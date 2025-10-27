Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc GĐXH - Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiến hành xác minh, hoàn trả tiền sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của nam thanh niên 19 tuổi trên địa bàn; Không khí lạnh tăng cường lại tràn về miền Bắc, nhiệt độ phổ biến từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá

Nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường, lạnh hơn trung bình nhiều năm.

Trên VTV.vn, thông tin về cường độ, tần suất các đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay ở miền Bắc, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, với trạng thái khí quyển kết hợp với các mô hình dự báo, nhiều khả năng mùa Đông năm nay nhiệt độ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. rét đậm, rét hại tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, khả năng có đợt không khí lạnh gây ra hiện tượng rét đậm, rét hại kèm theo sương muối, băng giá, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Về đợt không khí lạnh đầu mùa đang diễn ra khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu cho một mùa Đông bất thường, lạnh hơn trung bình nhiều năm. Phân tích về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, với ngưỡng nhiệt độ 18 độ C tại Hà Nội, theo thống kê Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tần suất xuất hiện mức nhiệt này trong 10 ngày đầu tháng 10 là khoảng 6%, giữa tháng là 14% và 10 ngày cuối tháng 10 là khoảng 26%. Như vậy, đây là diễn biến bình thường, không có gì quá đặc biệt. Thời điểm không khí lạnh xuất hiện năm nay cũng tương đương trung bình nhiều năm.

"Trước tình hình không khí lạnh đang ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, người dân cần theo dõi thường xuyên bản tin thời tiết ngắn hạn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn để nắm bắt được thông tin. Về lâu dài, người dân cần phối hợp với chính quyền để có các biện pháp che chắn cho vật nuôi, thay đổi cơ cấu cây trồng... phù hợp và chống chịu được với tình hình rét đậm, rét hại, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc" - ông Nguyễn Đức Hòa khuyến cáo.

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Học sinh trường tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Thông tin trên Tiền phong, theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026 đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông dân lập, tư thục.

Với hình thức học trực tuyến, mức thu bằng 75% học trực tiếp. Mức học phí này không áp dụng cho các trường chất lượng cao.

Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, Hà Nội sẽ cấp bù học phí tương ứng cho học sinh dân lập, tư thục từ mầm non đến hết THPT.

Như vậy, mỗi học sinh tại các trường tư sẽ được hỗ trợ từ 1,3 đến hơn 1,9 triệu đồng mỗi năm học, tùy cấp học.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 2.954 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng 2,3 triệu học sinh. Trong số đó, có 2.324 trường công lập và 630 (hơn 21%) trường tư thục các cấp.

Các trường tư thục hiện có mức thu học phí cao gấp nhiều lần so với mức học phí quy định của các trường công lập. Tuy nhiên, cùng với chính sách miễn học phí của học sinh công lập, từ năm nay trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định.

Chia sẻ của Trần Bùi Bảo Khánh - quán quân Olympia 2025 sau Chung kết

Bảo Khánh chia sẻ vòng nguyệt nặng bởi tình yêu thương mà mọi người đã gửi gắm vào đó





Sáng ngày 26/10, trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã chính thức diễn ra. Ngôi vị tân Quán quân đã gọi tên nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

Suốt hành trình chinh phục đỉnh Olympia, Bảo Khánh gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh và tự tin, cùng kho tàng kiến thức sâu rộng và tư duy phản xạ nhanh nhạy, giúp nam sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận Chung kết năm cực kỳ kịch tính với 215 điểm. Nam sinh chỉ hơn người về nhì là Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) 5 điểm.

Trên VTV, chia sẻ ngay sau khi giành chiến thắng, Bảo Khánh gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã có mặt tại trường quay và điểm cầu Hà Nội để cổ vũ cho mình. Nam sinh chia sẻ, đã lâu rồi trường Ams mới có một sự kiện quy mô, hoành tráng và đầy tâm huyết như vậy và cậu thật sự biết ơn mọi người rất nhiều.

