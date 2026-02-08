Video bé trai bị thương nặng dưới bánh xe máy chuyên dùng
GĐXH – Va chạm với xe máy chuyên dùng khiến một bé trai bị thương nặng. Nguyên nhân do tài xế thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông cùng chiều với xe đạp phía trước.
Vào hồi 15h33’ ngày 6/2, tại Km 22+600 tỉnh lộ 522 thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy chuyên dùng BKS 29LA-03xx do anh M.T.H. (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Lộc) điều khiển va chạm với xe đạp do cháu N.X.P. (SN 2015, trú tại xã Vĩnh Lộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.
Vụ tai nạn giao thông khiến cháu P. bị thương nặng, xe đạp bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định, anh H. điều khiển xe máy chuyên dùng không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước gây tai nạn giao thông.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.
Video vụ tai nạn khiến cháu bé bị thương nặng.
