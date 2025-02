Tin sáng 7/2: 6 số điện thoại và 6 số tài khoản lừa đảo, người dân tuyệt đối cảnh giác; Chính sách mới về lương hưu có lợi, người rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

6 số điện thoại và 6 số tài khoản lừa đảo, người dân tuyệt đối cảnh giác

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng xấu mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online... Tạp chí điện tử Sao Star đưa tin.

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Nhiều người đã chủ quan mà sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 30/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ đối tượng Lê Duy Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên.

Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng.

Ảnh minh họa

Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.

Chiến nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng nên đã theo dõi các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của các shop bán hàng online, nhất là các phiên quảng cáo sản phẩm để xem phiên Livestream bán hàng trực tiếp và vào các bình luận đặt hàng tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để phục vụ lừa đảo.

Đối tượng sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465, 0903494514,…) để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm…

Sau đó, Chiến yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng, gồm:

(1)AB Bank, số: 20773365333888, chủ tk: Tạ Ngọc Danh;

(2)MSB số: 37101015551771 mang tên LO VAN TANG;

(3)VIB số: 319920412, chủ tài khoản: Phan Quốc Công;

(4)Eximbank số: 100259792, chủ tài khoản: MAI VAN LUAN;

(5)VP bank số: 5438464834, chủ tài khoản: Tran Phuc Nhi;

(6)TP Bank số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong; (7)BV Bank số: 8107041207799, chủ tài khoản: Truong Quang Hoa, (8)Bắc Á Bank số: HYPERLINK "tel:0906170042"0906170042, chủ tài khoản: Hồ Thành Tài để chiếm đoạt tiền (thực tế Chiến không giao hàng cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ).

Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngăn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Chiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 8/1/2025.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0915.50.1717) để được giải quyết để được hướng dẫn giải quyết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua hàng trực tuyến. Chỉ chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc những tài khoản không rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Đồng thời, cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới rất nguy hiểm sau Tết Nguyên đán, người dân đặc biệt chú ý

Dịp đầu năm mới 2025, các chiêu trò lừa đảo trực tuyến trở nên tinh vi và phức tạp hơn, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biển. Đời sống & Pháp luật đưa tin cảnh báo.

Lừa xem bói, giải hạn đầu năm

Dịp đầu năm mới, nhiều người với mong muốn biết trước tai ương để phòng tránh, hay tò mò về tương lai trong năm tới nên có thói quen đi xem bói, nhưng không ít trường hợp rơi vào tình trạng "tiền mất tật mang."

Theo thông tin ghi nhận, vào dịp Tết 2025 vừa qua, lợi dụng yếu tố tâm linh khi dịp đầu năm, nhiều người đi khấn bái với mong muốn năm mới bình an, phát tài, tình trạng xem bói online (trên mạng xã hội) liên tục nở rộ, các hội nhóm này có tới hàng trăm nghìn thành viên tham gia.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng không nên quá mù quáng tin vào hình thức liên quan đến tâm linh trên mạng xã hội. Chỉ nên lựa chọn và tìm đến những địa chỉ uy tín, không nên quá tin tưởng vào những hình thức biến tướng của hình thức xem tâm linh trên không gian mạng.

Người dùng cần tìm hiểu kỹ và xác minh chính xác danh tính đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên mạng xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan Công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Gọi điện mạo danh nhà mạng để chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lớn tuổi ít hiểu biết về mạng xã hội và công nghệ, các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện đe doạ kiện tụng khiến nhiều người mất trắng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cao cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo trên. Với các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của các nhà mạng, người dân cần liên hệ đường dây nóng của nhà mạng hoặc đến các phòng giao dịch để được tư vấn, giải quyết kịp thời.

Lưu ý, tuyệt đối không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Nguy cơ bị kiểm soát điện thoại từ số tài khoản ngân hàng lạ

Thời gian gần đây, các cảnh báo về phương thức kiểm soát số điện thoại từ số tài khoản ngân hàng được truyền tay rộng rãi trên mạng xã hội. Chiêu trò mới này đang được nhận định là rất nguy hiểm.

