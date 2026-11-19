7 giờ trước

GĐXH - "Tôi mong mình có thể si tình được như Mai trong 'Bò sữa bay'. Tôi muốn một lần trải qua cảm giác yêu đến mức quên lối về. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội trải qua cảm xúc như vậy", Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ.