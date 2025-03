Tin sáng 31/3: Gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa rét; thêm một người trúng Vietlott gần 57 tỷ đồng.

Đón không khí lạnh, miền Bắc chìm trong mưa rét, có nơi dưới 10 độ GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 30/3 không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ gây mưa, rét.

Gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc tiếp tục mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 30/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ.

Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31/3 trên phạm vi cả nước như sau:

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ.

- Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 17-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong những ngày tới. Ảnh TL

Việt Nam triển khai hơn 100 cán bộ chiến sĩ sang Myanmar làm công tác cứu hộ

Theo Báo Điện tử Chính phủ, sáng 30/3, theo đề nghị của Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2025, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến để bàn về công tác khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar và Thái Lan. Cảm thông và chia buồn sâu sắc với Myanmar và Thái Lan. Một số nước ASEAN thông báo đã hoặc có kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo và các đội cứu hộ sang Myanmar để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới Thái Lan và Myanmar, khẳng định Việt Nam sẽ sát cánh cùng hai nước để vượt qua những khó khăn hiện nay. Trước mắt, Việt Nam đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để viện trợ cho Myanmar nhiều hàng hoá, vật tư thiết yếu, đồng thời triển khai hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam sang Myanmar để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chú thích ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ sát cánh cùng hai nước Myanmar và Thái Lan để vượt qua những khó khăn hiện nay - Ảnh BNG

Khởi tố tài xế vào cua khiến 4 tấn vải cuộn văng khỏi xe đè bảo vệ tử vong

Theo Báo Tiền phong, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phạm Thành Trọng (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội "Vô ý làm chết người". Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào sáng 19/3, Trọng là công nhân tại xưởng 2 Công ty TNHH ITM điều khiển máy kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở 3 cuộn vải bạt có tổng khối lượng là 4.375kg.

Xe lưu thông không giảm tốc độ khi vào cổng xưởng 2 của công ty kể trên nằm trên đường NE5 (khu công nghiệp Mỹ Phước 3, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) dẫn đến sơ mi rơ moóc bị nghiêng sang bên phải làm các cuộn vải bạt trên sơ mi rơ moóc trượt xuống đè chết ông Mai Công (SN 1974, ngụ tỉnh Quảng Nam, là nhân viên bảo vệ của công ty). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm việc với người liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn và chân dung tài xế Nguyễn Phạm Thành Trọng.

Hà Nội quy định 5 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập

Theo Báo GD&TĐ, trong văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định 5 đối tượng thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10, cụ thể như sau:

Thứ nhất, là học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của Trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Thứ hai, học sinh là người dân tộc rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (thuộc một trong 16 dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

Thứ ba, học sinh khuyết tật (học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn).

Thứ tư, học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

Thứ năm, học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi, kỳ thi, hội thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

Hà Nội công bố quy định 5 đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Ảnh minh họa

Thêm một người trúng giải Jackpot của Vietlott gần 57 tỷ đồng

Vào tối 30/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) xác nhận đã có khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay số mở thưởng #01334 với giá trị 56,741,982,500 đồng. Tờ vé số may mắn có các cặp số trùng với giải Jackpot là: 14-15-33-38-42-45.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 22 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2,024 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 33,818 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot phải nộp gần 5,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Trước đó, vào ngày 27/3, giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 186 tỷ đồng đã tìm về chủ. Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 2/2 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 152 tỷ đồng.

Tin sáng 24/3: Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh; con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của bố GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Đông Bắc Bộ từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét; Con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của bố; Xử phạt nhóm tài xế lái xe Porsche lấn làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tin sáng 18/3: Thêm nhiều nhóm đối tượng được hưởng chính sách tinh giản; triệu tập 7 học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa ở Quảng Ngãi… GĐXH - Chính phủ đã ban hành quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; Đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với nhóm học sinh ném đá làm vỡ kính chắn gió tàu SE1 ngày 16/3.