Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ

Trong khi giá vé máy bay từ 2 đầu Hà Nội và TPHCM đến các điểm nóng du lịch 30.4-1.5 như Phú Quốc, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng vẫn cao chót vót, tình hình vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - TPHCM đã bắt đầu hạ nhiệt.

Theo khảo sát của Báo Lao Động chiều 26/4, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - TPHCM ngày 27-30/4 có giá thấp nhất 3,4 triệu đồng/người. Nhiều chuyến bay có giá khoảng 3,4 - 4 triệu đồng/người. Tuy nhiên, vì là các chuyến bổ sung nên giờ bay chủ yếu bay đêm hoặc sáng sớm.

Nếu du khách bay ngày 28/4 - 1/5, giá vé khứ hồi chỉ vào khoảng 2,9 - 3,5 triệu đồng, đang ở mức thông thường, chỉ thấp bằng một nửa so với đợt Tết Âm lịch 2024.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu “hạ nhiệt”, thấp hơn rất nhiều so với các chặng đến những điểm du lịch nổi tiếng khác trong nước. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh việc tăng cường chuyến bay, vào dịp nghỉ lễ, người dân có xu hướng du lịch thay vì về quê. Do đó, chặng bay du lịch từ Hà Nội và TPHCM hết vé sớm hơn, đắt hơn so với chặng Hà Nội - TPHCM như dịp Tết Âm lịch.

Đường bay từ Hà Nội đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn... không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khảo sát chiều 26/4 cho thấy vé máy bay nội địa, khứ hồi đắt nhất Việt Nam thuộc về chặng Hà Nội - Phú Quốc với giá thấp nhất 7,2 triệu đồng/người (ngày 28/4 - 1/5), đa số các chuyến có giá trên 8 triệu đồng/người.

Các chuyến bay cùng ngày 28/4 - 1/5, chặng Hà Nội - Đà Nẵng có giá 4-5 triệu đồng/người, Hà Nội - Nha Trang giá 6-6,8 triệu đồng/người, Hà Nội - Huế giá thấp nhất 4,9 triệu đồng/người.

Vé TPHCM đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng khứ hồi cũng có mức giá cao ở mức 2,3 - 3,5 triệu đồng/người, bay ngày 27 - 30.4 hoặc 28/4 - 1/5.

Phát hiện bom nặng 340 kg còn nguyên ngòi nổ ở Vinh

Quả bom được phát hiện còn nguyên ngòi nổ, nằm sâu dưới lòng đất 1,2m. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 26/4, ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, trong quá trình cải tạo mương thoát nước trên địa bàn, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ.

Trước đó, vào khoảng 14h25 ngày 25/4, đơn vị thi công hạng mục cải tạo mương thoát nước đường Đinh Bạt Tụy (thuộc khối 14, phường Trường Thi) thì bất ngờ phát hiện một vật liệu nổ (nghi là bom).

Ngay sau đó, đơn vị thi công đã báo với chính quyền địa phương. Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh sau đó đã cử lực lượng chuyên môn xuống khảo sát.

Qua kiểm tra, đây là quả bom (tương đương 340kg) còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 41cm, dài 110cm, còn nguyên ngòi nổ và cánh đuôi, rất nguy hiểm. Vị trí phát hiện nằm sâu dưới lòng đất 1,2m.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng và đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cử người cảnh giác 24/24 và ngừng các hoạt động thi công tại công trường.

"Trong sáng 26/4, quả bom đã được lực lượng công binh phối hợp với chính quyền địa phương xử lý an toàn và vận chuyển đi nơi khác tiêu hủy", ông Dũng cho biết thêm.

TP HCM bắn pháo hoa tại 5 điểm trong dịp lễ 30/4

UBND TP HCM vừa ban hành công văn 2268 ngày 25-4 về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30/4/2024).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện bắn pháo hoa tại 5 điểm. Cụ thể:

Điểm 1 (tầm cao): Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

Điểm 2: Khu biệt thự Thảo Điền, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (bắn trên sà lan).

Điểm 3: Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Điểm số 4: Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Điểm số 5: Công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2024.

TP HCM tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua; Ảnh: NLĐ

Công văn này thay thế Công văn 2049 ngày 16/4/2024 của UBND TP HCM. Trước đó, theo Công văn 2049, TP HCM thực hiện bắn pháo hoa tại 16 điểm. Như vậy, theo chỉ đạo mới nhất từ UBND TP HCM, dịp lễ 30-4, TP HCM chỉ bắn pháo hoa tại 5 điểm.

