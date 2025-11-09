Tin sáng 9/11: Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân; Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, phòng chống tệ nạn và bạo lực gia đình. Trong đó, mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân (CCCD) được điều chỉnh tăng mạnh so với Nghị định 144/2021/NĐ-CP hiện hành. Doanh nghiệp & Tiếp thị đưa tin. Cụ thể:





Việc tăng nặng mức xử phạt trong Nghị định 282/2025 không chỉ nhằm ngăn ngừa vi phạm hành chính, mà còn hướng tới bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu định danh công dân trong thời kỳ số hóa, khi thẻ căn cước điện tử và mã định danh cá nhân trở thành công cụ xác thực pháp lý quan trọng nhất của mỗi người dân.

Các chuyên gia nhận định, quy định mới sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và gian lận định danh.

Tìm thân nhân người phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Hôm 8/11, UBND phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh) phát đi thông báo tìm thân nhân của nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 10/8/2025, UBND phường Móng Cái 2 phát hiện một người phụ nữ có họ tên tự khai là Nguyễn Thị Quyết. Đặc điểm nhận dạng: khoảng 30 tuổi, cao 1m50, nặng 40 kg, da nâu, tóc ngắn đang nằm trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, khu phố 3, phường Móng Cái 2.

Nhận thấy người phụ nữ có tình trạng suy kiệt, sức khỏe yếu, có chuyển biến xấu cần nằm viện điều trị, UBND phường đã kịp thời thông tin để Trung tâm Y tế TP Móng Cái (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái) tiếp nhận, đưa người phụ nữ vào viện theo dõi, điều trị.

Tìm thân nhân người phụ nữ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái.

Do bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không nhớ được thông tin cá nhân, thân nhân, địa chỉ nơi ở (chỉ trình bày bản thân tên Nguyễn Thị Quyết) nên sau khi nhập viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái đã ra thông báo tìm thân nhân bệnh nhân. Cùng với đó, Công an phường Móng Cái 2 cũng thông báo truy tìm người thân của người phụ nữ nói trên để phối hợp theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên, đến nay chưa có thân nhân hoặc người quen đến nhận diện hoặc cung cấp thông tin liên quan. Sau thời gian điều trị, đến 3h ngày 8/11, người phụ nữ nói trên đã tử vong tại bệnh viện do bị suy kiệt cơ thể, u lớn vùng sinh dục.

Để kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan, UBND phường Móng Cái 2 đề nghị ai là thân nhân hoặc biết tung tích của người phụ nữ trên liên hệ với UBND phường Móng Cái 2 (SĐT 039.768.2222), hoặc SĐT 0886.358.911 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái.

Nếu sau thời gian 48h, kể từ thời điểm người phụ nữ tử vong không có ai đến nhận diện, hoặc cung cấp thêm các thông tin liên quan, UBND phường sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái và các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục mai táng theo quy định của pháp luật

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung (nguyên cán bộ Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng) cho biết, mọi năm, khoảng thời gian này là đỉnh điểm của hanh khô khiến nhiều người mặt mũi nứt nẻ; nhưng hai ngày gần đây, rất nhiều gia đình tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc phải dùng đến máy hút ẩm do độ ẩm ngoài trời xấp xỉ 94%, nền nhiệt độ đạt khoảng 23 độ C.

Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc xuất hiện nồm ẩm bất thường.

Theo ông Đặng Trần Trung, thông thường thời tiết nồm ẩm chỉ xuất hiện vào cuối đông - đầu xuân (tháng 2-3) khi gió ẩm từ biển Đông thổi vào gặp nền nhiệt lạnh còn sót lại.

Tuy nhiên, năm nay sự chuyển mùa bị lệch pha khi khối không khí lạnh từ phương Bắc xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Trong khi đó, khối khí nóng ẩm từ biển Đông và Nam Trung Bộ lại hoạt động mạnh bất thường, đẩy ẩm ngược lên miền Bắc. Hai khối khí gặp nhau trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ tạo nên một lớp nghịch nhiệt thấp, khiến hơi nước không thoát lên cao được; độ ẩm bão hòa, sinh ra cảm giác ẩm thấp, dính nhớp.

Ngoài ra, ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu sau bão và rãnh gió tây khi các xoáy thấp và bão nhiệt đới liên tiếp xuất hiện ở biển Đông thời gian qua khiến trường gió khu vực Bắc Bộ bị xáo trộn.

Hiện tại, rãnh gió tây ở tầng cao vẫn tồn tại, trong khi tầng thấp lại chịu tác động của gió đông ẩm từ biển, tạo thế “kẹp ẩm”: Tầng trên mây dày, tầng dưới ẩm nặng, không khí bí, ẩm, ít nắng, nhiệt độ cao hơn trung bình.

Chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung nêu một yếu tố khác gây nồm ẩm bất thường là ở Hà Nội, mặt đất và các công trình bê tông hấp thụ nhiệt ban ngày, tỏa nhiệt vào ban đêm khiến nhiệt độ không khí không giảm đủ thấp để làm khô bề mặt. Khi gặp gió đông ẩm, khối không khí ấm này càng khó bốc hơi nước, tạo cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt dù không mưa.

Truy nã chủ hụi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Kim Thị Thảo (SN 1968, trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, Thảo đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 3/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kim Thị Thảo.

Quyết định truy nã Kim Thị Thảo

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (SĐT: 0378728888), cơ quan Công an nơi gần để giải quyết theo quy định pháp luật.

Khách bay hạng thương gia bỏng nặng vì pin dự phòng phát nổ

Một sự cố xảy ra tại sân bay Melbourne, Úc khi pin sạc dự phòng của một hành khách bất ngờ phát nổ, bốc cháy trong phòng chờ hạng thương gia của hãng Qantas. Người này bị bỏng nghiêm trọng và buộc toàn bộ khu vực phải sơ tán khẩn cấp. Tiền Phong đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/11 (giờ địa phương). Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi, đang ngồi chờ chuyến bay trong phòng chờ thì thiết bị sử dụng pin lithium bất ngờ phát nổ trong túi quần, khiến áo khoác của ông bốc cháy. Nhân viên sân bay lập tức ứng cứu, đưa hành khách vào phòng tắm khẩn cấp và sơ tán khoảng 150 người khỏi khu vực. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở chân và các ngón tay.

Nhà sản xuất phim Leanne Tonkes có mặt tại hiện trường, chia sẻ hình ảnh thiết bị cháy đen nằm trên sàn. Ảnh: Instagram/@leannetonkes

Sự cố cho thấy lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium - loại pin phổ biến trong các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính xách tay, thuốc lá điện tử và sạc dự phòng. Khi xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc va đập mạnh, pin lithium có thể đoản mạch, sinh nhiệt, phát khói hoặc bốc cháy.

Các chuyên gia hàng không cảnh báo rằng khi hành khách ngày càng mang theo nhiều thiết bị điện tử cá nhân, việc kiểm soát và quản lý pin lithium trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn bay.