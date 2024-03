Tin sáng 8/3: Kế toán nhận cuộc gọi từ 'nhân viên thuế', 10 phút sau tài khoản ngân hàng của công ty bị rút sạch; ĐH Quốc gia cảnh báo chiêu trò mời chào đăng ký hộ ca thi Đánh giá năng lực

Hà Nội: Kế toán nhận cuộc gọi từ "nhân viên thuế", 10 phút sau tài khoản ngân hàng của công ty bị rút sạch

Thông tin trên Phụ nữ Số cho biết, mới đây Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.N. (SN 1983), là kế toán của Công ty TNHH xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ trình báo về việc vào ngày 4/3 vừa qua anh đã bị lừa đảo mất số tiền trên 835 triệu đồng.

Anh N. cho biết, vào thời gian trên đã nhận được điện thoại của một người xưng là nhân viên Chi cục thuế quận Tây Hồ, yêu cầu kết bạn Zalo để thông báo về việc hoàn thuế cho công ty và đề nghị bị hại truy cập vào 1 đường link lạ trên phần mềm điện thoại di động của mình để được hỗ trợ về thuế.

Tưởng đó là cán bộ cơ quan Nhà nước thật, anh N. làm theo và chỉ sau đó 10 phút số tiền của công ty do bị hại quản lý đã bị rút hết khỏi tài khoản ngân hàng.

Thực chất thủ đoạn lừa đảo này không hề mới và đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều lần tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp người dân sập bẫy.

Cũng trên địa bàn thành phố, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn phổ biến như: Mạo danh cơ quan công an, cán bộ phường, lừa đảo tuyển cộng tác viên,...

Như mới đây, bà T. (SN 1965), trú tại quận Tây Hồ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng nói bà T có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó, bà T nhìn thấy một người mặc trang phục Công an nhân dân trong video call yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Do tin tưởng, bà T đã chuyển 1,4 tỷ đồng cho đối tượng, sau khi biết bị lừa nên đã Công an quận Tây Hồ trình báo.

Bên cạnh đó, Công an thành phố mới đây cũng đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới thông qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Theo đó, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, số lượng người dùng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã có sự tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm vào những người dùng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Các đối tượng sẽ tìm “con mồi” qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được nhiều người sử dụng như Tinder, EzMatch, Litmatch, Hullo,... Sau khi kết bạn và mức độ tin tưởng đã được tăng lên, các đối tượng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính, khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn.

Khi “con mồi” chấp nhận chi tiền cho các “khoản đầu tư”, số tiền lãi được hoàn lại theo đúng lời hứa để tăng độ tin tưởng. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư lớn, các đối tượng sẽ lấy hết số tiền đó và lấy lý do: “nâng cấp gói VIP”, “hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư”, “gỡ bỏ chế độ an toàn”,… để tiếp tục chiếm đoạt số tiền của nạn nhân cho đến khi “con mồi” phát hiện bị lừa.

Trước tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn ra phức tạp, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, không bấm vào bất kể đường link lạ quảng cáo, hiện trên mạng Facebook, Zalo… "lạ" nào được gửi đến khi những thông tin của người đó đưa ra chưa được kiểm chứng, đề phòng bị lừa đảo, phát tán mã độc vào thiết bị điện thoại di động. Đáng chú ý, không để mã OTP, mã truy cập vào tài khoản ngân hàng, mật khẩu điện thoại hay các loại mật khẩu khác trên máy điện thoại di động, vì khi đã bấm vào link lạ, đồng nghĩa với việc virut mã độc do đối tượng gửi đính kèm đường link đó đã vào được máy điện thoại di động của bạn, lúc đó điện thoại của bạn sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Các đối tượng lừa đảo sẽ vào phần ảnh, ghi chú để tìm mật mã này, đọc các tin nhắn và các thông tin khác có trên máy điện thoại, từ đó mở được tài khoản ngân hàng và rút hết tiền của bạn chuyển sang tài khoản khác.

ĐH Quốc gia cảnh báo chiêu trò mời chào đăng ký hộ ca thi Đánh giá năng lực

Trung tâm Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội, cảnh báo, một số thí sinh nhờ hoặc thuê người đăng ký hộ nên đã bị hủy ca thi. Thông tin trên VietnamNet.

Trung tâm Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết, thời gian qua, nhận được một số thắc mắc của thí sinh về việc hủy ca thi sau khi đã nộp lệ phí, mặc dù bản thân không thực hiện.

Qua rà soát, Trung tâm Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội, nhận thấy một số tài khoản thi đã nhờ bạn bè, người khác đăng ký hộ ca thi trên cùng một địa chỉ IP và truy cập nhiều lần. Người được nhờ đăng ký đã tiến hành hủy ca thi (do nhầm lẫn hoặc cố ý) của thí sinh. Việc này khiến cho ca thi của thí sinh bị hủy và không thể khôi phục lại.

