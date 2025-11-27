Tin sáng 27/11: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026; Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng vào 9 phường phát thải thấp theo khung giờ

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ hai mươi tám, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND TP quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Thành phố đưa ra lộ trình chuyển đổi xanh cho phương tiện kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch.

Xe máy phải hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030, còn taxi từ 1/7/2026 chỉ được đầu tư mới hoặc thay thế bằng phương tiện chạy điện hoặc dùng năng lượng xanh.

Ảnh minh họa.

Từ 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định phạm vi và thời điểm hạn chế lưu thông các phương tiện đường bộ tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài việc cấm xe máy xăng, vùng phát thải thấp còn áp dụng nhiều biện pháp bổ sung như không đầu tư hoặc đăng ký mới các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ xe cũ, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu tổ chức; đồng thời cấm xe tải trên 3,5 tấn chạy xăng, dầu đi vào khu vực.

Về lộ trình thực hiện, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp trong một số phường thuộc vành đai 1 như Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

Hai năm sau, từ 1/1/2028, phạm vi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và một phần vành đai 2 gồm các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.

Từ 1/1/2030, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trong vành đai 3 với tổng cộng 36 phường, xã của ba vành đai.

Cảnh báo ô nhiễm không khí gia tăng ở Bắc Bộ những ngày tới

Ngày 26/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát đi cảnh báo khẩn gửi các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ về nguy cơ ô nhiễm không khí tăng cao trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo dữ liệu quan trắc từ hệ thống giám sát môi trường và dự báo khí tượng thủy văn, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận nhiều khả năng chịu ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, gây tích tụ bụi mịn PM2.5, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) có thể vượt mức 150 - ngưỡng xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở miền Bắc những ngày tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong khoảng 10 ngày tới, tình trạng nghịch nhiệt, sương mù dày, độ ẩm cao kết hợp với việc khuếch tán khí quyển kém, có thể khiến lớp bụi mịn lơ lửng không thoát được lên cao, gây tích tụ ngay trong tầng không khí thấp - nơi người dân hít thở hằng ngày. Đây cũng là thời điểm gia tăng hoạt động giao thông, xây dựng và nhu cầu sử dụng năng lượng, khiến tổng lượng chất ô nhiễm phát thải lớn hơn bình thường.

Cơ quan quản lý nhận định, nguy cơ ô nhiễm không khí trong giai đoạn cuối năm 2025 có thể nghiêm trọng hơn so với trung bình nhiều năm, nhất là tại các đô thị đông dân, nơi mật độ phương tiện cao và nhiều công trình xây dựng đang thi công đồng loạt. "Chỉ một đợt lặng gió kéo dài cũng đủ khiến bụi mịn tích tụ nhanh, khiến chỉ số AQI nhảy vọt lên các mức cảnh báo đỏ", văn bản nêu rõ .

Hơn 8.000 người 'sập bẫy' dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. VTC News đưa tin.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã tập trung rà soát, xử lý các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 25/12

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký ban hành Công văn số 10287 về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố. VTC News đưa tin.

Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày từ 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026.

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện giáp Tết, Bộ Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Giám đốc Sở Nội vụ cần chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 (Tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trước ngày 25/12).

Tin vui cho hàng triệu người lao động: Lương tối thiểu và quyền lợi BHXH sắp tăng mạnh từ 2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Việc điều chỉnh này kéo theo thay đổi về mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Căn cứ quy định pháp luật về BHXH hiện hành: Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng từ 1/1/2026 được điều chỉnh. Đồng thời pháp luật về BHXH hiện hành quy định mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Ảnh minh họa.

Do đó, từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc như sau:

Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng)

Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng)

Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng)

Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)

Bên cạnh tăng mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH, Nghị định 293 còn điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ từ thời điểm 1/1/2026.