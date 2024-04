Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất

10 tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (Nguồn: Tổng cục Thống kê)





Theo thông tin từ báo Dân Trí, báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng. Con số này cũng gấp 1,7 lần thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Vị trí tiếp theo thuộc về Hà Nội với mức thu nhập 6,86 triệu đồng/người/tháng. Đồng Nai ở vị trí thứ 3 với mức thu nhập bình quân 6,57 triệu đồng/người/tháng. TPHCM đứng vị trí thứ 4 với 6,51 triệu đồng/người/tháng.

Hải Phòng - thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng - có thu nhập bình quân đầu người 6,39 triệu đồng/người/tháng.

Tính chung theo vùng miền, Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước, đạt 6,52 triệu đồng/người/tháng. Tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng 5,98 triệu đồng/người/tháng. Vùng có thu nhập bình quân thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,44 triệu đồng/người/tháng).

Nhóm hộ thu nhập cao nhất có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 10,86 triệu đồng, thuộc 20% dân số có thu nhập cao nhất. Nhóm hộ thu nhập thấp nhất có thu nhập bình quân đạt 1,45 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, chênh lệch thu nhập giữa nhóm cao nhất và nhóm thấp nhất là 7,5 lần.

Cũng theo báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2022 được công bố đầu tháng 4/2024 của Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người cả nước giai đoạn 2012 - 2022 tăng hơn 2,3 lần, từ 1,99 triệu đồng/người/tháng lên 4,67 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, năm 2022 thu nhập bình quân của người dân cả nước đạt 4,67 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021. Như vậy thu nhập bình quân đầu người của người dân cả nước đạt khoảng 56 triệu đồng/năm. Trong đó, người dân thành thị có thu nhập khoảng 5,95 triệu/tháng, người dân khu vực nông thôn có thu nhập khoảng 3,86 triệu đồng/tháng - báo Tuổi Trẻ cho biết.

Khoản thu nhập bình quân hằng tháng của người dân được Tổng cục Thống kê tính toán gồm tất cả các khoản tiền nhận được từ tiền công, tiền lương, các khoản thu từ tự sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ và khoản thu khác.

Cũng theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, với mức thu nhập bình quân đầu người như trên, người dân đang chi tiêu bình quân khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng. Và với số nhân khẩu bình quân của hộ gia đình năm 2022 khoảng 3,6 người/hộ, trung bình mỗi hộ gia đình chi tiêu khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho hay thu nhập bình quân đầu người trong báo cáo khảo sát mức sống dân cư bao gồm cả những người phụ thuộc trong hộ gia đình, không đi làm, không có việc làm hoặc chưa đến tuổi đi làm. Nếu chúng ta tách riêng thu nhập bình quân của người làm công ăn lương thì sẽ cao hơn.

Về mức chi tiêu 2,8 triệu đồng/người/tháng, bà Hương cho hay báo cáo khảo sát mức sống dân cư hằng năm ghi nhận các khoản chi về ăn, mặc, ở, giáo dục, y tế và những thiết bị gia đình lâu bền liên quan đến đời sống sinh hoạt như mua tủ lạnh, ti vi, ô tô. Trong khi tại khu vực nông thôn, nhiều người về hưu không có nhu cầu chi tiêu nhiều, họ tự trồng được rau, tự nuôi gà, sản xuất theo hướng tự cung tự cấp nên khảo sát không thể tính vào chi tiêu hằng tháng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân trong điện thoại.

Trước diễn biến mới của tình trạng lừa đảo công nghệ ngày một gia tăng, các ngân hàng liên tục phải cập nhật và đưa ra những cảnh báo mới.

Ngân hàng BIDV vừa cập nhật cảnh báo mới về hiện tượng các đối tượng giả danh cán bộ của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ (đặc biệt là cơ quan công an, thuế) gọi điện thoại thông báo khách hàng cần khai báo/cập nhật thông tin tại các ứng dụng của cơ quan Nhà nước (như VNEID, VSSID, eTax,... ), hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi ứng dụng giả mạo được cài đặt vào điện thoại, các đối tượng sẽ tạo ra một số tình huống để người dùng thực hiện các giao dịch như đổi mật khẩu, chuyển khoản lệ phí công,...

