Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong

Thứ ba, 20:07 02/12/2025 | Xã hội
GĐXH - Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL5 vào sáng 2/12 giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ 31 tuổi không qua khỏi.

Đại diện phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 8h hôm nay (2/12) tại QL5 đoạn chạy qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đầu kéo container làm 1 phụ nữ tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ô tô BKS 15H - 039xx kéo theo rơ mooc 15R - 172xx do anh N.Đ.Đ (SN 1973, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) di chuyển trên QL5, theo hướng từ ngã năm Cơ Điện về ngã ba khu PG An Đồng.

Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Khi phương tiện do anh Đ. Điều khiển đi đến km95+550 (QL5, chiều Hà Nội - Hải Phòng, đoạn ngã ba khu PG An Đồng, phường An Hải, TP. Hải Phòng) bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 29S6 - 267.xx do chị L.T.L (SN 1994, ở Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến chị L. tử vong tại chỗ và 2 phương tiện hư hỏng nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng, trong 11 tháng năm 2025, toàn thành phố xảy ra 803 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm 407 người tử vong và 551 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 315 vụ, số người bị thương giảm 348 người.

Mặc dù số người tử vong tăng nhẹ 6 trường hợp, nhưng các chỉ số còn lại đều giảm sâu cho thấy những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông.

Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong - Ảnh 2.Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.


Đức Tùy
Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an

Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính, P.V.H. tự ý chuyển toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an, gây gián đoạn hoạt động tiếp nhận tin báo của lực lượng chức năng.

Top con giáp có cuộc sống sung túc, ít ưu phiền từ sau 45 tuổi

Top con giáp có cuộc sống sung túc, ít ưu phiền từ sau 45 tuổi

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo tử vi học, có 4 con giáp càng lớn tuổi càng "nở vận", từ trung niên trở đi cuộc sống trở nên thư thái, sung túc, ít phải lo lắng.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 4 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

Đời sống

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời sự
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Thời sự
Phát hiện đoạn ngà voi nhặt được dưới sông Lò được rao bán trên mạng

Phát hiện đoạn ngà voi nhặt được dưới sông Lò được rao bán trên mạng

Xã hội

