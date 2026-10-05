Tin sao 5/10: Đăng Khôi vô địch công diễn 4 'Silk Way Star', nhan sắc Trần Tiểu Vy gây chú ý
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi lên ngôi vô địch ở công diễn 4 tại "Silk Way Star", trong khi đó Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây chú ý với nhan sắc quyến rũ và thần thái trong hình ảnh mới nhất.
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