Tin sao 18/11: Phan Hiển tặng huy chương vàng cho các con, Đăng Khôi nhận đề cử giải thưởng 'Male Icon Awards 2026'
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc gia đình hạnh phúc khi Phan Hiển dành tặng huy chương vàng cho các con, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi cảm thấy vinh dự khi được đề cử giải thưởng "Male Icon Awards 2026".
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