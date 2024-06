Tin sáng 6/6: Thông tin mới về vụ hai cháu bé đuối nước trong bể bơi khu nghỉ dưỡng; Vì sao trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không tuyển thí sinh thấp bé?

Vụ hai cháu bé đuối nước trong bể bơi khu nghỉ dưỡng: Bé gái còn lại đang rất nguy kịch

Sáng 5/6, thông tin từ một cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa trường hợp bệnh nhân 7 tuổi đuối nước mới được chuyển đến. Hiện tại cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, bệnh nhân bị suy đa tạng. Tờ Phụ nữ Việt Nam đưa tin.

Theo báo cáo của UBND phường Bãi Cháy, sáng 4/6 cơ quan này nhận được thông tin có 02 cháu bé bị đuối nước ở khu đô thị Sumperia thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy.

Sau khi xác minh thông tin, được biết có một gia đình 04 người đến thuê nghỉ từ 14h, ngày 3/6 gồm cặp vợ chồng và 2 con nhỏ (một cháu 4 tuổi và một cháu 7 tuổi) trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo cho biết, do bố mẹ không để ý lúc hai cháu rơi xuống bể nước, khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, sau khi cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên cháu bé 4 tuổi đã tử vong do bị tổn thương não không phục hồi, xuất huyết phổi, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng do ngạt nước. Gia đình đã đưa cháu về Cẩm Phả.

Đối với cháu bé 7 tuổi, bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước hiện đang được điều trị lọc máu, thở máy tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trên tờ báo này, thạc sĩ Thể thao Trần Cao Khánh- Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A. (Thầy Khánh cũng là Huấn luyện viên phụ trách dự án Dạy bơi phòng tránh đuối nước của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), cho biết, đây chính là thời điểm dễ xảy ra các vụ đuối nước ờ khắp mọi nơi như đã nêu trên.

Các phụ huynh cần nhắc nhở con em mình không nên tắm sông ở khu vực nguy hiểm, khi tắm phải có người lớn canh chừng để không xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm. Đặc biệt thời điểm nước dâng cao, mùa mưa nước lũ thì dừng toàn bộ việc bơi lội, các hoạt động vui chơi dưới nước.

Song song với đó, việc trang bị kỹ năng cứu khi bị đuối nước cũng không kém phần quan trọng đối với tất cả mọi người: Phải nắm rõ cách cứu đuối khi phát hiện trường hợp gặp nạn. Bước 1: Hô hoán những người xung quanh. Bước 2: Tìm những vật xung quanh khu vực như can, xô, chậu, dây hoặc sào để tiếp cận gián tiếp cứu người đuối nước. Bước 3: Nếu biết bơi thì phải tiếp cận người đuối nước làm đúng kỹ thuật đưa người bị đuối nước lên trên cạn để làm các kiểm tra tình trạng. Trong trường hợp biết bơi thì các em cần biết kỹ năng cứu đuối như lặn xuống và tiếp cận bạn từ sau lưng, để tránh bạn hoảng ôm bám, gây nguy hiểm cho chính mình. Sau đó kéo bạn vào người mình, bơi ngửa bằng 2 chân và kéo vào bờ. Chú ý nâng cằm bạn lên cao để nạn nhân thở, đưa vào bờ để sơ cấp cứu…

Vì sao trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không tuyển thí sinh thấp bé?

Năm 2024, Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) tiếp tục đặt ra điều kiện về chiều cao đối với các thí sinh xét tuyển vào trường, trong đó, nữ cần cao từ 1m58, nam từ 1m65, thể lực và thị giác đều phải tốt. VietnamNet đưa tin.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Trường Quản trị và Kinh doanh đưa ra tiêu chuẩn này đối với thí sinh đăng ký vào tất cả các ngành của trường. Trong các năm 2021, 2022, tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng đối với ngành Quản trị và An ninh.

Thông thường, chỉ có các trường công an, quân đội mới đặt ra tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó, có yêu cầu về chiều cao đối với thí sinh. Ngoài ra, có những ngành học đặc thù ở một số trường mới đòi hỏi về chiều cao để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau này, chẳng hạn ngành Quay phim của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ngoài tiêu chuẩn về chiều cao, Trường Quản trị và Kinh doanh cũng yêu cầu thí sinh vượt qua 3 vòng, gồm Sơ tuyển (Đánh giá hồ sơ thí sinh và Đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ thông qua phỏng vấn hoặc video thí sinh gửi về) và Xét tuyển (bao gồm 6 phương thức xét tuyển).

Lý giải về việc đưa ra tiêu chí chiều cao trong xét tuyển, đại diện Trường Quản trị và Kinh doanh cho hay, mục tiêu của trường là đào tạo ra những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và tư.

