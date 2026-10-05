Tin sao 5/10: Đăng Khôi vô địch công diễn 4 'Silk Way Star', nhan sắc Trần Tiểu Vy gây chú ý

"Cảm giác vô địch thật là sảng khoái. Khôi rất vui khi một bài hát mới của mình được khán giả yêu thích nhiều đến như vậy ngay khi lên sóng. Từ hôm qua tới giờ Khôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng", Đăng Khôi viết trên trang cá nhân.