Theo cảnh báo của Trung tâm Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh tuyệt đối không nên nhờ người khác lập tài khoản hay đăng ký ca thi giúp. Bởi cũng qua rà soát, đến thời điểm đăng ký ca thi, trên mạng xã hội thường xuất hiện những lời mời chào đăng ký ca thi giúp thí sinh.

Việc người lạ (hay cả người quen) đăng ký ca thi có thể nguy hiểm khi các thông tin cá nhân của thí sinh (như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ,...) sẽ bị đối tượng lạ lấy cắp phục vụ các mục đích xấu mà thí sinh sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, đối tượng đăng ký cũng có thể hủy ca thi của thí sinh (sau khi đã nộp lệ phí) thí sinh không hề hay biết.

Theo Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, để tiến hành hủy ca thi, người đăng nhập phải xác nhận mật khẩu 2 lần: Lần 1 nhập mật khẩu và chờ 15 giây, lần thứ 2 nhập lại mật khẩu và chờ 45 giây mới có thể xác nhận hủy ca thi.

Để bảo mật thông tin cá nhân và tránh việc người khác đăng nhập thay đổi hồ sơ, đăng ký hoặc hủy ca thi, thí sinh cần phải đổi ngay mật khẩu của tài khoản thi Đánh giá năng lực nếu đã từng tiết lộ cho người khác trong thời gian qua.

Giả danh lãnh đạo Công an tỉnh gọi cho cán bộ để vận động tài trợ, lừa đảo

Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo tình trạng giả danh các thành viên Ban Giám đốc Công an tỉnh gọi điện thoại cho lãnh đạo, cán bộ để kêu gọi vận động, tài trợ và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tờ Dân Trí cho hay.

Ngày 5/3, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo về việc “ Giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để tiến hành các hoạt động lừa đảo ”.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ giả danh các thành viên trong Ban Giám đốc Công an tỉnh để gọi điện thoại cho lãnh đạo, cán bộ một số cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, kêu gọi vận động, tài trợ và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,… làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân các lãnh đạo và lực lượng công an nhân dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng giả danh các lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo quý cơ quan, ban, ngành địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác với các cuộc gọi giả danh, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu của đối tượng”, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cung cấp số điện thoại của Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh là: 0903.003.038; các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Phan Ngọc Tính: 0916.339.216; Đại tá Trần Quốc Phục: 0912.357.565; Đại tá Huỳnh Thanh Mộng: 0913.961.545 và Đại tá Trà Quang Thanh: 0944.888.835.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương và nhân dân khi phát hiện các đối tượng mạo danh thì thông báo về Công an tỉnh qua Phòng Tham mưu, số điện thoại: 02703.823.328 để xử lý.

Tặng bằng khen 3 cá nhân cứu 6 học sinh khuyết tật đuối nước

Ngày 7/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký quyết định khen thưởng 3 cá nhân có thành tích cứu người bị đuối nước tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Tờ Tiền Phong đưa thông tin.

Cụ thể, Đại úy Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng Công an thị trấn Cát Tiến, và 2 công dân là ông Nguyễn Hữu Lập và Nguyễn Hữu Thi (cùng trú ở khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát), đã có thành tích đột xuất, kịp thời cứu người bị đuối nước xảy ra ngày 25/2, tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến.

Khu vực biển Trung Lương (Ảnh: Doãn Công)

Trước đó khoảng 14h30 ngày 25/2, nhóm trẻ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đã đến bãi biển Trung Lương chơi, tắm biển. Nhóm học sinh này có nhiều em tuổi khá lớn, tất cả đều bị khuyết tật ngôn ngữ.

Trong lúc xuống bãi biển chơi, có 6 học sinh ra tắm và không may bị sóng biển cuốn ra xa.

Rất may nhiều ngư dân đã phát hiện, hô hoán nhau và báo cho các lực lượng biên phòng, công an đến hỗ trợ cứu vớt kịp thời.

Hai cảnh sát giao thông hiến máu cứu bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 7/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, 2 cán bộ của đơn vị đã tham gia hiến máu, kịp thời cứu một bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.



Sáng cùng ngày, một trang Facebook kêu gọi hiến máu cứu bệnh nhi Lô Thị Tú Lam (trú xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An). Bệnh nhân nhi bị mắc bệnh lý về máu, cần hiến máu gấp.

Hai cán bộ CSGT kịp thời hiến máu cứu bệnh nhi (Ảnh: Anh Tuấn).

Cháu bé có nhóm máu B., bố bỏ đi từ khi mới chào đời, mẹ bị tai biến nằm một chỗ, đang được bà ngoại chăm sóc tại Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Trần Anh Tuấn và Thượng úy Phạm Huy Tưởng (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) báo cáo xin phép chỉ huy và có mặt tại trung tâm hiến máu cho cháu Lam.

Nhờ được hiến máu kịp thời, cháu Lam đã qua cơn hiểm nghèo.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, 2 cán bộ cảnh sát giao thông đã hỗ trợ thêm một phần chi phí giúp 2 bà cháu. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An nhận giúp đỡ, hỗ trợ cháu trong những lần đi truyền máu, điều trị tiếp theo. Tờ VietnamNet thông tin.