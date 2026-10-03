Tin sáng 3/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh; Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027

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Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Nam công nhân ở TP.HCM bị xe lu cán tử vong khi đang làm việc

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 2/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao, theo VOV.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30, tài xế P.H.T. điều khiển xe lu đang thi công lu lèn mặt đường D7 (thuộc Khu dân cư Thuận Giao). Trong quá trình phương tiện di chuyển, xe lu bất ngờ va chạm và cán qua người ông T.M.T. khi người này đang sử dụng máy thổi bụi phía trước. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân T. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng xung quanh và thu thập dữ liệu hình ảnh từ các camera an ninh khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra.

Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường D7 đã triển khai được vài tháng. Thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao dự án.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: AI

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 10065 về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, theo VTC News.

Công văn nêu rõ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch và nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Ảnh: AI

Dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm 2/9 đến hết Chủ nhật 5/9/2027. Trong đó gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Lắp cầu cạn cạnh hồ Hoàn Kiếm

Không gian trang trí quanh hồ Hoàn Kiếm dịp 10/10. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

UBND phường Hoàn Kiếm đang triển khai trang trí không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề "Dải lụa ký ức" nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội, thông tin trên Lao Động.

"Dải lụa ký ức" được tổ chức trong khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Hạng mục "Dải lụa ký ức" gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Hình ảnh trung tâm của tác phẩm là một tuyến đi bộ mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như một dải lụa len giữa những thân cây.

Theo kế hoạch triển khai, các hạng mục gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp chiếu sáng và khung gương phục vụ tham quan, chụp ảnh trong thời gian dự kiến từ 8/10 đến hết ngày 2/12.

Sau khi kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà ở Lâm Đồng

Lối vào nhà em N.T.Đ. tại xã Cát Tiên, người dân địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình (Ảnh CTV).

Ngày 2/10, Công an xã Cát Tiên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ em N.T.Đ., 10 tuổi, trú tại xã Cát Tiên, tử vong tại nhà, theo VOV.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 1/10, người thân trở về nhà và phát hiện em Đ. đã tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Em Đ. là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên, hiện sống cùng cha và anh trai.

Trong ngày 2/10, đại diện chính quyền xã Cát Tiên đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho em. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.