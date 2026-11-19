Tin sao 19/11: Chi Pu dự 'Weibo Gala' tại Hong Kong (Trung Quốc), H'Hen Niê rạng rỡ bên con gái
GĐXH - Chi Pu chia sẻ niềm vui khi tham dự "Weibo Gala" ở Hong Kong vào ngày 28/11, trong khi đó Hoa hậu H'Hen Niê "đốn tim" khán giả với loạt ảnh rạng rỡ bên cô con gái nhỏ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Thiều Bảo Trâm và Phùng Khánh Linh làm khách mời của 'Sao Check'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Hai nữ ca sĩ Phùng Khánh Linh và Thiều Bảo Trâm sẽ lần lượt xuất hiện trong chương trình "Sao Check" lên sóng trong tuần này.
Quốc phát hiện điều bất ngờ về bố của 'soái ca' PhúXem - nghe - đọc -
GĐXH - Quốc tình cờ gặp một người rất giống bố của Phú - chồng Tâm nhưng lại trong hình ảnh của một người đàn ông nghiện cờ bạc.
Ai thay thế danh hiệu hoa hậu của Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026?Giải trí -
GĐXH - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 vừa ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh.
Vợ NSND Công Lý sau 5 năm kết hôn giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý sau 5 năm kết hôn dù gặp nhiều biến cố nhưng cô đã có thể làm chủ cảm xúc và công việc để lo cho gia đình.
Hoa hậu quê Thanh Hóa là cô giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng khắp mạng xã hộiGiải trí -
GĐXH - Đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Vũ Thị Thảo (quê Thanh Hóa) gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, trước khi được biết đến với danh hiệu hoa hậu, cô từng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội qua những video dạy tiếng Anh có sức lan tỏa rộng rãi.
Ban tổ chức ra thông báo trước thềm đêm Chung kết 'Sao Mai 2026'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Ban tổ chức "Sao Mai 2026" vừa có thông báo về việc điều chỉnh lịch phát sóng đêm Chung kết.
Hoa hậu Tiểu Vy: 'Tôi muốn một lần trải qua cảm giác yêu quên lối về'Giải trí -
GĐXH - "Tôi mong mình có thể si tình được như Mai trong 'Bò sữa bay'. Tôi muốn một lần trải qua cảm giác yêu đến mức quên lối về. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội trải qua cảm xúc như vậy", Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ.
Đạo diễn Khải Anh khiến khán giả bật cười khi chúc mừng sinh nhật bố - NSND Khải HưngGiải trí -
GĐXH - Đạo diễn Khải Anh nhân dịp sinh nhật bố - NSND Khải Hưng đã gửi lời chúc mừng, đồng thời "thú nhận" một điều khiến khán giả, bạn bè không khỏi bật cười.
Trâm bất ngờ chạm mặt tiểu thư 'sang chảnh' lừa đảoXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trâm bất ngờ khi gặp lại Duyên tại phòng chụp ảnh và lắng nghe lý do vì sao cô ta lại ôm tiền bỏ trốn.
Vi Tiểu Bảo kinh điển nhất màn ảnh: Sự nghiệp lừng lẫy, hôn nhân kỳ lạThế giới showbiz -
Phiên bản Vi Tiểu Bảo trong "Lộc Đỉnh Ký 1984" do Lương Triều Vỹ thể hiện được xem là phiên bản sát với nguyên tác nhất.