Khi khách hàng thực hiện, các ứng dụng giả mạo này sẽ theo dõi và đọc trộm các thông tin mà khách hàng nhập vào toàn bộ các ứng dụng trên điện thoại cũng như các thao tác mà khách hàng thực hiện trên thiết bị (bao gồm cả nguy cơ đánh cắp thông tin trên smartbanking), từ đó cướp quyền điều khiển thiết bị di động cũng như tài khoản của khách hàng.

Hiện tượng được ghi nhận chủ yếu xảy ra với khách hàng sử dụng hệ điều hành Android.

Nhà băng này khuyến cáo khách hàng đang sử dụng các thiết bị Android tắt các ứng dụng có quyền Hỗ trợ (Accessibility) tại mục "Cài đặt > Hỗ trợ > Ứng dụng đã cài đặt", đồng thời khuyến cáo khách hàng:

Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play, không cài đặt qua các web/link lạ, tuyệt đối không cung cấp/để lộ thông tin (mật khẩu, mã xác thực,... ) cho bất kỳ ai để tránh bị lợi dụng.

Tuyệt đối không lưu trữ trên thiết bị di động: ảnh chụp chứng minh thư nhân dân (CMTND), căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng.

Luôn cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất.

Nắm vững quy định làm việc của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ là chỉ hướng dẫn các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, không hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện nghi ngờ.

Ngân hàng VietinBank cũng vừa đưa ra khuyến cáo "3 không" và "4 nên" đối với khách hàng nhằm tránh bị kẻ gian lừa đảo tìm cách xâm nhập vào tài khoản.

Theo đó, VietinBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cài đặt phần mềm giả mạo dịch vụ công (Bộ Công an, VNEID, Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục thuế... ) từ các trang web/đường link/QRCode lạ hoặc file APK.

Tuyệt đối không click vào các đường link lạ được gửi qua email/tin nhắn.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như tên truy cập, mật khẩu, mã OTP... cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả công an hay nhân viên ngân hàng.

Cùng với đó, VietinBank khuyến cáo khách hàng chỉ nên cài đặt phần mềm trên chợ ứng dụng App Store/Google Play/CH Play.

Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, người dùng nên đọc kỹ thông tin trước khi đồng ý tất cả điều khoản, kiểm tra thông tin tác giả (nhà phát triển) và đọc các bài đánh giá về ứng dụng.

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và website/ứng dụng của ngân hàng.

Nếu có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo nên liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, VietinBank thông báo và khuyến cáo khách hàng về kênh chính thức đăng ký mở thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Eliv3 của VietinBank. Đồng thời, VietinBank cảnh báo tình trạng kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn mở thẻ trực tuyến.

"Kẻ gian thường chỉ giới thiệu và dẫn dụ khách hàng thực hiện bằng kênh đăng ký online, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin OTP hoặc yêu cầu nộp tiền ngay vào tài khoản với lý do để đảm bảo cho việc mở thẻ tín dụng", ngân hàng lưu ý.

Do đó, khách hàng cảnh giác trước các cuộc gọi/tin nhắn giả mạo cơ quan chức năng, cán bộ ngân hàng mời phát hành, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác.

Nắng nóng gay gắt, cảnh báo khẩn vì tiêu thụ điện tăng kỷ lục

EVN khuyến cáo người dân tiết kiệm điện, tránh dùng nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm.





Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), nắng nóng gay gắt cả 3 miền khiến công suất cực đại (Pmax) và sản lượng tiêu thụ điện ngày (A ngày) trên quy mô toàn quốc tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, lúc 13h30 ngày 27/4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26/4 cũng lên tới 993 triệu kWh. Lượng điện công suất cực đại các ngày 27 và 28/4 có giảm nhẹ nhưng đều duy trì trên mức 44.000 MW.

Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Dự báo với tình hình nắng nóng còn kéo dài như hiện nay, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng cao còn tiếp tục tăng.