Theo đó, bằng cách thử đăng nhập trên website của ngân hàng và nhập sai nhiều lần, các đối tượng sẽ khiến tài khoản của nạn nhân bị khóa. Khi đó, chúng sẽ giả danh người của ngân hàng gọi điện đến, dụ người dùng vào đường dẫn nhằm tải ứng dụng giả mạo.

Khi bị khóa tài khoản, người dùng ít kinh nghiệm sẽ dễ hoảng loạn và tin theo lời kẻ gian. Họ có thể cung cấp cho nhóm lừa đảo một số thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, hoặc bị dụ cài phần mềm độc hại. Những mã độc này sau khi thâm nhập vào máy có thể yêu cầu cấp quyền truy cập sâu vào thiết bị, từ đó kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị và thực hiện nhiều hành động, như đánh cắp dữ liệu, theo dõi thiết bị và người dùng từ xa, chiếm thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP, thậm chí có thể chuyển tiền bằng khuôn mặt sinh trắc học trên điện thoại của nạn nhân.

Có thể thấy, đây là một chiêu trò rất tinh vi và chuyên nghiệp, việc số tài khoản và số điện thoại thường được nhiều người công khai, có thể dùng chung hai số hoặc email để đăng nhập. Ngoài ra, thông tin này cũng được rao bán trên chợ đen dữ liệu và có nhiều cách để thu thập.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dùng cần lưu ý, khi gặp vấn đề về tài khoản ngân hàng, nên ra quầy thực hiện trực tiếp hoặc chủ động liên hệ qua kênh chăm sóc khách hàng chính thức của ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP dưới mọi hình thức. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Chính sách mới về lương hưu có lợi, người rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Thống kê trong 6 tháng qua cho thấy, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm 17.000 người so với thời điểm tháng 12/2023. Đây là tín hiệu rất đáng mừng khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được thông qua với nhiều chính sách nổi trội. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Thông tin về những chính sách nổi trội của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, nếu như những năm trước có tình trạng người lao động xếp hàng chờ từ 4 giờ sáng để rút bảo hiểm xã hội một lần thì năm 2024 đã giảm đáng kể.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH trong 6 tháng vừa qua cho thấy, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm 17.000 người so với thời điểm tháng 12/2023.

“Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Mặc dù ngày 1/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới chính thức có hiệu lực, nhưng từ khi Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua, qua các phương tiện thông tin truyền thông, người lao động đã nắm được những chính sách mới khuyến khích người lao động ở lại hệ thống, do đó, người lao động quyết định sẽ ở lại hệ thống để có cơ hội hưởng lương hưu, thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Điều này cho thấy Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã cơ bản đi vào cuộc sống và tạo sự yên tâm, gắn bó với hệ thống an sinh của người lao động.” ông Phạm Trường Giang nhận định.

Thông tin về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, ông Giang cho biết: Luật Bảo hiểm xã hội 2024 gồm 11 Chương, 141 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, với nhiều thay đổi lớn và bổ sung nhiều quyền lợi cho người tham gia.

Điểm nổi bật của Luật là gia tăng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bằng việc bổ sung quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn việc lập hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bổ sung các biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm tăng cường tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội...

Trích xuất camera để kiểm tra nguồn gốc hàng tấn bánh kẹo tại bãi rác huyện Hoài Đức

Chính quyền xã La Phù (huyện Hoài Đức) cho biết đang triển khai máy xúc dọn dẹp và thuê đơn vị có đủ điều kiện để chuyển số bánh kẹo, rác thải tại đường Đồng Tiến lên bãi rác Xuân Sơn và Nam Sơn (TP Hà Nội). Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Liên quan đến hàng tấn bánh kẹo , đồ uống còn nguyên hộp bị bỏ đi tại bãi rác đường Đồng Tiến, xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), ngày 6/2, ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cùng với đó, trong sáng 6/2 địa phương cho hai máy xúc dọn dẹp hiện trường và thuê một đơn vị có đủ điều kiện để chuyển số lượng rác thải này đưa lên bãi rác của thành phố là bãi Xuân Sơn và Nam Sơn.

Theo dự kiến, công tác dọn dẹp rác thải gồm bánh kẹo, thực thẩm... tập kết trên đường Đồng Tiến sẽ thực hiện xong trong tuần này.