“Trong quá trình thực hiện sứ mệnh này, ngoài những yếu tố về học lực và kỹ năng, thể chất, hình thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tự tin của các nhà lãnh đạo tương lai”.

Dẫu vậy, đại diện trường khẳng định, những thí sinh có năng khiếu đặc biệt vẫn sẽ được xét đặc cách để phát triển tài năng và thành công dựa trên sự xuất sắc trong học tập và các kỹ năng khác.

Hà Nội hứng hơn 7.000 lượt sấm sét: Làm thế nào để đếm tia sét?

Trong trận dông sét sáng 5/6, trung bình có hơn 7000 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Thông tin này khiến nhiều người tò mò đặt câu hỏi: làm thế nào để các chuyên gia khí tượng có thể đếm được những tia sét?

Theo ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn trả lời trên Hanoionline thì hiện nay mạng lưới của Việt Nam có 18 trạm định vị sét.



Mạng lưới định vị sét của nước ta được thiết kế để phát hiện, định vị, phân tích, hiển thị, lưu trữ và phân phối số liệu theo thời gian thực các sự kiện sét trong mây và xuống mặt đất (CG) và trong mây (IC). Mạng lưới này được kết nối với hệ thống định vị sét quốc tế.

Với mạng lưới các đầu đo hiện tại, khoảng cách mà các đầu đo có thể phát hiện được sét trong dải từ 400-600km. Như vậy, ngoài khu vực đất liền của Việt Nam, các trạm định vị sét có thể phát hiện cả sét trên biển và khu vực gần biên giới của các nước lân cận Việt Nam (khu vực có thể phát hiện dông sét - hình dưới đây).



Với một khoảng không gian theo dõi rộng như trên thì việc thống kê được 400 cú sét đánh xuống đất là trong vòng 10 phút là hoàn toàn có thể thực hiện.

Nếu thống kê cho khu vực, cần chọn khu vực (theo kinh vĩ độ) để xác định số lượng sét xảy ra tại khu vực đó trong khoảng thời gian nhất định.

Theo thống kê nhanh của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia từ 6 giờ đến 9 giờ tại khu vực Hà Nội và một phần các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên (dải mây gây ra sét trong sáng 5/6) cho thấy:

Như vậy ta thấy từ 7h đến 8 giờ ngày 5/6 (thời điểm nhiều dông sét nhất) có tới 2855 cú sét. (Chia trung bình ra 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận). Có thời điểm trong 1 giây có tới 10 cú sét được ghi nhận (lúc 8 giờ 25 phút 47 giây).

Hiện tại, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia đang vận hành hệ thống mạng lưới phát hiện, định vị, sét hiển thị website hymetnet.gov.vn. Trang web này có thể thực hiện việc theo dõi liên tục các thông tin về sét và rada thời tiết. Người dân có thể theo dõi các cảnh báo nguy cơ sét trên trang web và các vùng cảnh báo phản hồi vô tuyến mây của rada thời tiết. Người dân có thể tham khảo để có thể phòng, tránh các rủi ro do do dông sét gây ra.

Thuê xe ô tô chở con đi chơi rồi chạy lùi trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 17 triệu, tước bằng lái 6 tháng

Sáng 5/6, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã mời tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lên làm việc và lập biên bản xử phạt. Tờ Công An Nhân Dân đưa tin.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin phản án về việc tài xế ô tô BKS 51K- 352.XX đi lùi trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tiến hành xác minh, đến tối 4/6, lực lượng chức năng xác định được tài xế điều khiển ô tô 51K- 352.XX là chị N.T.H. (SN 1989). Tại cơ quan công an, chị N.T.H. cho biết, ngày 4/6 có thuê chiếc ô tô trên để đưa hai con đi chơi. Khi di chuyển đến Km 43 trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thì đã chạy quá khỏi lối vào nút giao Cẩm Mỹ - Đồng Nai nên đã điều khiển ô tô lùi lại.

Chị H. thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên cao tốc. Đội 6 sau đó đã lập biên bản xử phạt chị N.T.H. hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc với mức phạt tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng (quy định tại điểm a khoản 8 điều 5 nghị định 100, sửa đổi, bổ sung nghị định 123).

Mưa dông, lốc, sét ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận định: "Nguyên nhân gây ra mưa lớn này do ảnh hưởng của dãy áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, bị nén yếu bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc. Trong mưa này kèm theo rất nhiều dông, lốc sét và mưa đá. Trong thời gian tới mưa lớn không còn tập trung nhiều, giảm dần nhưng vẫn còn mưa rào và dông đến hết ngày 9/6".

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông đang có mưa dông cục bộ. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.