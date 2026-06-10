Chính thức đình chỉ nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên liên quan sự việc tự ý 'khám xét' khách hàng
GĐXH - Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ và quy chụp lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), ngày 10/6, nguồn tin cho biết đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên an ninh có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.
Tuy nhiên, theo nguồn tin, việc tạm đình chỉ không đồng nghĩa với việc toàn bộ trách nhiệm thuộc về các nhân viên an ninh. Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ những hạn chế trong quy trình quản lý, đào tạo và giám sát nội bộ của trung tâm thương mại.
Trước đó, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam thông tin kết quả kiểm tra nội bộ cho thấy khách hàng đã thanh toán đầy đủ toàn bộ hàng hóa trước khi rời trung tâm thương mại.
Sau sự việc, đại diện doanh nghiệp đã chủ động làm việc, trao đổi trực tiếp với khách hàng để xin lỗi và ghi nhận các ý kiến phản ánh. Phía khách hàng đã chấp nhận lời xin lỗi và không tiếp tục yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với các bên liên quan.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Riêng việc hòa giải và thỏa thuận giữa khách hàng với Aeon Mall là nội dung thuộc phạm vi làm việc giữa hai bên.
Theo phản ánh của chị N., trước đó, khoảng 21h45 ngày 7/6, sau khi mua sắm cùng hai con nhỏ tại Aeon Mall Long Biên, chị di chuyển ra khu vực cổng số 8 để gọi xe về nhà. Khi đi qua khu vực gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, yêu cầu về công an phường với lý do nghi lấy cắp hàng hóa.
Chị N. cho biết tại thời điểm đó, hai người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện, trong đó một người đeo khẩu trang và người còn lại đeo kính.
Mặc dù chị khẳng định đã thanh toán đầy đủ và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một trong hai người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về trụ sở công an phường, khiến các cháu nhỏ hoảng sợ.
Theo nữ khách hàng, chỉ khi chị lớn tiếng phản ứng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một người mới xuất trình thẻ và giới thiệu là nhân viên an ninh của trung tâm thương mại. Sau đó, toàn bộ hàng hóa được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua sắm nhưng không phát hiện bất kỳ sai lệch nào.
Cho rằng cách xử lý của lực lượng an ninh đã ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và gây tâm lý bất an cho các con, chị N. đề nghị cơ quan chức năng cùng phía Aeon Mall trích xuất camera, làm rõ diễn biến vụ việc và có hình thức xin lỗi phù hợp.
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