Jennifer Phạm tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ với diện mạo trẻ trung, rạng ngời và cuốn hút tại một sự kiện. Trải lòng trên trang cá nhân, cô chia sẻ quan điểm sống sâu sắc: "Khi một người phụ nữ biết yêu chính mình, tự tin với những gì mình có và không ngừng vươn lên, cô ấy luôn tỏa sáng theo cách rất riêng".