"Em không chỉ gửi lời đến ba bạn cùng thi hôm nay, mà còn muốn nhắn nhủ tới tất cả những bạn đã, đang và sẽ yêu quý chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nếu các bạn có ước mơ được đứng trên sân khấu này, hãy tin rằng giấc mơ đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Chỉ cần các bạn theo đuổi nó mỗi ngày, chắc chắn sẽ có một ngày các bạn chạm được tới điều mình mong muốn. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình vì khi bạn thật sự muốn làm điều gì, cả vũ trụ sẽ cùng giúp bạn đạt được", Bảo Khánh nói.

Tại phần giao lưu ngay sau Chung kết, tân Quán quân Olympia hài hước cho biết mình đeo vòng nguyệt quế nãy giờ cũng thấy... hơi nặng một chút.

"Cái nặng không chỉ là nặng của vòng nguyệt quế mà còn của tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho em", Bảo Khánh cho hay.

Để mô tả về hành trình tại vòng chung kết, Bảo Khánh chọn 2 chữ "trọn vẹn". Lý do là bởi nam sinh cho rằng mình đã thể hiện được hết mình, hết khả năng của bản thân và không còn gì để hối tiếc.

Năm nay là kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nên với Bảo Khánh, chức vô địch hôm nay không chỉ là một chiến thắng cho bản thân nam sinh, cho bạn bè, gia đình mà còn là chiến thắng cho trường, cho Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến bởi vì nó chứng minh rằng học sinh của Thủ đô và học sinh của trường Ams là những người con rất hiếu học, rất năng động sáng tạo và sẵn sàng giành lấy vinh quang mà mình xứng đáng.

Nam sinh đặc biệt gửi lời tri ân đến gia đình: "Bố mẹ của em đã đi làm vất vả nuôi em. Có được vòng nguyệt quế như hôm nay đều là công sức của gia đình và những người thân yêu đã che chở, đùm bọc em. Riêng với cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia, gia đình luôn tạo điều kiện hết sức cho em không chỉ trong việc học tập mà còn là cho em cơ hội được đi đến nhiều nơi để tìm hiểu về văn hóa, xã hội, củng cố kiến thức cũng như duy trì sức khỏe để có thể đi hết hành trình hôm nay".

Nói về dự định sau khi trở thành nhà vô địch Olympia 2025, Bảo Khánh cho biết sẽ đi ăn liên hoan một bữa để giải tỏa, còn những dự định xa hơn thì chính Khánh cũng chưa đưa ra được.

"Xa hơn thì em đang có rất nhiều tâm tư, giấc mơ, hoài bão. Nhưng để lựa chọn thì em chưa thể quyết định hoàn toàn. Em sẽ giữ điều đó làm bí mật để mọi người tìm hiểu sau", Khánh nói.

Bé gái 10 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh được ra viện

Vết thương trên người bé gái thời điểm bị cha dượng đánh.

Thông tin trên VTC News, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, cháu H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm - nạn nhân bị cha dượng bạo hành) hiện bình phục sức khỏe và được xuất viện.

Do chị Bàn Thị B. (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu về quê ngoại sinh sống nên chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé. Chiều 25/10, cháu lên xe rời Hà Tĩnh về Sơn La, Gia đình nội, ngoại đến hỗ trợ cháu thu dọn đồ đạc để về quê ngoại.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị B. (29 tuổi, quê Sơn La) kết hôn với Nguyễn Văn Nam; khi đó con riêng của chị là cháu L. được 7 tuổi. Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị B. có với nhau 2 người con chung.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Không dừng lại, Nam còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau đó, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Nam bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan Công an, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi.

Đây không phải là lần đầu cháu L. bị cha dượng bạo hành. Trước đó, vào năm 2024, Nam cũng dùng dây điện đánh con riêng vợ bị thương. Ngành chức năng đã làm việc với Nam, yêu cầu không tái phạm song mới đây, người đàn ông này tiếp tục bạo hành con riêng của vợ.

Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Chuột chũi Euroscaptor Darwini, một loài động vật mới được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa)

Ngày 26-10, thông tin trên Người lao động, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết các nhà khoa học vừa công bố loài chuột chũi mới phát hiện tại khu bảo tồn.

Đây là công trình nghiên cứu giữa Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Theo ông Phương, loài động vật mới có tên khoa học là Euroscaptor Darwini (chuột chũi Darwin), được đặt theo tên của nhà tự nhiên học lỗi lạc Charles Darwin, người có những đóng góp nền tảng cho sinh học tiến hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến phân loại học hiện đại và sự hiểu biết về sự hình thành loài.

"Loài chuột chũi mới này hiện tại chỉ được biết đến qua địa điểm điển hình của nó trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Với phát hiện này, trên thế giới ghi nhận có tăng từ 10 lên 11 loài, còn Việt Nam từ 5 lên 6 loài chuột chũi được ghi nhận"- ông Phương cho hay.

Quá trình khảo sát, nghiên cứu, các nhà khoa học đã thu thập được các mẫu vật dọc theo một tuyến khảo sát có rừng rậm trên sườn núi phía tây nam của dãy Pù Luông, ở độ cao dao động từ 900 m đến 1.100 m so với mực nước biển.

Các nhà khoa học cho biết, sự khác biệt của Euroscaptor Darwini so với các loài cùng chi là rất rõ ràng và độc đáo, được xác định qua các đặc điểm giải phẫu chưa từng thấy.

Điểm nổi bật nhất là chiếc đuôi cực kỳ ngắn, chỉ nhô ra khỏi bề mặt da một chút, lớn hơn 2 mm. Chiếc đuôi này được bao phủ hoàn toàn bởi những sợi lông cứng, thưa thớt, ngắn, dài dần về phía đầu xa.

Đáng chú ý, đuôi chuột chũi mới chỉ bao gồm sáu hoặc bảy đốt sống đuôi, ít hơn đáng kể so với các loài Euroscaptor khác, cho thấy một quá trình tiến hóa thích nghi sâu sắc với môi trường sống ngầm.

Những đặc điểm này không chỉ dựa trên hình thái mà còn được khẳng định vững chắc qua kết quả phân tích ADN chứng minh chuột chũi Darwin tách biệt rõ ràng với các loài cùng chi từng được biết đến ở Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Với phát hiện này, theo ông Phương sẽ mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn về cơ chế thích nghi của động vật sống ngầm, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ khoa học thế giới về tiến hóa và bảo tồn.

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Theo Đời sống & Pháp luật, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị Công an "rởm" bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Khoảng 19h30' ngày 24/10/2025, Công an phường Phương Liệt nhận được tin trình báo của gia đình cháu N (SN 2007; trú tại Hà Nội) về việc phát hiện cháu không ở nhà và két sắt bị đập phá.

Gia đình gọi điện cho cháu N nhưng không được đồng thời kiểm tra phát hiện bị mất hơn 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phương Liệt đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Đến khoảng 0h15' ngày 25/10/2025, Công an phường đã phát hiện cháu N đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Quá trình làm việc, cháu N cho biết các đối tượng giả danh cán bộ Công an liên hệ qua nhiều ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Zoom chat, Gmail từ ngày 22/10/2025.

Các đối tượng đe dọa cháu có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, gửi cho cháu các Lệnh bắt, Lệnh tạm giam để khống chế, yêu cầu cháu làm theo lời các đối tượng và hướng dẫn cháu mua các công cụ để phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.

Sau khi được Công an phường phường giải thích, cháu N cùng gia đình đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online", đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Phương Liệt đã kịp thời giải cứu cháu N và thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa "bắt cóc online". Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân :

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.