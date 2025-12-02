Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong

Đại diện phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 8h hôm nay (2/12) tại QL5 đoạn chạy qua địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đầu kéo container làm 1 phụ nữ tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn, ô tô BKS 15H - 039xx kéo theo rơ mooc 15R - 172xx do anh N.Đ.Đ (SN 1973, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) di chuyển trên QL5, theo hướng từ ngã năm Cơ Điện về ngã ba khu PG An Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Khi phương tiện do anh Đ. Điều khiển đi đến km95+550 (QL5, chiều Hà Nội - Hải Phòng, đoạn ngã ba khu PG An Đồng, phường An Hải, TP. Hải Phòng) bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 29S6 - 267.xx do chị L.T.L (SN 1994, ở Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến chị L. tử vong tại chỗ và 2 phương tiện hư hỏng nhẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng, trong 11 tháng năm 2025, toàn thành phố xảy ra 803 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm 407 người tử vong và 551 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 315 vụ, số người bị thương giảm 348 người. Mặc dù số người tử vong tăng nhẹ 6 trường hợp, nhưng các chỉ số còn lại đều giảm sâu cho thấy những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông.

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.



