Tin sáng 9/2: Lưu thông qua trạm thu phí dịp Tết Bính Ngọ nhớ điều này để tránh mất tiền oan; Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống

Lưu thông qua trạm thu phí dịp Tết Bính Ngọ: Những quy định chủ xe cần lưu ý để tránh bị xử phạt

Vi phạm quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ tại các trạm thu phí không dừng, chủ xe có thể bị phạt đến 10 triệu đồng (ảnh minh hoạ).

Dẫn chiếu theo Nghị định 336/2025, các hành vi tác động tiêu cực đến tính chính xác và minh bạch của hệ thống thu phí sẽ bị xử lý nặng. VTV đưa tin. Cụ thể, khung hình phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và từ 6 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức sẽ được áp dụng cho những vi phạm mang tính cố ý như: tự ý chuyển đổi thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác nhằm gian lận mức phí; các hành vi phá hủy, làm giả, hoặc can thiệp trái phép vào dữ liệu bên trong thẻ. Đặc biệt, việc mở hoặc duy trì tài khoản giao thông dưới hình thức mạo danh, nặc danh cũng nằm trong nhóm hành vi bị cấm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, một lỗi vi phạm phổ biến mà nhiều tài xế thường mắc phải do chủ quan là điều khiển xe không đủ điều kiện đi vào làn đường dành riêng cho thu phí tự động. Theo Nghị định 168/2024, mức phạt cho hành vi này dao động từ 2 đến 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản giao thông không đủ số dư để thực hiện giao dịch nhưng vẫn lưu thông vào làn đường ưu tiên, người điều khiển xe sẽ ngay lập tức đối mặt với biên bản xử phạt từ lực lượng chức năng.

Để đảm bảo quyền lợi, trước khi khởi hành, chủ xe cần tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, thay vì đợi đến sát ngày khởi hành, chủ xe nên kiểm tra thiết bị thẻ đầu cuối trước ít nhất 3 đến 5 ngày để kịp thời xử lý các lỗi vật lý như bong tróc hoặc hỏng chip do thời tiết.

Việc nạp tiền vào tài khoản giao thông cũng nên được thực hiện qua các ứng dụng ngân hàng điện tử uy tín để đảm bảo tiền được chuyển vào hệ thống ngay lập tức. Đồng thời, khi lưu thông qua trạm, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo biển báo để hệ thống cảm biến có thể nhận diện thẻ một cách chính xác nhất, tránh tình trạng lỗi đọc thẻ dẫn đến phải dừng xe đột ngột, gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống

Tại điểm e, khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định như sau: Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi: Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Như vậy, hành vi không gạt chân chống xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi đang chạy là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt theo pháp luật. VTC News đưa tin.

Nếu hành vi không gạt chân chống xe máy mà gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị xử phạt 10-14 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. (Ảnh minh họa).

Căn cứ tại điểm a khoản 9 Điều 7, điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì mức phạt lỗi không gạt chân chống xe máy khi đang chạy như sau:

- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn giao thông.

Quy định mới về cấp sổ đỏ, đăng ký đất đai từ ngày 31/1 vừa qua, người dân cập nhật ngay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 31/01/2026, nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội. Nghị định này tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng Luật Đất đai 2024, đặc biệt liên quan đến đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Những lưu ý quan trọng khi mua hàng online, gửi chuyển phát nhanh dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm trực tuyến và gửi hàng tăng mạnh khiến nhiều bưu cục trên địa bàn TPHCM rơi vào tình trạng quá tải, thời gian giao nhận kéo dài so với ngày thường. Thông tin trên Người Lao Động.

Một bưu cục của Viettel Post chất đầy hàng hóa chờ giao.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Viettel Post cho biết trong giai đoạn từ ngày 9/2 đến 20/2, đơn vị tạm ngừng tiếp nhận một số loại hàng hóa như thực phẩm, đồ ăn dễ hư hỏng (hoa quả, giò chả, bánh chưng…), cùng các mặt hàng đặc thù có chiều dài trên 1,5m hoặc trọng lượng trên 150kg. Viettel Post nghỉ Tết 6 ngày, từ 15/2 đến hết 20/2 và hoạt động trở lại từ ngày 21/2.

J&T Express cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao – nhận từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2 và hoạt động trở lại từ ngày 21/2.

Các doanh nghiệp vận chuyển khuyến nghị người dân chủ động gửi hàng sớm, đặc biệt với đơn liên tỉnh; đóng gói đúng quy chuẩn, cung cấp đầy đủ thông tin người gửi – người nhận và theo dõi sát lịch nghỉ Tết của các đơn vị.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo đơn vị vận chuyển, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay thực hiện thanh toán qua các đường link không chính thống.

Không khí lạnh suy yếu vào ngày ông Công ông Táo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 10/2 (tức 23 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các khu vực có xu hướng tăng dần; khoảng từ 11-13/2 (tức 24-26 tháng Chạp), sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Miền Bắc đón thời tiết đẹp những ngày Tết Nguyên đán 2026.

Đợt không khí lạnh này không làm nhiệt độ giảm sâu, song miền Bắc nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trước khi hửng nắng trở lại vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiệt độ cao nhất trong thời kỳ này phổ biến 20-23 độ, thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 12/2 đến ngày 17/2 (26 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu vì thế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 23-25 độ, thấp nhất 16-19 độ. Giai đoạn ngày 18-22/2, (mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.