Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Từ 1/4/2026, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh

Theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán và tên tài khoản thanh toán theo đúng thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản của khách hàng khi thực hiện giao dịch và phải được hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Theo đó, các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản để thay thế tên thật trên thẻ căn cước/căn cước công dân... và dãy số tài khoản gốc.

Quy định này không ảnh hưởng đến số tài khoản, số dư hay quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, người dùng được khuyến nghị kiểm tra và cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng, đối tác hoặc ứng dụng liên quan để tránh gián đoạn giao dịch sau thời điểm 1/4/2026.

Ngoài ra, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm áp dụng các biện pháp, giải pháp đảm bảo kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin xác minh khách hàng đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Trong đó nêu rõ về việc người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID. Cụ thể:

Tại Điều 16 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định cung cấp dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật

1. Dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18 Nghị định này thông qua một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định;

b) Thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức;

c) Dịch vụ bưu chính;

d) Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Theo đó, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Nữ cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án 3 năm tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

NLĐO đưa tin, chiều 27/3, TAND Khu vực 1 - Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình), 24 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bản án xác định bị cáo Nguyễn Thị Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định, không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia lớp theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định.

Bản án nhận định số tiền thu vượt quy định tuy không lớn (hơn 1 tỉ đồng) và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 78 triệu đồng trong số này. Tuy nhiên, trong vụ án này, không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất.

Theo tòa, cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình còn có vụ lợi phi vật chất là được "nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên", do các giáo viên trực tiếp giảng dạy thêm được chi trả 70% số tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường.

Theo cáo buộc, năm học 2013-2014, các bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương".

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Theo đó, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10-20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20-30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30-40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Cơ quan tố tụng cho rằng dù có quy định trên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định trên.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

3 người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chỉ trong vòng 2 ngày bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít).

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 25/3/2026, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G (cùng SN 1962, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Theo lời kể, số cá này được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, trong đó mỗi người ăn từ 3–6 con.

Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Đến rạng sáng 27/3/2026, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P (SN 1989, cùng địa phương) với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc.

Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng. Điều đáng chú ý, các bệnh nhân cho biết đã từng ăn loại cá này nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề về sức khỏe.

Miền Bắc nắng nóng oi bức kéo dài cả tuần sau

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C. Tại Hà Nội, đầu tuần đến giữa tuần tới nền nhiệt có thể đạt từ 34-36 độ C, nắng nóng xuất hiện. Về cuối tuần, mức nhiệt sẽ giảm từ 4-5 độ C.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có nắng, trong đó, hai ngày cuối của tháng 3, khu vực này đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026.

Cụ thể, ngày 28-29/3, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 29-30 độ C, thấp nhất 23-24 độ C.

Hai ngày 30-31/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này tăng mạnh lên ngưỡng nắng nóng 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 24-25 độ C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 10-11 độ C.