Để bảo đảm việc bắn pháo hoa, UBND TP HCM giao Bộ Tư lệnh TP xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và TP Thủ Đức, các địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên; cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, tại các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Công an TP HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP HCM bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Triển khai phương tiện xe chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa đến các địa điểm bắn pháo hoa và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn; bố trí ca nô, lực lượng, phương tiện túc trực tại các điểm bắn pháo hoa để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Phòng GD-ĐT huyện Minh Hoá, Quảng Bình, xác nhận, đã yêu cầu rà soát kỹ về chất lượng dạy và học trên địa bàn, lên danh sách học sinh yếu kém để bố trí giáo viên phụ đạo, bồi dưỡng giúp học sinh theo kịp chương trình.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa, cũng cho biết: "Hiện phòng đang tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học và THCS tiếp tục rà soát lại những học sinh yếu kém để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng cho các em hoàn thành chương trình. Nếu đã phụ đạo, bồi dưỡng, các em không đạt sẽ cho ở lại lớp".

Trường THCS Hồng Hoá, nơi phát hiện học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo. Ảnh: Vietnamnet

Được biết, sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo được phát hiện, phòng cũng đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5. Sau đó, phòng sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các giáo viên liên quan cũng như lãnh đạo trường tiểu học.

Trước đó, khi thực hiện bài kiểm tra môn Giáo dục công dân ở lớp 6B, Trường THCS Hồng Hoá (huyện Minh Hoá), giáo viên bộ môn thấy trong bài của một nam sinh có dòng chữ: "Chép nhanh để về" ở cuối bài nên đã gọi lên hỏi lý do. Em này thừa nhận, nhìn bài bạn để chép chứ không hiểu nghĩa.

Cô giáo bộ môn đã yêu cầu nam sinh làm lại bài kiểm tra và phát hiện em đọc, viết rất kém và không hiểu từ ngữ nên không làm được bài. Nam sinh chỉ nhìn bài các bạn trong lớp chép lại y nguyên.

Tuy nhiên, học sinh này vẫn qua các bài kiểm tra, thi giữa kỳ. Bà Đinh Thị Mai Thuỷ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết, những bài kiểm tra chủ yếu là trắc nghiệm, phần tự luận ít điểm hơn. Em học sinh này cũng đạt chủ yếu 2 đến 3 điểm nên xếp loại học lực không đạt.

"Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục giao cho giáo viên bộ môn và đặc biệt giao cho giáo viên môn Văn khối 6 phụ đạo vào buổi chiều, kết hợp với giáo viên tiểu học sẽ phụ đạo cho học sinh này vào chiều thứ Tư và chiều thứ Năm hàng tuần. Nếu cuối năm, nhà trường đánh giá, xếp loại học sinh, thấy chất lượng không cải thiện, nhà trường sẽ cho học sinh này ở lại lớp", cô Thủy nói.

Hang động có khối thạch nhũ đẹp như "rèm lụa" mới phát hiện ở Quảng Bình

Hình ảnh những khối thạch nhũ tráng lệ bên trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình. Ảnh: NLĐ

Chiều 26/4, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết một doanh nghiệp có hoạt động phục vụ du lịch tại địa phương trong quá trình khảo sát đã bất ngờ phát hiện hang động bí ẩn với khối thạch nhũ đẹp kỳ lạ.

Trước đó, nhóm nhân viên của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Tuấn thực hiện chuyến khảo tại khu vực rừng Trường Sơn thì bất ngờ phát hiện hang động nói trên. Đáng chú ý, hang động này không hề có dấu vết của con người.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, những người phát hiện đã bị ấn tượng bởi khối thạch nhũ lấp lánh đẹp như tấm rèm lụa tự nhiên với màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác như đang bước vào một thế giới thần tiên.

Hang động mới phát hiện này có chiều dài 2 km, cửa hang cao 8 m, rộng 9 m, có 4 nhánh hang với 100 m hang khô, phần còn lại là hang có nước. Nơi cao nhất bên trong hang động khoảng 35 m, có hệ thống sông ngầm.

Nhóm khảo sát cùng người dân địa phương tạm đặt tên hang động này là hang Lũ. Từ bản Sắt (xã Trường Sơn) vào đến hang Lũ mất khoảng 1 giờ đi bộ.

Ngay sau khi phát hiện, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Tuấn đã báo cáo UBND xã Trường Sơn, UBND huyện Quảng Ninh và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch xã Trường Sơn, cho biết chính quyền địa phương sắp tới sẽ thực hiện chuyến khảo sát để có cơ sở báo cáo, đề xuất phương án phát triển du lịch (nếu có) lên cấp trên.

"Qua xem hình ảnh có thể khẳng định hang động mới này khi đưa vào khai thác du lịch hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích thám hiểm và thiên nhiên, đồng thời là một bí ẩn đầy thú vị trong văn hóa và lịch sử của khu vực Trường Sơn" - ông Đức nói.

