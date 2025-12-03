Tin sáng 3/12: Thay đổi đặc biệt quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ 1/1/2026 tại Hà Nội; Giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 ở mức cao

Thay đổi đặc biệt quan trọng liên quan đến sổ đỏ từ 1/1/2026 tại Hà Nội

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Việc bảng giá đất tăng sẽ kéo theo toàn bộ chi phí tài chính liên quan đến cấp sổ đỏ lần đầu tăng theo. Nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng có thể đáng kể tại các khu vực đô thị hóa nhanh, nơi bảng giá cũ hiện nay thấp hơn nhiều so với thị trường.

Trong bối cảnh đó, người dân Hà Nội có nhu cầu làm sổ đỏ lần đầu được khuyến nghị nên hoàn thành hồ sơ và thủ tục trước ngày 1/1/2026. Việc này giúp tránh nguy cơ chi phí đội lên khi bảng giá đất mới chính thức có hiệu lực và được cập nhật theo giá thị trường hằng năm. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Cụ thể:

Vì sao Hà Nội bụi mịn dày đặc, ô nhiễm không khí ở top cao nhất thế giới?

Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới . Không khí lạnh khô, nghịch nhiệt, cùng hoạt động đô thị dày đặc khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ, tạo nên bầu trời mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết trên VTC News: Ô nhiễm bắt nguồn từ nhiều nguồn phát thải, trong đó giao thông vận tải chiếm khoảng 12-15% lượng bụi mịn, còn bụi phát sinh từ đường phố đóng góp thêm 20-30%.

Bên cạnh đó, các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là việc đốt và xử lý phụ phẩm nông nghiệp chưa hiệu quả, cũng là một trong những yếu tố khiến bụi mịn tích tụ trong không khí.

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội luôn ở mức cao và biến động mạnh, đặc biệt là trong các tháng mùa đông. Chất lượng không khí tại các khu vực trong thành phố cũng không đồng đều; khu nội đô thường ghi nhận chỉ số AQI cao hơn so với các vùng ngoại thành, nguyên nhân một phần đến từ mật độ phương tiện giao thông dày đặc và nhiều công trình xây dựng diễn ra đồng thời.

Bà Thủy cũng nhấn mạnh rằng vào cuối năm, tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn do các hoạt động chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, kèm theo ùn tắc giao thông, tăng cường vận chuyển vật liệu xây dựng, cùng các hoạt động đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp và đốt vàng mã tại các đền chùa. Những yếu tố này khiến lượng bụi và khí thải tích tụ, dẫn đến chất lượng không khí suy giảm rõ rệt.

Khi kết hợp với điều kiện thời tiết bất lợi vào cuối năm, không khí tại Hà Nội trở nên mịt mù và nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Từ 15/12, vợ "kiểm soát thu nhập" của chồng có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Từ 15/12, Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực. Điểm đáng chú ý, nghị định này bổ sung quy định xử phạt hành vi về bạo lực kinh tế trong gia đình, khắc phục những khoảng trống hiện nay của Nghị định 144/2021, VnExpress đưa tin.

Cụ thể, trong 17 loại vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, Điều 44 nêu 5 hành vi sẽ bị quy kết là bạo lực về kinh tế, có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Đó là: Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ; Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Ngoài hình phạt tiền, Nghị định cũng buộc người vi phạm phải khắc phục lại tình trạng ban đầu với hành vi nêu tại điểm b, trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu.

Với các vi phạm tại điểm a, d và đ, người vi phạm sẽ phải trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. Tiền và tài sản này sẽ được trả, nộp lại cho nạn nhân.

Mức phạt tối đa đến 30 triệu đồng cũng được áp dụng cho các hành vi bạo lực tình dục. Cụ thể, vợ/chồng cưỡng ép bạn đời của mình thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Việc cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm, cũng sẽ bị phạt tương tự.

Nhà chức trách sẽ áp dụng mức phạt tiền 10-120 triệu đồng với người có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Người vi phạm ngoài ra còn phải xin lỗi công khai tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng (nếu bị hại có yêu cầu).

Giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 ở mức cao

Ngày 12/2, theo khảo sát của phóng viên Sức khỏe & Đời sống, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã tăng lên đáng kể. Các chuyến bay được phân bổ vào nhiều khung giờ trong ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya.

Mặc dù số lượng còn nhiều và chưa rơi vào tình trạng "cháy vé" nhưng giá vé khứ hồi dịp Tết khi mua giai đoạn này đã cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/vé.

Điển hình, trên trang bán vé trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines cho thấy, đường bay TPHCM - Hà Nội vào những ngày thường có giá vé dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/vé hạng phổ thông. Tuy nhiên giá vé khởi hành ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) lại có giá từ 3,7 - 3,9 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 5,3 - 6 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt; 8 - 9,8 triệu đồng/chiều hạng thương gia.

Chặng TPHCM – Hà Nội của Vietnam Airlines ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đã hết vé hạng phổ thông trong khung giờ buổi sáng. Ảnh chụp màn hình.

Hiện các khung giờ bay hạng phổ thông vào ban ngày chỉ còn ít ghế trống, chỉ còn những khung giờ sáng sớm là còn nhiều ghế.

Ngoài ra, giá vé của các chặng bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, chặng bay từ TPHCM - Hải Phòng của Vietnam Airlines ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) đều có mức giá dao động khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, dao động 3,8 - 5 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Với Vietjet, chặng TPHCM – Hà Nội khởi hành từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) có giá khá cao, dao động từ 2,8 - 4,1 triệu đồng/chiều, đặc biệt hạng thương gia gần như hết ghế.

Trước áp lực cung - cầu ngày một lớn, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm. Hành khách nên linh hoạt về thời gian bay hoặc lựa chọn các sân bay gần địa phương, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ để giảm chi phí.

Hà Nội mưa, rét, kết thúc đợt hanh khô

Hà Nội Mới dẫn nguồn tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo tổng lượng mưa tại Hà Nội trong ngày 3/12 ở mức 5mm; độ ẩm trong không khí phổ biến 78-83%, chấm dứt đợt hanh khô. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày 4/12, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm thêm 1 độ C so với ngày trước đó, mức thấp nhất 15-17 độ C.

Sau thời gian trên, bộ phận không khí lạnh có xu hướng ổn định và suy yếu dần về cường độ, tiếp tục gây mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét đến ngày 5/12.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 2-12. Ảnh: Nchmf

Các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung, từ đêm 3/12 trời rét; vùng núi cao miền Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C; còn Bắc miền Trung phổ biến 14-17 độ C.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 2 đến hết ngày 3/12, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3 và ngày 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Các tỉnh, thành phố nêu trên cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.