Liên quan đến việc cung cấp điện năm nay, EVN cho biết với việc kinh tế từng bước được phục hồi, đồng thời dự báo nền nhiệt độ tăng cao, nắng nóng xuất hiện sớm tại cả 3 miền, nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn so kế hoạch đầu năm. EVN đã cập nhật tính toán kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2024 và kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (tháng 4 đến tháng 7) và đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện, EVN đã chỉ đạo lập phương thức, điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu đồng thời xây dựng các kịch bản cung ứng điện, cập nhật, các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải, diễn biến thuỷ văn để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện.

Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối (từ 19h đến 23h). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt; chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.

Xe chạy từ Hà Nội tới Vinh chỉ còn 3 giờ

Hành trình từ Hà Nội vào TP Vinh sẽ được rút ngắn từ 5 giờ xuống còn hơn 3 giờ khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đem vào sử dung





Chiều 28-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49 km.

Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được thiết kế vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ, riêng hầm Thần Vũ vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư hơn 5.090 tỉ đồng, nguồn vốn nhà nước tham gia hơn 6.067 tỉ đồng.

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm: Công ty TNHH Hòa Hiệp - CTCP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2. Doanh nghiệp dự án là CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Dự án khởi công tháng 5-2021, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành tuyến chính đoạn từ Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên với chiều dài khoảng 30 km. Hơn 19 km còn lại nền đất yếu cần thời gian chờ gia tải, làm hộ lan... dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2024.

Được biết, trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ có hai nút giao với quốc lộ 7C (đường N5) đi các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông... và nút giao quốc lộ 46B đi TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Phương tiện được chạy tối đa 90 km/giờ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Với việc thông xe cao tốc Bắc - Nam thêm đoạn tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt dài 30 km, hành trình từ Hà Nội vào TP Vinh sẽ được rút ngắn từ 5 giờ xuống còn hơn 3 giờ.

Ngày thứ 3 nghỉ lễ 30/4 -1/5: Cả nước xảy ra 85 vụ tai nạn, làm 38 người chết

Trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, trên toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 72 người. Lượng CSGT đã xử lý 15.541 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 35 tỷ đồng, tước 2.929 giấy phép lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, trong ngày nghỉ lễ thứ 3 dịp trên toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 72 người.

Đáng lưu ý, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 15.541 trường hợp, ra quyết định xử phạt 35 tỷ 136,4 triệu đồng, tước 2.929 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 485 ô tô, 5.644 xe máy và 97 phương tiện khác. Đối với đường thuỷ nội địa, CSGT xử lý 132 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 135 triệu đồng.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 29/4, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban về tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số nơi. Các cuộc gọi đã được chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Hành động kịp thời của CSGT cứu cháu bé lên cơn co giật

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé sơ sinh đi cấp cứu trong đêm. Ảnh: XĐ

Thấy người phụ nữ bế cháu bé khóc không ngớt, chân tay co giật trên đường, Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Chiều 28/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 20h ngày 27/4, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã đưa một cháu bé đi cấp cứu.

Theo đó, tổ công tác trên do Thiếu tá Bùi Sơn Ngân làm tổ trưởng thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 70 (thuộc huyện Đoan Hùng) nhìn thấy người phụ nữ bế cháu bé đang khóc không ngớt, chân tay co giật đứng ở lề đường.

"Tổ công tác dừng xe. Người phụ nữ chạy lại xe cảnh sát nhờ tổ tuần tra đưa cháu bé đi cấp cứu. Tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dụng khẩn trương đưa cháu bé sốt cao, co giật đến bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại, cháu bé không còn sốt cao, co giật. Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu ổn định", Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Quá trình tìm hiểu được biết, người phụ nữ tên là Lê thị Dân (49 tuổi, trú huyện Đoan Hùng), cháu bé tên là Nguyễn Vũ Bảo Nhi (18 tháng tuổi, cháu ngoại bà Dân).

Thời điểm xảy ra sự việc, do bố mẹ đi làm xa nên nhờ bà ngoại trông cháu. Tối 27/4, bà Dân thấy cháu sốt cao, co giật cần đưa đi cấp cứu nhưng không gọi được xe để đưa cháu đi viện.

