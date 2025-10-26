Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân trong vụ cứu trẻ sơ sinh ở Nghệ An

TS.BS Hà Anh Đức thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Từ Thành - Vũ Đồng

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công xảy ra tại bệnh viện sáng 23/10.

Theo đó, tại quyết định số 3325/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đó là tập thể Khoa Sơ sinh và 4 cá nhân thuộc Khoa Sơ sinh là bà Nguyễn Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng.

Cả 4 cá nhân trên đều là điều dưỡng viên, trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi lời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng gần sáng ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Hà Nội yêu cầu không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Ảnh minh họa: TL

Theo cổng thông tin UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Công văn nêu rõ: Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó có nội dung "yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu".

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; đăng kí thường trú; đăng kí tạm trú; khai báo tạm vắng; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng kí kết hôn;…

Bất ngờ lời khai chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"

Lê Anh Điệp - chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm" tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAND

CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995; thường trú: tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình - chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm") về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại cơ quan chức năng, bị can này đã có những lời khai ban đầu đáng chú ý.

Theo CAND, Lê Anh Điệp khai nhận bản thân đăng tải các clip lên mạng Tiktok ở chế độ công khai có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm để "câu" lượt thích (like), "câu" lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng.

"Những câu phát ngôn của em đấy chỉ là những câu lúc em uống bia xong nên không làm chủ bản thân và em chỉ nói như thế thôi chứ em không có ác ý hay là ai làm gì em cả. Sau khi đăng tải các clip, mạng Tiktok không có bất cứ động thái gì để báo xấu hay gỡ bỏ clip. Em nghĩ là không vi phạm, nên là em để clip công khai hơn một ngày, sau đó em cảm thấy sai nên em đã xóa bài đi…", Điệp khai nhận.

Trước đó, Giám đốc Công an TP HCM có chỉ đạo giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".

Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an TP HCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".

Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với nội dung thưởng năng suất

Anh Hồ Minh Khanh (thứ 2, từ trái sang) đã hoàn tất thủ tục chuyển trả hơn 650 triệu đồng nhận được từ 879 lượt chuyển tiền nhầm vào tài khoản cá nhân. Ảnh: NLĐO

Theo NLĐO, Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiến hành xác minh, hoàn trả hơn 650 triệu đồng sau 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản của nam thanh niên 19 tuổi trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/10, anh Hồ Minh Khanh (19 tuổi, ngụ thôn A Quan, xã Lìa) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng mình bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với số tiền hơn 650 triệu đồng.

Kiểm tra kỹ tài khoản, 879 lượt chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 10 giờ 51 phút đến 17 giờ 47 ngày 21/10. Các lượt chuyển tiền có nội dung "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025".

Anh Hồ Minh Khanh đã chủ động đến trụ sở Công an xã Lìa trình báo vụ việc, và xác định số tiền anh nhận được do Công ty TNHH CJ VINA AGRI có địa chỉ tại chi nhánh Bình Dương (cũ) chuyển nhầm.

Công an xã Lìa đã liên hệ phía đại diện công ty để xác minh và đã hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ 2 bên trao trả lại đầy đủ số tiền.