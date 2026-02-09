Tin sáng 9/2: Lưu thông qua trạm thu phí dịp Tết Bính Ngọ nhớ điều này để tránh mất tiền oan; Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống
GĐXH - Nắm rõ mức phạt đến 10 triệu đồng đối với chủ xe và 100 triệu đồng với trạm thu phí để đảm bảo hành trình Tết Bính Ngọ 2026 thông suốt, an toàn và đúng quy định.
Lưu thông qua trạm thu phí dịp Tết Bính Ngọ: Những quy định chủ xe cần lưu ý để tránh bị xử phạt
Dẫn chiếu theo Nghị định 336/2025, các hành vi tác động tiêu cực đến tính chính xác và minh bạch của hệ thống thu phí sẽ bị xử lý nặng. VTV đưa tin. Cụ thể, khung hình phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và từ 6 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức sẽ được áp dụng cho những vi phạm mang tính cố ý như: tự ý chuyển đổi thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác nhằm gian lận mức phí; các hành vi phá hủy, làm giả, hoặc can thiệp trái phép vào dữ liệu bên trong thẻ. Đặc biệt, việc mở hoặc duy trì tài khoản giao thông dưới hình thức mạo danh, nặc danh cũng nằm trong nhóm hành vi bị cấm tuyệt đối.
Bên cạnh đó, một lỗi vi phạm phổ biến mà nhiều tài xế thường mắc phải do chủ quan là điều khiển xe không đủ điều kiện đi vào làn đường dành riêng cho thu phí tự động. Theo Nghị định 168/2024, mức phạt cho hành vi này dao động từ 2 đến 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản giao thông không đủ số dư để thực hiện giao dịch nhưng vẫn lưu thông vào làn đường ưu tiên, người điều khiển xe sẽ ngay lập tức đối mặt với biên bản xử phạt từ lực lượng chức năng.
Để đảm bảo quyền lợi, trước khi khởi hành, chủ xe cần tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, thay vì đợi đến sát ngày khởi hành, chủ xe nên kiểm tra thiết bị thẻ đầu cuối trước ít nhất 3 đến 5 ngày để kịp thời xử lý các lỗi vật lý như bong tróc hoặc hỏng chip do thời tiết.
Việc nạp tiền vào tài khoản giao thông cũng nên được thực hiện qua các ứng dụng ngân hàng điện tử uy tín để đảm bảo tiền được chuyển vào hệ thống ngay lập tức. Đồng thời, khi lưu thông qua trạm, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo biển báo để hệ thống cảm biến có thể nhận diện thẻ một cách chính xác nhất, tránh tình trạng lỗi đọc thẻ dẫn đến phải dừng xe đột ngột, gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.
Mức phạt cao nhất khi đi xe máy mà không gạt chân chống
Tại điểm e, khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định như sau: Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi: Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.
Như vậy, hành vi không gạt chân chống xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi đang chạy là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt theo pháp luật. VTC News đưa tin.
Căn cứ tại điểm a khoản 9 Điều 7, điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì mức phạt lỗi không gạt chân chống xe máy khi đang chạy như sau:
- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy mà gây tai nạn giao thông.
Ngoài ra, nếu hành vi không gạt chân chống xe máy mà gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị xử phạt 10-14 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.
Quy định mới về cấp sổ đỏ, đăng ký đất đai từ ngày 31/1 vừa qua, người dân cập nhật ngay
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 31/01/2026, nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội. Nghị định này tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng Luật Đất đai 2024, đặc biệt liên quan đến đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đời sống & Pháp luật đưa tin.
Những lưu ý quan trọng khi mua hàng online, gửi chuyển phát nhanh dịp cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm trực tuyến và gửi hàng tăng mạnh khiến nhiều bưu cục trên địa bàn TPHCM rơi vào tình trạng quá tải, thời gian giao nhận kéo dài so với ngày thường. Thông tin trên Người Lao Động.
Trao đổi với phóng viên, đại diện Viettel Post cho biết trong giai đoạn từ ngày 9/2 đến 20/2, đơn vị tạm ngừng tiếp nhận một số loại hàng hóa như thực phẩm, đồ ăn dễ hư hỏng (hoa quả, giò chả, bánh chưng…), cùng các mặt hàng đặc thù có chiều dài trên 1,5m hoặc trọng lượng trên 150kg. Viettel Post nghỉ Tết 6 ngày, từ 15/2 đến hết 20/2 và hoạt động trở lại từ ngày 21/2.
J&T Express cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao – nhận từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2 và hoạt động trở lại từ ngày 21/2.
Các doanh nghiệp vận chuyển khuyến nghị người dân chủ động gửi hàng sớm, đặc biệt với đơn liên tỉnh; đóng gói đúng quy chuẩn, cung cấp đầy đủ thông tin người gửi – người nhận và theo dõi sát lịch nghỉ Tết của các đơn vị.
Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo đơn vị vận chuyển, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay thực hiện thanh toán qua các đường link không chính thống.
Không khí lạnh suy yếu vào ngày ông Công ông Táo
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 10/2 (tức 23 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các khu vực có xu hướng tăng dần; khoảng từ 11-13/2 (tức 24-26 tháng Chạp), sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Đợt không khí lạnh này không làm nhiệt độ giảm sâu, song miền Bắc nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trước khi hửng nắng trở lại vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiệt độ cao nhất trong thời kỳ này phổ biến 20-23 độ, thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Từ ngày 12/2 đến ngày 17/2 (26 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu vì thế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 23-25 độ, thấp nhất 16-19 độ. Giai đoạn ngày 18-22/2, (mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàngPháp luật - 45 phút trước
GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dongĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "giờ lành", người sinh vào đó thường thông minh, sáng suốt, sự nghiệp hanh thông và về già sống vui vẻ, an nhàn.
Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông AnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.
Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 131/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.
Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vậtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, VersacePháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
3 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất năm 2026, người nộp thuế nên cập nhậtĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, số định danh cá nhân sẽ là mã số thuế cá nhân. Theo đó, tra cứu mã số thuế cá nhân để chắc chắn rằng dữ liệu thuế của mình đã được cập nhật theo số CCCD mới nhất. Làm cách nào để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất?
Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.
Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh OlympiaGiáo dục - 5 giờ trước
Nam sinh Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) xuất sắc giải mã chướng ngại vật rồi phát huy lợi thế dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.
Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6Đời sống
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/1 tại một khúc cua trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ), khi chiếc xe ô tô con đang vượt xe khách cùng chiều thì tông trúng 2 người đi xe máy chạy hướng ngược lại.