Hàng tấn bánh kẹo còn nguyên gói bị bỏ đi tại bãi rác xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Về nguồn gốc hàng hóa, lãnh đạo xã La Phù cho biết Công an xã đang phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. "UBND xã đã giao Công an xã trích xuất camera an ninh. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể", ông Giang cho hay.

Lãnh đạo xã La Phù thông tin thêm, địa bàn xã là điểm trung chuyển hàng hóa nên việc tập kết bánh kẹo, thực phẩm tại đây có thể là nguồn từ bên ngoài vào hoặc nguồn bên trong ra. S ản phẩm ở bãi rác thì phải coi đó là chất thải chứ không phải hàng hóa. Đây không phải là chất thải nguy hại nên quy trình xử lý diễn ra bình thường.

Trong khi đó lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết, huyện đã yêu cầu lực lượng chức năng gồm Công an huyện, Đội Quản lý thị trường... kiểm tra, xác minh, làm rõ đối tượng cũng như nguồn gốc số bánh kẹo đổ tại bãi rác trên địa bàn xã La Phù.

CSGT hút xăng xe tuần tra hỗ trợ cô giáo đi 250km về quê giữa đêm

Ngày 6/2, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã giúp đỡ một cô giáo mầm non bị hết xăng dọc đường, tạo điều kiện để cô tiếp tục hành trình. Thông tin trên VietnamNet.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ cô giáo Thúy khi hết xăng dọc đường. Ảnh: A.Tuấn

Khoảng 2h cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại Km52+300 trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn), tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2 phát hiện một người phụ nữ đứng một mình bên cạnh chiếc xe máy. Tổ công tác đã tiến lại hỏi thăm.

Người phụ nữ cho biết tên là Thúy (SN 1988, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cô Thúy là giáo viên Trường Mầm non xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Do không có xe khách, cô Thúy tự lái xe máy vượt quãng đường gần 250km về quê để tham dự đám cưới em gái. Khi đến vị trí trên thì xe máy hết xăng. Do thời điểm vắng người qua lại nên cô Thúy đành đứng bên đường chờ trời sáng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

CSGT hút xăng từ xe tuần tra nạp vào xe máy của cô giáo. Ảnh: A.Tuấn

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe máy của cô Thúy hết xăng. Lúc này các cây xăng chưa mở cửa nên cán bộ CSGT đã dùng vòi hút xăng từ xe tuần tra nạp vào bình xăng cho cô Thúy, giúp cô giáo tiếp tục hành trình về quê.

Sau khi được giúp đỡ, cô Thúy xúc động và đăng tải nội dung cảm ơn các cán bộ CSGT lên trang Facebook cá nhân của mình.

Dự báo thời tiết 10 ngày: Đón không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ rét đậm rét hại 4 ngày

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài từ chiều 7/2 đến ngày 10/2. Thông tin trên VTC News.

Khoảng gần sáng và sáng 7/2, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Bắc Bộ từ chiều 7/2 chuyển rét đậm, rét hại. Từ đêm cùng ngày, Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi 5-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 2°C, Bắc Trung Bộ 11-14°C, Quảng Bình đến Huế 14-16°C.

Thủ đô Hà Nội cũng chuyển rét đậm, có nơi rét hại từ chiều 7/2 với nhiệt độ thấp nhất dao động 10-12°C.

Miền Bắc sắp rét đậm rét hại diện rộng, khả năng xảy ra mưa tuyết. (Ảnh minh hoạ: Sơn Bách)

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 10/2.

Tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 6/2 đến sáng 8/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rải rác. Từ 7-9/2, Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Vùng núi cao Bắc Bộ có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo thời tiết cả nước từ đêm 7/2 đến ngày 15/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ mưa rải rác trong đêm 7 và sáng 8/2, sau mưa vài nơi. Khoảng 11/2, khu vực này mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, ngày 9-12/2 trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trong trung bình ngày ở thời kỳ này trong ngưỡng rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại;từ chiều 7-10/2 trời rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ đêm 7/2 đến ngày 9/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Ngày 11-14/2, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 7/2 đến ngày 10/2 Bắc Trung Bộ rét đậm, Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm. Sau đó, các địa phương này phổ biến rét về đêm và sáng, trong đó, Bắc Trung Bộ ngày 11-12/2 trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa vài nơi, ngày nắng, từ 11-15/2 mưa rào rải rác và có nơi có dông.