Con trai út nhà Đăng Khôi - Thủy Anh đáng yêu gây chú ý

Tin sao 28/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi xuất sắc nhận "Ngôi sao tỏa sáng" tại chương trình "Silk Way Star", trong khi đó diễn viên Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Chiều 4/10/2026, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Trong đó, nổi bật có các gia đình như Đăng Khôi, Ngọc Khuê, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Huyền Sâm, NTK Hà Duy. Và gia đình ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý với thành viên nhí đáng yêu là bé Kai. Em bé mới lên 2 nhưng khá dạn dĩ và gây chú ý trên sân khấu.

Chương trình gồm bốn hạng mục: Phi thường mẹ ơi với 10 đề cử, Mẹ bé triệu view với 30 đề cử, Nhà mình có nhau với 10 đề cử và Mẹ bầu thảnh thơi với 500 đề cử. Mỗi hạng mục có 5 giải thưởng cao nhất.

Con trai út nhà Đăng Khôi - Thủy Anh tạo dáng cùng mẹ trên sân khấu.

Trong đó, Phi thường mẹ ơi dành cho những người mẹ có câu chuyện nuôi con giàu cảm hứng, thể hiện tình yêu thương và tư duy nuôi dạy con tích cực. Một số gương mặt được đề cử là Thu Hương (Cùng Đậu Lớn Khôn) – vợ ca sĩ HuyR, mẹ của hai bé Đậu và Lạc; ca sĩ Ngọc Khuê; Hương Nguyễn (Mẹ em bé VIP) và Diệu Linh.

Mỗi người mẹ có hoàn cảnh, trải nghiệm và cách chăm sóc con khác nhau. Những câu chuyện được chia sẻ cho thấy hành trình làm mẹ không có một công thức chung, cũng không nhất thiết phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn do xã hội đặt ra. Sự chân thực trong trải nghiệm và cách mỗi người vượt qua những khó khăn riêng là điều giúp các câu chuyện tạo được sự đồng cảm.

Với Mẹ bé triệu view, chương trình ghi nhận các bà mẹ có sức ảnh hưởng và những nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực mẹ và bé. Bên cạnh khả năng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, hạng mục còn chú trọng chất lượng thông tin, cách xây dựng nội dung văn minh và việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Vidhia Rahma, Em bột múc bang, Em Tệu đây, Quyên Lê, Gia đình Simple, Trox & Lacci là những cái tên có mặt trong danh sách đề cử.

Đăng Khôi được khán giả yêu mến bởi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trong khi đó, Nhà mình có nhau hướng sự chú ý đến những người thân cùng chia sẻ việc chăm sóc con, từ người chồng đến ông bà và các thành viên khác trong gia đình. Những người đứng phía sau, chủ động gánh vác công việc gia đình và trở thành điểm tựa tinh thần cho người mẹ cũng được nhìn nhận như một phần quan trọng của hành trình nuôi dạy trẻ.

Một số gia đình được đề cử ở hạng mục này gồm gia đình ca sĩ Đăng Khôi – Thủy Anh, gia đình Tuấn Nhung, Gia Đình Truyền Hình và gia đình Thảo Dương. Qua những câu chuyện được chia sẻ, chương trình đề cao vai trò của sự đồng hành, thay vì mặc định việc chăm sóc con cái là trách nhiệm riêng của người mẹ.

Hạng mục Mẹ bầu thảnh thơi dành cho những phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống khoa học và giữ tinh thần tích cực trong thai kỳ. Đoàn Minh Anh, Nguyễn Huyền, Nguyễn Minh Sương và Nguyễn Thị Mỹ Linh là một số gương mặt tiêu biểu trong 500 đề cử từ khán giả.

Thông qua hạng mục này, chương trình khuyến khích phụ nữ quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần trong thời gian mang thai, đồng thời nhìn nhận thai kỳ như một hành trình cần được chăm sóc và sẻ chia.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Ngọc Khuê, diễn viên Huyền Sâm, NTK Hà Duy.