ghi nhận lượng khách đặt vé ở mức rất cao, nhiều khung giờ đẹp gần như không còn chỗ.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu quay trở lại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM tăng dần vào cuối kỳ nghỉ. Do năm nay hai kỳ nghỉ diễn ra sát nhau, lượng hành khách trở về được phân bổ đều hơn, tuy nhiên vẫn tập trung cao vào hai ngày cuối là 2 và 3/5/2026. Hầu hết các đường bay về hai thành phố lớn trong giai đoạn này đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.
Đáng chú ý, trục bay chính giữa TP.HCM và Hà Nội lại không rơi vào tình trạng quá tải. Tỷ lệ lấp đầy trên các chuyến bay này hiện chỉ dao động khoảng 30% đến 50%, cho thấy hành khách vẫn còn nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ, trái ngược với tình trạng 'cháy vé' trên các đường bay du lịch.
Song song với nhu cầu tăng cao, giá vé máy bay dịp lễ 30/4 cũng có xu hướng leo thang. So với dữ liệu khảo sát trước đó, giá vé trong giai đoạn đầu kỳ nghỉ từ 25 đến 29/4/2026 đã tăng trung bình khoảng 5% đến 8% tùy từng chặng bay.
Diễn biến mới về đợt không khí lạnh cuối mùa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ giảm khoảng 6-9 độ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6.
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ.
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 23/4 đến sáng 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.
Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Chiều tối và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 23/4 đến hết ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Giải cứu du khách nặng gần 300 kg mắc kẹt trong phòng tắm
VnExpress đưa tin, ngày 23/4, đại diện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công công dân nước ngoài gặp tai nạn hy hữu tại căn hộ trên đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn.
Khoảng 8h30 ngày 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo nam du khách 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị té ngã trong phòng vệ sinh. Do cơ thể quá khổ, nạn nhân không thể tự xoay xở hay di chuyển ra ngoài.
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã điều lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Qua khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân cao 1,8 m, nặng gần 300 kg.
Không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi trọng lượng cơ thể lớn khiến các phương pháp di chuyển thông thường không thể thực hiện. Lực lượng cứu hộ phối hợp cùng Công an phường và nhân viên y tế tính toán, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe.
Đến 11h10 cùng ngày, nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn để nhân viên y tế chăm sóc. Hiện sức khỏe người này đã ổn định.
An Thượng là khu phố Tây ở Đà Nẵng, tập trung đông người nước ngoài sinh sống và lưu trú.
Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vong
Ngày 23/4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại buổi họp báo vào sáng cùng ngày (23/4) do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì, những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn làm em Võ Đình Quang (học sinh lớp 12) tử vong đã được làm sáng tỏ.
Theo đó, sự việc bắt đầu vào lúc 11h20 ngày 15/4, khi Nguyễn Quang Hoàng – khi đó là Thiếu tá thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk – đang tuần tra trên Quốc lộ 29. Phát hiện em Quang điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu vi phạm, thay vì ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo đúng quy trình, ông Hoàng lại điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.
Khi đến đoạn đường km 198 + 200 trên Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yút, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, em Quang không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ Quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.
Khi phát hiện em Quang cùng xe máy bị tai nạn giao thông, Thiếu tá Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi em Quang bị tai nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại. Hậu quả, em Quang tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Hành vi của Thiếu tá Hoàng cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau khi làm rõ thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử lý vi phạm đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
