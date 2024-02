Tin sáng 7/2: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, rét hại trước Tết; Cảnh giác chiêu lừa đang hoành hành dịp cận Tết

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, rét hại trước Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm mạnh, miền Bắc rét đậm, rét hại trước Tết

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 7/2 (28 tháng Chạp), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 7/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 8/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ ngày 8/2, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 15-17 độ C.

Rét đậm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9-2. Rét đậm có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Từ ngày 9/2, khu vực Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 7/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh giác chiêu lừa “Click vào đây để nhận lì xì” đang hoành hành trên không gian mạng dịp cận Tết

Các hình thức chúc Tết, lì xì điện tử ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang cạn kề. Tuy nhiên bên cạnh sự tiện lợi thì tính năng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để giăng bẫy người dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin trên Phụ nữ Số cho hay.

Mới đây, Meta – tập đoàn công nghệ đang quản lý 2 nền tảng mạng xã hội có đông đảo người dùng nhất là Facebook và Instagram – tại Việt Nam đã cảnh báo đến người dùng một số chiêu trò lừa đảo trực tuyến phổ biến dịp Tết. Trong đó có hình thức "nhận lì xì" điện tử.

Đối với lì xì điện tử, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức mừng tuổi này để giả mạo người quen của nạn nhân và gửi những chiếc lì xì điện tử ảo qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin.

Nếu người dùng nhấp vào các liên kết, họ có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu trò này, người dùng nên xác thực danh tính của người gửi trước khi nhận những phong bao lì xì này.

Bên cạnh đó, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, trong những ngày đầu năm gần đây lại xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin thông báo nhận tiền lì xì đầu năm của ngân hàng nhưng thực chất là các tin nhắn giả mạo, lừa đảo.

Trong nội dung các tin nhắn có kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo (có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng). Nhiều người cả tin muốn nhận quà “lì xì” nên đã nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn.

Lúc này, hệ thống sẽ tự động hiển thị trang web giả mạo, có giao diện, logo tương tự của ngân hàng và yêu cầu điền các thông tin như số điện thoại, mật khẩu. Khi nhập các thông tin, các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản ngân hàng của người dân.

Người dân cần thận trọng trước những tin nhắn lừa đảo mạo danh ngân hàng thông báo "tặng quà lì xì đầu năm".

Theo Meta, sự gia tăng trong hoạt động mua sắm và trao đổi dịp Tết thông qua các nền tảng số cũng tạo cơ hội cho những chiêu thức lừa đảo trực tuyến diễn ra nhiều hơn.

Một hình thức lừa đảo khác cũng nở rộ là lợi dụng lúc người tiêu dùng có ít thời gian để sắm Tết, đặt tiệc tất niên để quảng cáo các các chương trình "Ưu đã thực phẩm" nhưng thực chất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để không mắc bẫy lừa đảo khi sắm Tết, hãy cảnh giác với 3 dấu hiệu sau:

- Lỗi chính tả: Nội dung quảng cáo mắc lỗi chính tả hoặc sử dụng cách viết lạ để tránh kiểm duyệt.

- Thương hiệu giả: Quảng cáo giả mạo thương hiệu nổi tiếng hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ từ một thương hiệu không có thật.

- Ưu đãi quá lớn: Quảng cáo đưa ra ưu đãi lớn đến mức khó tin.

Để phòng tránh lừa đảo trực tuyến dịp Tết, Meta khuyến cáo người dùng thiết lập xác thực 2 yếu tố để bảo vệ cho tài khoản trực tuyến, giảm nguy cơ truy cập tài khoản trái phép.

Người dùng cần xác thực trước khi gửi tiền hoặc thông tin cá nhân trên các nền tảng số.

Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Theo kế hoạch tổ chức "Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024" của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, các chuyến xe khởi hành lúc 7h ngày 7/2 (ngày 28 tháng Chạp) tại nhà điều hành khu công nghiệp Thăng Long. Tờ VnExpress cho hay.

Những người được hỗ trợ đi lại là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn, lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết năm 2022. Ảnh:

Sau Tết, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức các chuyến xe đón trên 200 công nhân ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc. Xe đón công nhân từ 7h mùng 5 Tết với các hành trình: Bỉm Sơn - Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung - Hà Nội (đón tại UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa); Hoằng Hóa - Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, Thanh Hóa); Đông Vệ - Hà Nội (đón tại Bến xe Đông Vệ, phường Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An - Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao, TP Vinh).

Ngoài ra, công nhân khó khăn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ vé xe bằng tiền với các mức: 500.000 đồng/người với trường hợp quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300.000 đồng/người nếu quê Thanh Hóa, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn.

Tết Giáp Thìn là Tết thứ 16 Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa người lao động khó khăn về quê.

Phấn khởi khi nhận được quà của lực lượng CSGT

Ngày 6/2, hơn 20 hội viên của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ và tặng quà nhân dân trên đường về quê ăn Tết.



Đang chạy xe máy chở con nhỏ và vợ về tỉnh Ninh Bình, khi đến chốt CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Nam Định, anh Hà Thành Tín (39 tuổi, công nhân may) được cán bộ CSGT ra hiệu dừng xe, mời vào chốt.

"Lúc đầu tôi rất lo lắng, không biết mình phạm lỗi gì mà bị vẫy vào, nhưng khi dừng lại được cán bộ hỏi han sức khỏe, quê quán rồi mời nhận quà Tết. Các cán bộ niềm nở, ân cần hỏi han, dặn dò chạy xe cẩn thận... khiến tôi rất vui, quãng đường về quê gần trăm cây số như ngắn lại", anh Tín chia sẻ.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã trao gần 200 suất quà, gồm nước lọc đóng chai, bánh và mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân về quê đón Tết





Trung tá Phạm Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cho biết, những ngày cận Tết, lượng người dân đi làm ăn xa trở về quê rất đông.

Lực lượng CSGT Nam Định đã phát gần 200 suất quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Nam Định. Các phần quà do cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh tự đóng góp với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Nhiều người phấn khởi khi nhận được quà của lực lượng CSGT

Những tấm thiệp chúc xuân kèm thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn, phản ánh thông tin liên quan tới vấn đề trật tự an toàn giao thông cũng được cấp phát cho rất nhiều người dân trên hành trình về quê ăn tết. Hình ảnh và thông tin trên VietnamNet.

Đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm ra đầu thú, được về đón Tết cùng gia đình

Sau hơn 20 năm lẩn trốn, đối tượng Đỗ Thị Phương vừa ra công an đầu thú. Các con của Phương trả hết những khoản tiền mẹ vay nợ trước kia nên công an cho đối tượng tại ngoại trong dịp Tết này. Thông tin trên Dân Trí

Chiều 6/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, năm 2003, bà Đỗ Thị Phương bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định truy nã.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, công an phát hiện Đỗ Thị Phương xuất hiện tại Hà Nội nên tuyên truyền cho người thân của Phương vận động đối tượng ra đầu thú.

Được sự phân tích, động viên của lực lượng công an, ngày 30/1 vừa qua, Phương đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phương khai đã bỏ trốn vào các tỉnh phía nam, lang thang khắp nơi tìm việc làm theo giờ, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố để tránh truy tìm của công an.

Đầu năm 2024, Phương nhớ quê và nghĩ rằng thời gian đã lâu nên công an không còn truy tìm nữa nên trở về Hà Nội. Không ngờ, chỉ vài hôm sau, đối tượng này nhận được thông tin từ người thân thông báo Công an huyện Vĩnh Tường đã biết chuyện và đang vận động đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

"Được tin mẹ trở về, những người con của Phương vô cùng xúc động", Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin. Cách đây 20 năm, khi mẹ bỏ trốn, những đứa trẻ vẫn còn thơ dại, nay đều đã trưởng thành.

Các con của đối tượng Đỗ Thị Phương đã trả hết những khoản tiền mẹ vay nợ trước kia. Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường làm thủ tục cho Phương tại ngoại để trở về sum vầy cùng người thân trong dịp Tết này.